Warren Buffett: Så har alla råd att investera

Enligt Warren Buffett kan en enkel lösning att få fler att investera en S&P 500 indexfond.

Detta är en strategi som Buffett återkommande rekommenderat, skriver Business Insider, BI, apropå en färsk rapport från kapitalförvaltarjätten Blackrock att många i USA undviker att investera på grund av okunskap, pengabrist och rädsla för förluster.

Studien från Blackrock visar att mer än en tredjedel av amerikanarna inte äger aktier.

Buffett står fast vid sitt råd

Skälen eller argumenten för att det är så varierar men vanligast är att man saknar pengar till att investera på börsen, och att kunskaperna är för dåliga om aktiemarknaden vilket skapar en oro för att pengarna ska gå förlorade.

Warren Buffett, en av världens rikaste personer, anser dock att det går att få bukt med detta genom att investera i en S&P 500 indexfond, som skuggar utvecklingen av de 500 största aktierna i USA.

”Under årens lopp har jag ofta blivit tillfrågad om investeringsråd, och under tiden jag svarat har jag lärt mig en hel del om mänskligt beteende”, har Buffett förklarat i ett av sina tidigare aktieägarbrev, berättar Business Insider.