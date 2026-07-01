Förvaltarna fyndar bland krisaktierna – här är bolagen de tror på

Bolaget skickade ut en tung vinstvarning så sent som i vintras, men Carl Gustafsson på Protean väljer samma väg som SEB i Privata Affärers börspanel och framhåller nettokassan och de positiva kassaflödena.

Att flaggningen som pressat annonsintäkterna hos bolagets största partner nyss togs bort gav kursen ett lyft på tio procent, enligt Privata Affärer. Nästa besked kommer i halvårsrapporten den 17 juli 2026.

Cybersäkerhet, kredit och en färsk avknoppning

Spännvidden bland tipsen från förvaltarna är breda. Coelis Erik Lundqvist tar Yubico, där ordförande Patrik Tigerschiöld köpte aktier i slutet av maj enligt Finansinspektionens insynsregister. Samtidigt stärker ett partnerskap med OpenAI caset.

Alpcots Jonas Olavi går på kreditbolaget Hoist, som handlas till P/E 12,93 i år efter en kvartalsvinst på 337 miljoner kronor, och en återbetalningsgrad på 105 procent, enligt Q1-rapporten. Aktiespararna ser också minst 40 procents uppsida.

Strands Johan Thorén köper mjukvarubolaget Octave, avknoppat från Hexagon i maj och rabatterat mot sina amerikanska konkurrenter, enligt Placera.

FE Fonders Fredrik Skoglund satsar på Dynavox med bruttomarginaler nära 70 procent, där ABG Private Banking beskrivit kursfallet efter bokslutet som omotiverat, enligt analyshuset.