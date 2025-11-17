Dagens PS
Warren Buffett: Så har alla råd att investera

Buffett
95-årige Warren Buffett har en trollformel för den som är rädd eller saknar pengar att investera på börsen. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Wall Street-legendaren Warren Buffett, 95, menar att det finns ett recept som gör att alla kan investera, även den som har ont om pengar. Så här resonerar börsoraklet.

Enligt Warren Buffett kan en enkel lösning att få fler att investera en S&P 500 indexfond.

Detta är en strategi som Buffett återkommande rekommenderat, skriver Business Insider, BI, apropå en färsk rapport från kapitalförvaltarjätten Blackrock att många i USA undviker att investera på grund av okunskap, pengabrist och rädsla för förluster.

Studien från Blackrock visar att mer än en tredjedel av amerikanarna inte äger aktier.

Buffett står fast vid sitt råd

Skälen eller argumenten för att det är så varierar men vanligast är att man saknar pengar till att investera på börsen, och att kunskaperna är för dåliga om aktiemarknaden vilket skapar en oro för att pengarna ska gå förlorade.

Warren Buffett, en av världens rikaste personer, anser dock att det går att få bukt med detta genom att investera i en S&P 500 indexfond, som skuggar utvecklingen av de 500 största aktierna i USA.

”Under årens lopp har jag ofta blivit tillfrågad om investeringsråd, och under tiden jag svarat har jag lärt mig en hel del om mänskligt beteende”, har Buffett förklarat i ett av sina tidigare aktieägarbrev, berättar Business Insider.

Här är fler råd till börsrädda

Hans råd för att få fler att ta klivet in på börsen är att göra det via ”en lågkostnadsindexfond inom S&P 500”.

Tidningen fyller på med att det går att handla aktier billigt, eller satsa på mindre andelar i fonder, viktigast är att komma i gång med aktiesparandet och skaffa sig den typen av vanor, heter det.

Det gör heller inget, påpekar BI, om du inte vet så mycket om just indexfonder. ”Dina pengar kommer passivt att sitta i en diversifierad grupp av aktier i åratal.”

Den som är osäker kan också vända sig till en finansrådgivare och få tips, lyder rådet.

Sedan det där att vara rädd för att förlora pengar, det är alla rädda för, även de stora elefanterna på Wall Street, så det är inget att skämmas för.

Kan globala indexfonder locka?

”Men verkligheten är att om du har en långsiktig tidshorisont och motstår frestelsen att sälja vid första tecken på problem, har S&P 500 historiskt sett återhämtat sig från sina nedgångar”, framhåller BI.

Och kommer kraschen, då visar historien att börsen kommer tillbaka på några år sikt, oftast fem år och ibland snabbare än så.

Vissa tipsar om att globala indexfonder är en annan väg in på börsen, särskilt när värderingarna på S&P 500 nu står så högt med AI-relaterade teknikbolag som draglok.

Ändå har USA underpresterat jämfört med flera internationella marknader, en del bedömare tror att Wall Street kommer att få fortsatt stryk av de globala marknaderna de kommande åren.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenGlobalfonderIndexfonderInvesteraRådtipsUSAWarren Buffett
Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

