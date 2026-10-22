Börsen blickar förbi lågkonjunkturen – det här styr aktiekurserna

”Det man ska komma ihåg här är att börsen är framåtblickande och inte försöker värdera hur ekonomin ser ut här och nu i dag”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Dagens PS och Realtid.

Det kan förklara varför börsen går upp även när konjunkturen är svag.

Om investerare räknar med att bolagens vinster ska öka framöver kan aktierna stiga redan innan ekonomin har återhämtat sig.

”Om ett bolag tjänar 10 kronor per aktie i dag men väntas, enligt prognosen, tjäna 15 kronor per aktie om två år, då är det den framtida siffran som värderas när man sätter värderingen på vad aktien ska få kosta”, säger Christian Ploog.

Räntan påverkar värderingen

Ränteläget är en annan viktig faktor. Lägre räntor kan göra det billigare för företag att låna pengar till investeringar och utveckling. De kan också ge hushållen större ekonomiskt utrymme att konsumera.

Räntorna påverkar därmed både bolagens förutsättningar att växa och investerarnas värdering av framtida vinster.

För småsparare blir detta därför viktigt att följa mer än en enskild konjunktursiffra. En svag ekonomisk indikator behöver inte automatiskt betyda att börsen ska falla, precis på samma sätt som att en stark siffra inte garanterar stigande aktiekurser.

”Det viktigaste är väl en kombination av alla de här sakerna, räntorna, bolagens vinster och framför allt det här framåtblickande”, säger Christian Ploog.