Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga.
"Saab är i en betydligt starkare position"
Mest läst i kategorin
Forskaren punkterar myterna om ChatGPT och massarbetslöshet
ChatGPT och massarbetslöshet satte skräck i teknikvärlden 2022. Tre år senare har varken superintelligens eller jobbdöd blivit verklighet. Löften om superintelligens och massarbetslöshet satte tonen när ChatGPT exploderade i slutet av 2022. Tre år senare är facit betydligt svalare. Varken den människoliknande intelligensen eller den stora jobbdöden har blivit verklighet. I stället växer en mer …
Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut?
Försvarsaktier fortsätter att slå börsen i början av 2026. Trots kraftiga uppgångar ser förvaltaren Joakim Agerback fortsatt potential. Försvarsaktier har varit några av börsens stora vinnare de senaste åren. Efter ett superstarkt 2025 har även 2026 inletts med kraftiga uppgångar. Frågan många investerare ställer sig är om tåget redan har lämnat perrongen. Enligt Joakim Agerback, …
Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla?
Att pensionssparande är viktigt är de flesta överens om. Men ett mindre känt knep kan få pensionen att växa snabbare än väntat. Det låter paradoxalt. Genom att sänka sin lön kan man få mer i pension. Upplägget kallas löneväxling och innebär att en del av lönen byts mot extra avsättning till tjänstepensionen. Pengarna tas från …
Förvaltaren: Därför är AI ingen bubbla
Tech-sektorn har varit det stora dragloket på senaste årens börs men hur länge kan AI-racet egentligen fortsätta? Och finns det fortfarande intressanta case kvar? Techsektorn har varit börsens stora draglok de senaste åren, och AI har stått i centrum för uppgången. Samtidigt har allt fler investerare börjat ställa sig frågan om utvecklingen gått för fort – …
Motorexpertens råd: Missa inte detta när du köper begagnat
Allt fler bilköpare vänder blicken mot begagnat. Men alla bilar åldras inte lika väl. Vissa modeller fortsätter att rulla problemfritt, medan andra snabbt blir dyra bekantskaper. Det visar nya sammanställningar från tyska TÜV – i praktiken en mer omfattande version av svensk bilprovning. Resultaten ger tydliga signaler till svenska köpare, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på …
I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden.
Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens PS
NATO-inträdet har skapat möjligheter
“Kortfattat kan man ju säga att möjligheterna ökar”, säger den tidigare arméchefen Karl Engelbrektson på frågan hur förutsättningarna för den svenska försvarssektor förändrats med NATO-inträde och det nya säkerhetspolitiskt läget.
“Intresset för att andra aktörer vill vara en del av den svenska försvarsmarknaden öppnas ju upp, så att ur ett försvarsindustriperspektiv så ökar möjligheterna, men även konkurrensen internt mot Sverige ökar lite grann”.
Ett bolag som verkligen dragit nytta av det nya läget är Saab.
Wallenbergarnas försvarsjätte har stigit 566 procent på börsen på tre år och den senaste tidens spända läge har fått aktien att stiga ytterligare 32 procent bara under 2026.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Håller fast i Saab
Detta trots att flera analytiker redan i höstas började dela ut säljråd för aktien.
Joakim Agerback, förvaltare på fonden Finserve Global Security, som haft aktien länge ser dock Saab som en mycket långsiktig placering.
“Det är ett faktum att Saab har hamnat i en så mycket bättre position internationellt sett än tidigare”.
“Det handlar dels om en möjlighet att nå fler marknader, dels att många fler länder och försvarsmakter tittar på alternativ nu i spåren av USA:s förändrade utrikespolitik.
Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”
“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
Agerback nämner flygplanen i JAS Gripen, ubåtar via Kockums och dynamics-delen som nu ser ett större intresse.
“Saab har hamnat i en betydligt starkare position och det har också gjort att värderingen har gått upp väldigt. Men jag tror att bolaget kommer växa in i det här”.
Även satsat på mindre bolag
Förutom försvarsjätten Saab så har försvarsfonden, som var den första i Sverige startad redan 2018, också investerad i flera mindre svenska bolag.
“Vi vill ju gärna vara med och stötta även nya bolag. Vi har varit med vid nya emissioner och sett till att vi bygger en produktionskapacitet och en förmåga i Sverige” förklarar Joakim Agerback och pekar särskilt ut två mindre försvarsaktier där fonden gått in;
“Vi har varit med till exempel när Astor (börskurs Astor) har haft emissioner, vi har varit med i Clavister.
“Vi har ju en otroligt stor, stark industribas med svenska försvarsbolag som gör Sverige ganska unikt i världen”.
“Sverige är i världsklass”
Att svensk försvarsindustri ligger långt fram håller även den tidigare arméchefen, i dag rådgivare till försvarsfonden, med om;
“Det finns en del saker som är helt unika med var svensk försvarsindustri kommer ifrån”, säger han och utvecklar;
“Till exempel att man ska producera lätt användbar materiel för en värnpliktsförsvarsmakt. Det gör ju att civila människor på kort tid snabbt ska lära sig att nyttja avancerade vapensystem. Dessutom har de varit designade för att möta den motståndare som nu har ett angreppskrig mot Ukraina”.
“Sverige är kort sagt världsklass”, summerar experten men betonar också vikten av samarbete med andra länders försvarsbolag för att uppnå bästa förmåga.
Läs även: Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer. Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder. Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett …
Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat
"Årets fattigaste månad" är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar. Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet. Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av …
"Saab är i en betydligt starkare position"
Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga. I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden. Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens …
Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar
LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot. Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump. Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa. Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att …