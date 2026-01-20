"Saab är i en betydligt starkare position"

Dagens PS
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga.

I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden.

NATO-inträdet har skapat möjligheter

“Kortfattat kan man ju säga att möjligheterna ökar”, säger den tidigare arméchefen Karl Engelbrektson på frågan hur förutsättningarna för den svenska försvarssektor förändrats med NATO-inträde och det nya säkerhetspolitiskt läget.

“Intresset för att andra aktörer vill vara en del av den svenska försvarsmarknaden öppnas ju upp, så att ur ett försvarsindustriperspektiv så ökar möjligheterna, men även konkurrensen internt mot Sverige ökar lite grann”.

Ett bolag som verkligen dragit nytta av det nya läget är Saab.

Wallenbergarnas försvarsjätte har stigit 566 procent på börsen på tre år och den senaste tidens spända läge har fått aktien att stiga ytterligare 32 procent bara under 2026.

Håller fast i Saab

Detta trots att flera analytiker redan i höstas började dela ut säljråd för aktien.

Joakim Agerback, förvaltare på fonden Finserve Global Security, som haft aktien länge ser dock Saab som en mycket långsiktig placering.

“Det är ett faktum att Saab har hamnat i en så mycket bättre position internationellt sett än tidigare”.

“Det handlar dels om en möjlighet att nå fler marknader, dels att många fler länder och försvarsmakter tittar på alternativ nu i spåren av USA:s förändrade utrikespolitik.

Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”

“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.

Agerback nämner flygplanen i JAS Gripen, ubåtar via Kockums och dynamics-delen som nu ser ett större intresse.

“Saab har hamnat i en betydligt starkare position och det har också gjort att värderingen har gått upp väldigt. Men jag tror att bolaget kommer växa in i det här”.

Även satsat på mindre bolag

Förutom försvarsjätten Saab så har försvarsfonden, som var den första i Sverige startad redan 2018, också investerad i flera mindre svenska bolag.

“Vi vill ju gärna vara med och stötta även nya bolag. Vi har varit med vid nya emissioner och sett till att vi bygger en produktionskapacitet och en förmåga i Sverige” förklarar Joakim Agerback och pekar särskilt ut två mindre försvarsaktier där fonden gått in;

“Vi har varit med till exempel när Astor (börskurs Astor) har haft emissioner, vi har varit med i Clavister.

“Vi har ju en otroligt stor, stark industribas med svenska försvarsbolag som gör Sverige ganska unikt i världen”.

“Sverige är i världsklass”

Att svensk försvarsindustri ligger långt fram håller även den tidigare arméchefen, i dag rådgivare till försvarsfonden, med om;

“Det finns en del saker som är helt unika med var svensk försvarsindustri kommer ifrån”, säger han och utvecklar;

“Till exempel att man ska producera lätt användbar materiel för en värnpliktsförsvarsmakt. Det gör ju att civila människor på kort tid snabbt ska lära sig att nyttja avancerade vapensystem. Dessutom har de varit designade för att möta den motståndare som nu har ett angreppskrig mot Ukraina”.

“Sverige är kort sagt världsklass”, summerar experten men betonar också vikten av samarbete med andra länders försvarsbolag för att uppnå bästa förmåga.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

