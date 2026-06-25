Det började med en dröm om att hitta guld. Det slutade med att Dave Hole insåg att han under åratal haft en 17 kilo tung rest från solsystemets barndom liggande i hemmet, ett fynd som forskarna kallar astronomiskt.
Hade 4,6 miljarder år gammalt fynd hemma – värdefullare än guld
Dave Hole letade efter guld med en metalldetektor i Maryborough, nordväst om Melbourne, ett område där guldrushen härjade på 1800-talet. Då fick han syn på en ovanligt tung och rödbrun sten i den gula leran.
Övertygad om att det fanns guld inuti gav han sig på den hemma med stensåg, vinkelslip, borr och till och med syra. Inte ens släggan lämnade en spricka.
Stenen innehöll inte guld, utan något helt annat
Först flera år senare lämnade han in fyndet till Melbourne Museum. Geologen Dermot Henry förstod snabbt att det handlade om något utöver det vanliga.
När en diamantsåg väl bet sig igenom ytan visade sig stenen vara full av järn och nickel. Det var en meteorit som var 4,6 miljarder år gammal. Den bedöms ha slungats ut ur asteroidbältet mellan Mars och Jupiter ner till Jorden och fick namnet Maryborough.
Dave själv har sagt att chansen är lika stor som att bli träffad av blixten två gånger.
Så mycket är en bit av en meteorit värd
I delstaten Victoria har tusentals guldklimpar grävts fram genom åren, men historiskt sett har man bara registrerat 17 meteoriter totalt. Maryborough-meteoriten är den sjuttonde i raden.
Av alla stenar som Henry granskat under nästan fyra decennier på museet var bara två äkta meteoriter.
Priserna på meteoritmarknaden spretar enormt. Vanliga stenmeteoriter av Maryboroughs typ byter ägare för upp till 5 dollar per gram. I detta fall kan stenen vara värd upp till cirka 825 000 kronor.
Sällsynta bitar från månen eller Mars kan däremot kosta över 1 000 dollar per gram, mångdubbelt mer än guld. Om stenen varit i denna klass hade den varit värd över 165 miljoner kronor.
Rekordet sattes 2025 när en Marsmeteorit på 24 kilo klubbades för 5,3 miljoner dollar, motsvarande 51,4 miljoner kronor, hos Sotheby’s. Maryboroughs verkliga värde sitter ändå i storleken och den vetenskapliga betydelsen snarare än i själva metallen.
Hole gick miste om guldet han drömt om. I stället har han skrivit in sig i historien med en bit av solsystemets allra första byggstenar.
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