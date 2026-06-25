Hade 4,6 miljarder år gammalt fynd hemma – värdefullare än guld

Övertygad om att det fanns guld inuti gav han sig på den hemma med stensåg, vinkelslip, borr och till och med syra. Inte ens släggan lämnade en spricka.

Stenen innehöll inte guld, utan något helt annat

Först flera år senare lämnade han in fyndet till Melbourne Museum. Geologen Dermot Henry förstod snabbt att det handlade om något utöver det vanliga.

När en diamantsåg väl bet sig igenom ytan visade sig stenen vara full av järn och nickel. Det var en meteorit som var 4,6 miljarder år gammal. Den bedöms ha slungats ut ur asteroidbältet mellan Mars och Jupiter ner till Jorden och fick namnet Maryborough.

Dave själv har sagt att chansen är lika stor som att bli träffad av blixten två gånger.