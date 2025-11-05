Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument.
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag visat upp under den nu avklingande rapportsäsongen.
Det skriver Business Insider och berättar att Wilson och hans kollegor tror efter en titt i kristallkulan att marknaden på Wall Street har mer att ge.
Och det handlar inte bara om Big Tech-bolag, det finns potential för en bredare uppgång än så, enligt dessa förståsigpåare som räknar med att årets tjurrally drivet av AI-boomen kan hålla i sig även under 2026.
Missa inte: Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent DagensPS
Wilson om börsen: Rullande återhämtning
Wilson beskriver det som en ”rullande återhämtning” och han pekar på särskilt två datapunkter i rapporterna som talar för fortsatt börsfest där det ena är överraskningarna på intäktssidan från resultatrapporterna och det andra tillväxten i vinsten per aktie.
”Vi är uppmuntrade av den försäljningsöverträffade takten under resultatsäsongen (>2x genomsnittet) och den bästa vinsttillväxten per aktie för medianaktien (11 %) på fyra år – vilket stöder vår uppfattning att en ny cykel och tjurmarknad började i april”, säger Mike Wilson, enligt Business Insider.
Tidningen uppger att den typiska tillväxttakten på försäljningen är 1,1 procent, och nu är tillväxten 2,3 procent.
Tror på börsuppgångar i USA på bred front
Det är i och för sig inte så högt, enligt BI, men det är ändå mer än dubbelt så hög tillväxttakt än det förstnämnda, framgår det.
Läs även: ”Big short”-profilen blankar Nvidia Realtid
Och enligt Wilson, som tidningen refererar till, har medianföretagen i Russell 3000-indexet nu nått en vinsttillväxt på 11 procent per aktie, vilket kan jämföras med 6 procent i vinsttillväxt per aktie i andra kvartalet.
Det här visar, slår Wilson fast, att vinsterna inte bara ökar i Big Tech utan även i en rad andra bolag.
Det banar väg för fortsatta marknadsuppgångar på bred front, menar han.
”Vi anser att detta är en underskattad historia och ser att denna trend fortsätter in i 2026”, säger Morgan Stanleys chefsstrateg, uppger BI.
Läs även: USA:s rikaste har blivit vansinnigt mycket rikare DagensPS
Läs vidare: “Vi är inte i en bubbla” – riskkapitalisten som går mot strömmen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
