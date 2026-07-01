När Stockholmsbörsen går in i en tunnare handelsperiod letar Sveriges förvaltare efter bolag med stark balansräkning där kursen har fallit mer än själva affären. Här är aktierna förvaltarna tipsar om och tror på.
Förvaltarna fyndar bland krisaktierna – här är bolagen de tror på
Dagens PS har följt flera av casen sedan i våras, inte minst Truecaller, vars annonskris vi granskade tidigare i år. Truecaller handlas till 14,30 kronor den 1 juli, ett tapp på närmare 80 procent sedan toppen. Ändå höjde SEB nyligen aktien till köp med riktkurs 16 kronor.
Bolaget skickade ut en tung vinstvarning så sent som i vintras, men Carl Gustafsson på Protean väljer samma väg som SEB i Privata Affärers börspanel och framhåller nettokassan och de positiva kassaflödena.
Att flaggningen som pressat annonsintäkterna hos bolagets största partner nyss togs bort gav kursen ett lyft på tio procent, enligt Privata Affärer. Nästa besked kommer i halvårsrapporten den 17 juli 2026.
Cybersäkerhet, kredit och en färsk avknoppning
Spännvidden bland tipsen från förvaltarna är breda. Coelis Erik Lundqvist tar Yubico, där ordförande Patrik Tigerschiöld köpte aktier i slutet av maj enligt Finansinspektionens insynsregister. Samtidigt stärker ett partnerskap med OpenAI caset.
Alpcots Jonas Olavi går på kreditbolaget Hoist, som handlas till P/E 12,93 i år efter en kvartalsvinst på 337 miljoner kronor, och en återbetalningsgrad på 105 procent, enligt Q1-rapporten. Aktiespararna ser också minst 40 procents uppsida.
Strands Johan Thorén köper mjukvarubolaget Octave, avknoppat från Hexagon i maj och rabatterat mot sina amerikanska konkurrenter, enligt Placera.
FE Fonders Fredrik Skoglund satsar på Dynavox med bruttomarginaler nära 70 procent, där ABG Private Banking beskrivit kursfallet efter bokslutet som omotiverat, enligt analyshuset.
PS analys
Den röda tråden är att förvaltarna jagar översålda kvalitetsbolag snarare än rena framtidsdrömmar. Samma logik återkommer när svenska experter listar sina favoriter. Fyra av fem case delar tre drag: nettokassa, återkommande intäkter och ett avgränsat problem som marknaden har hunnit straffa hårt.
Timingen är inte heller någon slump. Sommaren är en rapporttung period, med Truecallers rapport den 17 juli och Hoists den 27 juli. Den som köper en vändningsaktie i juni och början på juli sitter i praktiken och väntar på kvittot i senare delen av juli.
Två motvindar förenar dessutom flera av namnen. Den svaga dollarn tynger intäkterna hos Yubico, Octave och Dynavox, som alla har en stor del av försäljningen i Nordamerika.
Samtidigt är koncentrationsrisken påtaglig. Truecaller lutar sig tungt mot indiska annonser, Dynavox mot amerikanska ersättningar som kan svänga snabbt, och Octave mot en trög övergång till molnet.
Vår bedömning är att Hoist har lägst fallhöjd av de fem, med bevisad lönsamhet och rimligt P/E-tal. Truecaller bär den största spekulativa risken.
Från och med 2026 handlar svenska sparare skattefritt i ISK upp till 300 000 kronor. Just därför frestas många att investera i några få vändningscase till lägre belopp.
Historiken på Stockholmsbörsen talar dock för motsatsen. Ett enda felköp raderar snabbt vinsten från tre lyckade, och rean är sällan lika stor som den ser ut vid första anblicken.
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