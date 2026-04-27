Bittra sanningen för Truecaller – flera trender hotar affären

CNAP kan göra tjänsten obsolet

Det analysen i Techcrunch riktar in sig på är den svåra konkurrenssituation bolaget står inför.

Telekomoperatörer i Indien rullar ut tjänster som CNAP (Calling Name Presentation), där uppringarens namn visas direkt via nätverket utan behov av appar.

Samtidigt bygger både Apple och Google in funktioner för nummeridentifiering och spamfiltrering direkt i sina operativsystem, vilket minskar behovet av tredjepartsappar.

Truecaller försöker möta konkurrensen genom nya funktioner som AI-assistent, familjeskydd och förbättrade spamfilter. Bolaget satsar också på företagslösningar och premiumabonnemang för att bredda intäkterna.

Bolagets vd Rishit Jhunjhunwala berättade för TechCrunch att en av de viktigaste frågorna från investerare har handlat om CNAP:s inverkan på Indien.

”Truecaller fungerar som en global plattform med ett mycket rikare och dynamiskt intelligenslager – som omfattar spamdetektering, bedrägeriförebyggande åtgärder, företagsidentitet och användarkontext för samtal och meddelanden”, säger han.

”Detta gör att vi går betydligt utöver grundläggande nummerpresentation.”

Annonsaffären under press

Den största kortsiktiga risken bedöms dock inte vara konkurrensen från CNAP – utan annonsintäkterna, skriver Techcrunch.

”Om man tittar på företagets intäkter kommer 65–70 procent nu från annonsintäkter. Och det har påverkats nyligen”, säger Bharath Nagaraj, chef för aktieanalys på Cantor Fitzgerald.

Under 2025 tappade bolaget ungefär en tredjedel av annonstrycket från sin största partner, som enligt analytiker är Google. Orsaken uppges vara ett olöst algoritmproblem.

Bolaget försöker nu minska beroendet genom att knyta nya partners och bygga en egen annonsplattform. Företaget satsar också på köp inne i appen och riktar sig mer mot företag, båda affärer som växer. Frågan är om det är tillräckligt när teknikjättar och regeringar ändrar på spelplanen.

