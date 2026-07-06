Saabs utmaning: Thales köper Exail – bäst på maritim robotik

En het marknad driver på konsolideringen

Minkrisen i Hormuzsundet har fått efterfrågan på autonoma minröjningsdrönare att skjuta i höjden, enligt Bloomberg.

Thales räknar med synergier på över 90 miljoner euro, eller 991 miljoner kronor, till 2032, och Exail är etta i Europa på maritim robotik, enligt bolaget. Europas upprustning göder nu en förvärvsvåg där skala och egen teknik blir avgörande, något Realtid belyst.

Vad det betyder för Saab

Konkret får Saab en tyngre motståndare i upphandlingar om minröjning och autonoma undervattenssystem.

Exail levererar minjaktsystemet UMIS och ytdrönaren DriX, rankas som etta i Europa på maritim robotik och tvåa i världen på tröghetsnavigering för fartyg, enligt Thales.

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Att Thales dessutom äger 35 procent av Naval Group innebär att fransmännen bygger en kedja från komponent till färdigt system. Det djupet saknar Saab och norska Kongsberg.

Förvärvsmultipeln, runt 24 gånger väntat rörelseresultat 2027, sätter en måttstock för vad sådana tillgångar kostar, enligt BFM Bourse.

Saab sitter själv på en orderstock på 274,5 miljarder kronor, har flaggat för ett tjugotal möjliga förvärv, och driver ubåtsprogrammet A26 med en färsk polsk order på 47 miljarder kronor.

Thales handlas under måndagen till 240 euro, ned med 12,09 procent från årstoppen på 273 euro. Saab handlas samma dag till 581,60 kronor, ned cirka 20 procent från årstoppen på 729 kronor.

Thales nästa rapport kommer den 23 juli, och Saabs den 17 juli.

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