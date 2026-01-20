"Saab är i en betydligt starkare position"

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Håller fast i Saab

Detta trots att flera analytiker redan i höstas började dela ut säljråd för aktien.



Joakim Agerback, förvaltare på fonden Finserve Global Security, som haft aktien länge ser dock Saab som en mycket långsiktig placering.

“Det är ett faktum att Saab har hamnat i en så mycket bättre position internationellt sett än tidigare”.

“Det handlar dels om en möjlighet att nå fler marknader, dels att många fler länder och försvarsmakter tittar på alternativ nu i spåren av USA:s förändrade utrikespolitik.

Agerback nämner flygplanen i JAS Gripen, ubåtar via Kockums och dynamics-delen som nu ser ett större intresse.

“Saab har hamnat i en betydligt starkare position och det har också gjort att värderingen har gått upp väldigt. Men jag tror att bolaget kommer växa in i det här”.

Även satsat på mindre bolag

Förutom försvarsjätten Saab så har försvarsfonden, som var den första i Sverige startad redan 2018, också investerad i flera mindre svenska bolag.

“Vi vill ju gärna vara med och stötta även nya bolag. Vi har varit med vid nya emissioner och sett till att vi bygger en produktionskapacitet och en förmåga i Sverige” förklarar Joakim Agerback och pekar särskilt ut två mindre försvarsaktier där fonden gått in;



“Vi har varit med till exempel när Astor (börskurs Astor) har haft emissioner, vi har varit med i Clavister.

“Vi har ju en otroligt stor, stark industribas med svenska försvarsbolag som gör Sverige ganska unikt i världen”.

“Sverige är i världsklass”

Att svensk försvarsindustri ligger långt fram håller även den tidigare arméchefen, i dag rådgivare till försvarsfonden, med om;

“Det finns en del saker som är helt unika med var svensk försvarsindustri kommer ifrån”, säger han och utvecklar;

“Till exempel att man ska producera lätt användbar materiel för en värnpliktsförsvarsmakt. Det gör ju att civila människor på kort tid snabbt ska lära sig att nyttja avancerade vapensystem. Dessutom har de varit designade för att möta den motståndare som nu har ett angreppskrig mot Ukraina”.

“Sverige är kort sagt världsklass”, summerar experten men betonar också vikten av samarbete med andra länders försvarsbolag för att uppnå bästa förmåga.

