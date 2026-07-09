Truecaller: 74 miljoner samtal blockerade efter myndighetsingrepp

Serierna infördes 2024 för kommersiella samtal, 1400 för telefonförsäljning och 1600 för service och transaktioner, men förtroendet har eroderat snabbt.

Effekten syns i bolagets egen statistik. Användarna ignorerar 81 procent av samtalen från 1400-serien och 79 procent från 1600-serien de senaste åtta månaderna. Totalt har 74 miljoner samtal blockerats manuellt under samma period, enligt Truecaller.

Eftersom bolaget inte får spammarkera numren har man i stället infört en varningsetikett för ofta blockerade nummer.

Därför är det allvarligt för aktien

Dagens PS har redan beskrivit hur flera trender pressar Truecallers kärnaffär, från indiska operatörers egen nummerpresentation via CNAP till inbyggd spamfiltrering hos Apple och Google.

Den nya regelkonflikten fördjupar den bilden. Indien står för runt 60 procent av intäkterna och de flesta av användarna, varav över 350 miljoner finns i landet, enligt bolagets kvartalsrapport.

När myndigheten dessutom har sökt befogenheter för att agera mot nummerpresentationsappar, enligt indiska Economic Times, är det själva grundtjänsten som ifrågasätts på hemmaplanen.