Med pressade annonsintäkter och nya tekniska lösningar som hotar kärnaffären ställs nu frågan om Truecaller kan behålla sin relevans.
Bittra sanningen för Truecaller – flera trender hotar affären
Den svenska techbolaget Truecaller går in i en mer utmanande fas efter flera år av snabb tillväxt. Med över 500 miljoner användare globalt är tjänsten en av världens mest använda appar för nummeridentifiering – men nu bromsar utvecklingen enligt en analys från Techcrunch, särskilt på nyckelmarknaden i Indien.
Nedladdningarna vänder ned i Indien
Indien står för omkring 350 miljoner användare, motsvarande cirka 70 procent av Truecallers globala bas. Den stora mängden spam- och bedrägerisamtal har gjort appen till en central del av vardagskommunikationen i landet.
Nedladdningarna i Indien minskade med 16 procent under 2025 jämfört med året innan enligt data som Techcrunch fått från Sensor Tower. De globala nedladdningarna föll med 5 procent. Efter en topp på cirka 175 miljoner nedladdningar 2021 har siffran stabiliserats runt 120 miljoner per år.
Sedan börsnoteringen i Stockholm 2021 har bolagets aktie (börskurs Truecaller) fallit 78 procent, och hittills i år är aktien ned 37 procent.
CNAP kan göra tjänsten obsolet
Det analysen i Techcrunch riktar in sig på är den svåra konkurrenssituation bolaget står inför.
Telekomoperatörer i Indien rullar ut tjänster som CNAP (Calling Name Presentation), där uppringarens namn visas direkt via nätverket utan behov av appar.
Samtidigt bygger både Apple och Google in funktioner för nummeridentifiering och spamfiltrering direkt i sina operativsystem, vilket minskar behovet av tredjepartsappar.
Truecaller försöker möta konkurrensen genom nya funktioner som AI-assistent, familjeskydd och förbättrade spamfilter. Bolaget satsar också på företagslösningar och premiumabonnemang för att bredda intäkterna.
Bolagets vd Rishit Jhunjhunwala berättade för TechCrunch att en av de viktigaste frågorna från investerare har handlat om CNAP:s inverkan på Indien.
”Truecaller fungerar som en global plattform med ett mycket rikare och dynamiskt intelligenslager – som omfattar spamdetektering, bedrägeriförebyggande åtgärder, företagsidentitet och användarkontext för samtal och meddelanden”, säger han.
”Detta gör att vi går betydligt utöver grundläggande nummerpresentation.”
Annonsaffären under press
Den största kortsiktiga risken bedöms dock inte vara konkurrensen från CNAP – utan annonsintäkterna, skriver Techcrunch.
”Om man tittar på företagets intäkter kommer 65–70 procent nu från annonsintäkter. Och det har påverkats nyligen”, säger Bharath Nagaraj, chef för aktieanalys på Cantor Fitzgerald.
Under 2025 tappade bolaget ungefär en tredjedel av annonstrycket från sin största partner, som enligt analytiker är Google. Orsaken uppges vara ett olöst algoritmproblem.
Bolaget försöker nu minska beroendet genom att knyta nya partners och bygga en egen annonsplattform. Företaget satsar också på köp inne i appen och riktar sig mer mot företag, båda affärer som växer. Frågan är om det är tillräckligt när teknikjättar och regeringar ändrar på spelplanen.
Läs mer: Ny smäll för svenska krisaktiens ägare