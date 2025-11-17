Morgan Stanleys Michael Wilson går längre än de flesta i sin optimistiska prognos för USA-börsens riktmärke S&P 500.
Toppstrategen: Därför stiger USA-börsen till 16 procent
Enligt chefsstrategen kommer S&P 500 att handlas till omkring 7 800 poäng i slutet av 2026. Experten utgår från att jämförelseindexet står 16 procent högre då.
Vinsten per aktie tror han ökar med 17 procent respektive 12 procent de kommande två åren, men på kort sikt höjer han varningsflagg för riskerna om den amerikansk centralbanken Fed fortsätter med sin hökaktiga penningpolitik.
En alltför het ekonomi i USA kan dessutom återuppliva inflationen, enligt Morgan Stanleys chefsstrateg.
Wilson om börsen – “mitt uppe i en tjurmarknad”
Det här rapporterar Bloomberg som konstaterar att Michael Wilson utmärker sig på Wall Street med en av de mest optimistiska rösterna kring aktiemarknaden.
”Vi är mitt uppe i en ny tjurmarknad och vinstcykel, särskilt för många av de områden i indexet som släpar efter”, skriver Wilson i en not som refereras av nyhetsbyrån.
Det som kommer att ge börsen bränsle på lite sikt är dels att företagen kan ta ut bättre priser och därmed landa högre vinster.
Där till kommer företagen dra nytta på det ovan nämnda området av artificiell intelligens, tror han.
Då fick Morgan Stanleys chefsstrateg rätt
Även gynnsamma skatte- och regleringspolicyer vid sidan av stabila räntor lyfter företagen.
Medan de flesta bedömare sänkte sina börsprognoser i april när Trump presenterade sin stora tullsmocka, så var Wilson en av dem som höll fast vid sin optimistiska börsprognos.
Temporärt föll aktier då men kom tillbaka i matchen och gav Morgan Stanleys proffs rätt. S&P 500 klättrade till rekordhöjder och samtidigt trappade Trump ner sitt handelskrig.
Michael Wilson har, berättar Bloomberg, röstats fram som den näst bästa portföljförvaltaren i en investerarundersökning där Michael Kantrowitz på Piper Sandler & Co rankades som etta.
Så mycket är S&P 500 upp hittills i år
Resultaten i årets tredje kvartal i USA har kommit in bättre än väntat och höjt temperaturen på Wall Street inför slutklämmen av årets handel.
Marknaden nosar på rekordnivåer och trots tilltagande AI-oro och riskerna som den amerikanska nedstängningen förde med sig finns en fortsatt stor övertygelse hos investerare att tillväxten fortsätter i ekonomin.
Hittills i år står S&P 500 på plus med 14 procent, konstaterar Bloomberg.
