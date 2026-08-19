Dubbla köpråd för kurskraschade aktien

Goldman höjer också

Och DNB Carnegie är inte ensamt.

Goldman Sachs höjer samma morgon sin riktkurs för Noba från 109 till 113 kronor och behåller även de rekommendationen köp, enligt Placera.

Goldmans riktkurs innebär en potentiell uppsida på knappt 30 procent från tisdagens stängning.

Två banker ser alltså betydande potential efter kursnedgången – och båda skruvar dessutom upp sina riktkurser.

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Från börssuccé till kursras

Utvecklingen är desto mer anmärkningsvärd med tanke på hur starkt Noba inledde sitt nya börsliv.

Nischbanken noterades på Stockholmsbörsen i september 2025 till teckningskursen 70 kronor. Aktien rusade därefter och handlades kring 96 kronor redan några veckor efter noteringen, vilket Dagens PS uppmärksammade i höstas.

Sedan dess har resan blivit betydligt skakigare. Från årets toppnivåer har aktien fallit kraftigt och tisdagens stängning på 87 kronor innebär att stora delar av den tidigare uppgången har utraderats.

Miljardaffär pressade aktien

En av de stora smällarna kom i februari när huvudägarna Nordic Capital och Sampo sålde Noba-aktier för omkring 5 miljarder kronor.

Affären blev omdiskuterad eftersom DNB Carnegie hävde ett så kallat lock-up-avtal, vilket gjorde den stora försäljningen möjlig tidigare än vad marknaden räknat med. Aktien föll på beskedet och DNB Carnegie ville då inte kommentera beslutet för EFN.

Nordic Capital har varit den dominerande ägaren bakom Noba sedan tiden då banken hette Nordax.

En bank med många varumärken

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Noba är betydligt mer än gamla Nordax. Koncernen har bland annat Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och erbjuder privatlån, bolån, hypotekslån, kreditkort och sparkonton.

Redan inför börsnoteringen lyfte vd Jacob Lundblad fram bankens storlek som en konkurrensfördel. Noba hade då omkring två miljoner privatkunder och hade under 2024 redovisat intäkter på 9,9 miljarder kronor och nästan fördubblat nettoresultatet till 2,2 miljarder, vilket Dagens PS skrev om inför noteringen.

Lönsammare än Swedbank

Bankens lönsamhet har också stuckit ut.

I en sammanställning från Westnova över svenska bankers avkastning på eget kapital 2025 nådde Noba 14,76 procent. Det placerade banken på åttonde plats – precis före Swedbank på 14,73 procent, enligt en genomgång i Dagens PS.

Det är en bakgrund som kan förklara analytikernas fortsatta optimism trots kursfallet.

Upp till 39 procents potential

Marknaden och analytikerna har därmed fått allt mer olika syn på Noba.

Aktien stängde på 87 kronor på tisdagen efter ytterligare ett fall på 2,6 procent. Samtidigt räknar Goldman Sachs med 113 kronor och DNB Carnegie med 121 kronor.

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Om den mest optimistiska banken får rätt skulle dagens Noba-ägare få se aktien stiga med drygt 39 procent.

Efter den senaste tidens kurskrasch ser analytikerna med andra ord inte en aktie att fly från – utan ett köpläge.

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