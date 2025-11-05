Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026

Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag visat upp under den nu avklingande rapportsäsongen.

Det skriver Business Insider och berättar att Wilson och hans kollegor tror efter en titt i kristallkulan att marknaden på Wall Street har mer att ge.

Och det handlar inte bara om Big Tech-bolag, det finns potential för en bredare uppgång än så, enligt dessa förståsigpåare som räknar med att årets tjurrally drivet av AI-boomen kan hålla i sig även under 2026.

Wilson om börsen: Rullande återhämtning

Wilson beskriver det som en ”rullande återhämtning” och han pekar på särskilt två datapunkter i rapporterna som talar för fortsatt börsfest där det ena är överraskningarna på intäktssidan från resultatrapporterna och det andra tillväxten i vinsten per aktie.

”Vi är uppmuntrade av den försäljningsöverträffade takten under resultatsäsongen (>2x genomsnittet) och den bästa vinsttillväxten per aktie för medianaktien (11 %) på fyra år – vilket stöder vår uppfattning att en ny cykel och tjurmarknad började i april”, säger Mike Wilson, enligt Business Insider.

Tidningen uppger att den typiska tillväxttakten på försäljningen är 1,1 procent, och nu är tillväxten 2,3 procent.