Rekord på börsen – bara en liten miss slår mot 215 000 svenskar

Var femte krona i globalfonden

Många svenskar äger AI-bolagen utan att någonsin ha köpt en enda aktie själva. ”Det är inte alla som kanske tänker på det, men en hel del svenskar är exponerade mot AI-sektorn via globalfonder”, säger Ploog.

I Avanza Global utgör Nvidia, Microsoft, Apple och Amazon tillsammans 19,21 procent av fonden och i Länsförsäkringar Global Index 19,10 procent, enligt innehaven den 31 augusti.

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Var femte krona i två av landets vanligaste globalfonder ligger i fyra amerikanska bolag. Till det kommer direktägandet, där Avanza har 111 444 kunder med Nvidia i depån och Nordnet 104 067, sammanlagt 215 511 svenska Nvidia-ägare.

Värderingarna inom gruppen skiljer sig ändå kraftigt åt. Nvidia är billigast sedan 2015 och handlas till 16,5 gånger väntad vinst, eftersom vinsten har vuxit snabbare än kursen, medan Apple efter höstens uppgång kostar 37,1 gånger vinsten.

Ploog tycker att fondsparare som är nyfikna, eller kanske till och med oroliga, ska ”kika lite närmare på sin fond och exakt vad det finns för innehav i den och om den kanske är väldigt koncentrerad”.

Hos Nordnet syns att en del redan har agerat. I september toppades säljlistan av amerikanska techaktier, medan spararna köpte svenska storbolag som Investor och Volvo. ”På säljsidan ser vi i stället tydliga vinsthemtagningar i stora amerikanska teknikaktier såsom Meta, Microsoft och AMD”, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg.

Investeringarna måste betala sig

Det som på sikt kan vända optimismen är enligt Ploog att bolagens enorma investeringar aldrig ger någon avkastning, eller att kunderna i framtiden inte vill betala för AI-tjänsterna. ”Till syvende och sist så behöver de här AI-bolagen göra vinst till slut”, säger han.

Bara i år investerar Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Oracle, SpaceX och Apple omkring 900 miljarder dollar, främst i datacenter och chip, vilket är nästan dubbelt så mycket som EU:s 27 medlemsländer lade på försvar 2025.

OpenAI förhandlar om nytt kapital till en värdering kring 1,4 biljoner dollar, men har skjutit upp börsnoteringen till tidigast nästa år.

Ploog vill ändå inte avråda från AI-aktier. ”Det är ju en framtidsteknik, så det är klart att man ska vara med där, men det är också klokt att se över helheten och se om man behöver sprida riskerna lite mer kanske”, säger han.

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Hos Amazon växte molntjänsten AWS med 37 procent förra kvartalet, men utbyggnaden av serverhallar väntas ändå kosta mer än verksamheten drar in de närmaste åren. ”Vi räknar nu med ett negativt fritt kassaflöde 2027 och 2028 på ungefär minus 50 miljarder dollar per år”, skriver Mark Mahaney, analytiker på Evercore ISI, enligt Yahoo Finance.