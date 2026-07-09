Svenska Truecaller har öppnat en offentlig strid med Indiens telekommyndighet TRAI om landets regler för nummerpresentation. Vi berättar vad som har skett och vad som händer med aktien.
Truecaller: 74 miljoner samtal blockerade efter myndighetsingrepp
Truecallers vd Rishit Jhunjhunwala gick på onsdagen ut på X och anklagade myndigheten för att hindra Truecaller från att varna för skräpsamtal från nummerserierna 1400 och 1600.
Serierna infördes 2024 för kommersiella samtal, 1400 för telefonförsäljning och 1600 för service och transaktioner, men förtroendet har eroderat snabbt.
Effekten syns i bolagets egen statistik. Användarna ignorerar 81 procent av samtalen från 1400-serien och 79 procent från 1600-serien de senaste åtta månaderna. Totalt har 74 miljoner samtal blockerats manuellt under samma period, enligt Truecaller.
Eftersom bolaget inte får spammarkera numren har man i stället infört en varningsetikett för ofta blockerade nummer.
Därför är det allvarligt för aktien
Dagens PS har redan beskrivit hur flera trender pressar Truecallers kärnaffär, från indiska operatörers egen nummerpresentation via CNAP till inbyggd spamfiltrering hos Apple och Google.
Den nya regelkonflikten fördjupar den bilden. Indien står för runt 60 procent av intäkterna och de flesta av användarna, varav över 350 miljoner finns i landet, enligt bolagets kvartalsrapport.
När myndigheten dessutom har sökt befogenheter för att agera mot nummerpresentationsappar, enligt indiska Economic Times, är det själva grundtjänsten som ifrågasätts på hemmaplanen.
Så påverkas svenska sparare
Truecaller är en av Stockholmsbörsens mest blankade aktier och har fallit runt 78 procent sedan noteringen 2021. I det första kvartalet 2026 sjönk omsättningen med 27 procent till 361,6 miljoner kronor, enligt bolaget.
Samtidigt upprepade DNB Carnegie nyligen köp med riktkurs 28 kronor. Under torsdagen handlades aktien till 14,04 kronor. Aktien ägs brett via svenska småbolagsfonder, något Realtid tidigare kopplat till just den indiska regulatoriska risken.
PS analys
Truecallers hela case vilar på en enda marknad med en oberäknelig myndighet. Vår bedömning är att konflikten i sig är hanterbar, men den påminner om varför aktien handlas till rabatt.
Den som tror på bolaget slår egentligen vad på att diversifieringen mot premium och företagstjänster är snabbare än lagstiftande risker.
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