Toppstrategen: Därför stiger USA-börsen till 16 procent

Enligt chefsstrategen kommer S&P 500 att handlas till omkring 7 800 poäng i slutet av 2026. Experten utgår från att jämförelseindexet står 16 procent högre då.

Vinsten per aktie tror han ökar med 17 procent respektive 12 procent de kommande två åren, men på kort sikt höjer han varningsflagg för riskerna om den amerikansk centralbanken Fed fortsätter med sin hökaktiga penningpolitik.

En alltför het ekonomi i USA kan dessutom återuppliva inflationen, enligt Morgan Stanleys chefsstrateg.

Wilson om börsen – “mitt uppe i en tjurmarknad”

Det här rapporterar Bloomberg som konstaterar att Michael Wilson utmärker sig på Wall Street med en av de mest optimistiska rösterna kring aktiemarknaden.

”Vi är mitt uppe i en ny tjurmarknad och vinstcykel, särskilt för många av de områden i indexet som släpar efter”, skriver Wilson i en not som refereras av nyhetsbyrån.

Det som kommer att ge börsen bränsle på lite sikt är dels att företagen kan ta ut bättre priser och därmed landa högre vinster.

Där till kommer företagen dra nytta på det ovan nämnda området av artificiell intelligens, tror han.