Unitree steg 629 procent i debuten och värderas till 483 miljarder

Därför vill investerarna in

Prospektet förklarar entusiasmen bättre än hypen gör.

Snittpriset per såld humanoid har fallit från cirka 85 000 dollar 2023 till cirka 25 000 dollar under de första nio månaderna 2025. Bruttomarginalen steg samtidigt till 59,8 procent.

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Det är den kombination investerare letar efter. Priset ned, volymen upp och marginalen upp betyder att kostnaden per robot faller snabbare än prislappen.

Under samma nio månader producerade Unitree 3 701 humanoider och sålde 3 551, en genomförandegrad på 95,95 procent. Humanoiderna gick från 1,9 procent av kärnintäkterna 2023 till 51,5 procent, motsvarande 595 miljoner yuan. Robothundarna svarade för 42,3 procent.

Koncernens omsättning för 2025 landade på 1,708 miljarder yuan, upp 335 procent.

Nio av tio robotar går till labb och montrar

Kundmixen visar hur tidigt bolaget står.

Forskning och utbildning svarar för 73,6 procent av humanoidintäkterna. Kommersiell visning och demonstration står för 17,4 procent. Industriell användning står för 9,01 procent.

Fabriksgolvet är alltså fortfarande en marginell kund. Det är samtidigt den enda posten som kan bära volymer i hundratusental, och den som prisfallet siktar mot.

Kinesiska tillverkare dominerar redan kategorin. Agibot, Unitree och UBTech innehade de tre största marknadsandelarna förra året, medan Teslas Optimus låg femma.

Vinsten föll när bolaget växlade upp

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Första kvartalet i år steg omsättningen 68,5 procent till 423 miljoner yuan. Nettovinsten föll 54,6 procent till 50 miljoner yuan.

Nedgången kommer från ökade utgifter för forskning och försäljning. Helåret 2025 gav en nettovinst på 278 miljoner yuan.

Unitree prioriterar marknadsandel före resultat i den här fasen. För första halvåret räknar bolaget med intäkter mellan 1,05 och 1,13 miljarder yuan, en tillväxt på 35,6 till 45,4 procent.

1 229 gånger vinsten vid stängning

Vid teckningskursen motsvarade börsvärdet 219 gånger fjolårsvinsten och 36 gånger omsättningen. Vid stängningskursen blir samma tal ungefär 1 229 gånger vinsten och 201 gånger omsättningen.

Kursen förutsätter alltså att industrin blir kund, och snabbt.

Debuten kom under en bred nedgång

Noteringen sammanföll med World Robot Conference i Peking, med över 300 utställare.

Marknaden gick åt andra hållet. Star 50 föll 6,9 procent, Shanghai Composite backade 2,40 procent och Shenzhen Component tappade 5,01 procent. UBTech i Hongkong sjönk 10,7 procent.

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Nedgången drevs av en bred försäljning av AI- och halvledaraktier på flera marknader, förstärkt av stigande obligationsräntor. Kospi i Sydkorea föll 5,2 procent samma dag.

USA stängde dörren i juli

Fastlandskina svarar för 60,8 procent av Unitrees intäkter. Resten kommer från utlandet, varav USA står för mellan 13,3 och 18,4 procent.

I juli införde den amerikanska telekommyndigheten FCC ett importförbud mot utländska humanoider med hänvisning till cybersäkerhet. Marc Einstein, forskningschef på Counterpoint Research, beskrev beslutet som dåliga nyheter för de kinesiska robottillverkare som planerade noteringar.

Peking svarade med att peka på exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller och begränsat marknadstillträde för amerikanska bolag.

Hexagon möter ett nytt prisgolv

Svenska Hexagon, värt 254,5 miljarder kronor, angriper industrimarknaden direkt. Humanoiden AEON är 165 centimeter hög, bär 22 sensorer och är byggd för kvalitetskontroll och digitala tvillingar. Den testas hos BMW i Leipzig, hos Schaeffler och hos Pilatus Aircraft i Schweiz.

Konkurrensen avgörs inte av vem som bygger den mest kapabla roboten. Den avgörs av vad en fabrikschef får betala per enhet.

Där har Unitree flyttat golvet 70 procent på två år. Försäljningen av kinesiska humanoider väntas nå 50 000 enheter i år, och marknaden väntas växa från 2 till 3 miljarder dollar i dag till ungefär 200 miljarder dollar 2035.

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