Börsen blickar förbi lågkonjunkturen – det här styr aktiekurserna

Aktiekurserna kan stiga trots att hushållen håller hårdare i plånboken och företagen drar ned. Förklaringen finns i marknadens blick på framtiden. Bolagens vinstutsikter och ränteläget väger tungt.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Aktiekurserna kan stiga trots att hushållen håller hårdare i plånboken och företagen drar ned. Förklaringen finns i marknadens blick på framtiden. Bolagens vinstutsikter och ränteläget väger tungt.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Börsen är ingen direkt spegel av hur ekonomin mår just nu. Aktiekurserna påverkas framför allt av vad investerare tror om bolagens framtida vinster och tillväxt.
”Det man ska komma ihåg här är att börsen är framåtblickande och inte försöker värdera hur ekonomin ser ut här och nu i dag”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Dagens PS och Realtid.
Det kan förklara varför börsen går upp även när konjunkturen är svag.
Om investerare räknar med att bolagens vinster ska öka framöver kan aktierna stiga redan innan ekonomin har återhämtat sig.
”Om ett bolag tjänar 10 kronor per aktie i dag men väntas, enligt prognosen, tjäna 15 kronor per aktie om två år, då är det den framtida siffran som värderas när man sätter värderingen på vad aktien ska få kosta”, säger Christian Ploog.
Ränteläget är en annan viktig faktor. Lägre räntor kan göra det billigare för företag att låna pengar till investeringar och utveckling. De kan också ge hushållen större ekonomiskt utrymme att konsumera.
Räntorna påverkar därmed både bolagens förutsättningar att växa och investerarnas värdering av framtida vinster.
För småsparare blir detta därför viktigt att följa mer än en enskild konjunktursiffra. En svag ekonomisk indikator behöver inte automatiskt betyda att börsen ska falla, precis på samma sätt som att en stark siffra inte garanterar stigande aktiekurser.
”Det viktigaste är väl en kombination av alla de här sakerna, räntorna, bolagens vinster och framför allt det här framåtblickande”, säger Christian Ploog.
Börsuppgångar kan vara smalare än indexutvecklingen ger sken av.
Europeiska centralbanken har pekat på hur ett fåtal stora amerikanska teknikbolag fått allt större betydelse för S&P 500.
När de största bolagen stiger kan det lyfta hela indexet även om utvecklingen är svagare bland mindre företag. Det gör att en stigande börs inte nödvändigtvis betyder att näringslivet i stort går starkt.
Läs mer: Wall Street byter strategi – nu jagar investerarna aktier med kvalitet
USA betalade drygt 1 000 miljarder dollar i ränta på statsskulden under budgetåret som slutade i september, mer än landet lade på sitt försvar. Christian Ploog, börsexpert på Dagens PS, menar att svenska hushåll ska följa hur marknaden tar emot USA:s växande lån, eftersom de amerikanska räntorna är en referens för räntorna här. I en …
Kronan har gått sämst av de stora valutorna mot dollarn i år. För svenska sparare i amerikanska aktier har kronfallet lyft börsuppgången från 11,9 till 20,3 procent, ett år efter att kronrallyt åt upp hela vinsten. Enligt Bloombergs veckovisa sammanställning har kronan backat 7,12 procent mot dollarn hittills i år, medan euron och danska kronan …
Ju högre förväntningarna på AI-bolagen blir, desto mindre krävs för att kurserna ska falla, säger Christian Ploog. Hos Avanza och Nordnet finns 215 511 svenskar som äger Nvidia, och ännu fler har aktien i sina globalfonder. AI har blivit en av de starkaste drivkrafterna på börsen, och investerarna räknar med kraftigt stigande vinster i bolagen …
Nya krogar vid Slussen har gett lika många krogstolar som i hela Gamla stan, enligt Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Det var på Mälarterrassen som Urban Italian Groups Villa Valentina, Napolyon Sürers Brasserie Astrid och Tommy Myllymäkis Liv öppnade i maj, efter ett år då Slussen lockat stjärnkockarna till fastighetsägaren Atrium Ljungbergs nya lokaler. ”Bara …
Akobo Minerals har gått från prospektering till stabil guldproduktion och kassaflöde. Efter bolagets starkaste kvartal hittills är fokus nu på att öka kapaciteten, minska skuldsättningen och åter växla upp prospekteringen. Det nya vertikala schaktet kan bli nästa avgörande steg. Vid Segele-gruvan i västra Etiopien producerar Akobo Minerals guld från en fyndighet med ovanligt höga guldhalter. …