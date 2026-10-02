Vi tar en titt på Nvidia, Microsoft, Apple och Amazon som finns i hundratusentals svenska depåer och står för var femte krona i de vanligaste globalfonderna. Under september har bilden av dem splittrats, med Nvidia på den lägsta värderingen sedan 2015 och Apple som den dyraste av de fyra.
Nvidia billigast sedan 2015 – 111 000 Avanzakunder äger aktien
Nvidia har 111 444 ägare hos Avanza, enligt bankens aktiesida på fredagen.
Därefter kommer Microsoft med 76 580 ägare, Apple med 58 870 och Amazon med 46 043. Hos Nordnet är ordningen densamma, med 104 067 ägare i Nvidia, 56 011 i Microsoft, 44 660 i Apple och 34 555 i Amazon.
De fyra bolagen väger också tungt i fondsparandet. I Avanza Global utgör de fyra aktierna 19,21 procent av innehavet och i Länsförsäkringar Global Index 19,10 procent, enligt fondernas innehav den 31 augusti.
När Avanza redovisade septembers fondflöden noterade börsstrategen Elin Benjaminsson att kunderna köpte brett, och hon tolkade det som ett tecken på att många vill minska sitt USA-beroende. ”Det kan också tyda på att spararna försöker komplettera sin allokering och inte ligga alltför tungt i globalindex, som vi vet är väldigt dominerat av USA”, sa hon i Avanzas pressmeddelande.
För svenska ägare har dollarn gjort en stor del av jobbet i år. En dollar kostade 9,20 kronor vid årsskiftet och 9,98 kronor den 30 september, enligt Riksbanken, och i veckan passerade dollarn 10 kronor.
Jag har räknat om kursutvecklingen med den uppgången på 8,5 procent, och i kronor har alla fyra aktierna gått klart bättre än kurserna i New York visar.
Nvidia köper tillbaka aktier för 235 miljarder dollar
Nvidia har stigit 23 procent i år vilket blir omkring 33 procent i kronor. Ändå har aktien blivit billigare, eftersom vinsten har vuxit snabbare än kursen. Den handlas i dag till 16,5 gånger väntad vinst, vilket enligt Reuters är den lägsta värderingen sedan 2015.
Den 28 september höjde Nvidia sitt återköpsprogram med 150 miljarder till totalt 235 miljarder dollar, bara några veckor efter att bolaget kommit överens om att köpa Hugging Face för 12,9 miljarder dollar.
Analytikerna läser beskedet som att ledningen anser att aktien är undervärderad.
”Han vet att hans aktie är billig”, säger analytikern Gil Luria om vd:n Jensen Huang till Yahoo Finance.
Att aktien ändå värderas så lågt beror enligt Gene Munster på Deepwater Asset Management på att investerarna inte tror att tillväxten håller, särskilt nu när allt fler storkunder bygger egna chip.
”Den nedåtgående tillväxtkurvan är anledningen till att aktien handlas till en så pressad multipel”, säger han till CNBC.
Marknadens snitt ger Nvidia betyget köp.
Av 59 analytiker som Investing.com följer rekommenderar 58 köp, och snittriktkursen på 327,18 dollar ligger 43 procent över kursen på 229 dollar den 22 september.
Microsoft vände efter rekordkvartalet
Microsoft hade en svag start på året. När bolaget presenterade sin kvartalsrapport i juli låg aktien 19 procent lägre än vid årsskiftet, enligt CNBC.
Rapporten visade ett rekordkvartal där Azure växte med 43 procent, och dagen efter steg aktien 15,5 procent. I dag ligger den 6,1 procent över årsskiftet, vilket blir drygt 15 procent i kronor.
Analytikerna har sedan dess blivit mer positiva. Stifel höjde i september rekommendationen till köp med riktkursen 575 dollar, bland annat sedan antalet betalande användare av AI-assistenten Copilot ökat från 20 till 30 miljoner på ett kvartal.
Analytikern Brad Reback skriver att han känner sig allt tryggare med att Microsoft kan hålla en intäktstillväxt på omkring 15 procent eller strax däröver, enligt CNBC.
Många svenska ägare valde ändå att ta hem vinsten. Microsoft var en av septembers mest sålda aktier hos Nordnet, och sparekonomen Carl-Henrik Söderberg ser ett tydligt mönster i Nordnets månadsstatistik.
”På säljsidan ser vi i stället tydliga vinsthemtagningar i stora amerikanska teknikaktier såsom Meta, Microsoft och AMD”, säger han.
Marknadens snitt ger Microsoft betyget köp.
Av 60 analytiker rekommenderar 57 köp enligt LSEG:s sammanställning, och snittriktkursen på 572,92 dollar ligger 12 procent över stängningskursen 512,90 dollar den 30 september.
Amazons investeringar pressar kassaflödet
Amazon har stigit omkring 9 procent i år, cirka 18 procent i kronor. Det är molntjänsten AWS som bär bolaget, med en tillväxt på 37 procent det senaste kvartalet, men utbyggnaden av datacenter kostar mer än verksamheten drar in.
Mark Mahaney, analytiker på Evercore ISI, behåller sin köprekommendation men räknar med att kassaflödet blir negativt de närmaste åren.
”Vi räknar nu med ett negativt fritt kassaflöde 2027 och 2028 på ungefär minus 50 miljarder dollar per år”, skriver han enligt Yahoo Finance.
Avskrivningarna på de nya serverhallarna slår också mot vinsten. Analytikerna räknar enligt Tradingpedia med att vinsten per aktie sjunker från 12,88 dollar i år till 10,47 dollar nästa år.
Till det kommer den stämning som den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC lämnade in i september, om ett dolt påslag på annonspriserna som även berör svenska säljare på plattformen.
Marknadens snitt ger Amazon betyget köp.
Detta trots oron för kassaflödet. Av 61 analytiker rekommenderar 59 köp och ingen sälj, och snittriktkursen på 329,54 dollar ligger 31 procent över kursen 250,72 dollar den 29 september.
Apple är dyrast av de fyra
Apple-aktien har stigit sedan den 1 september, då John Ternus tog över som vd. Den 22 september nådde den rekordnivån 345 dollar, 25 procent högre än vid årsskiftet.
Uppgången har gjort aktien till den dyraste av de fyra. Apple värderas till 37,1 gånger väntad vinst, mer än dubbelt så högt som Nvidia, och kursen ligger över analytikernas genomsnittliga riktkurs, som var 327,84 dollar den 18 september enligt ett snitt av 44 analytiker.
Optimisterna sätter sitt hopp till den nya iPhone-generationen. Amit Daryanani på Evercore ISI höjde i september riktkursen till 380 dollar.
”Vi tror att det här blir en bättre förnyelsecykel för iPhone än väntat”, säger han till CNBC.
I den nya generationen ingår Apples första vikbara telefon, iPhone Duo, som i Sverige kostar från 26 995 kronor och börjar säljas den 23 oktober.
Paul Meeks på Freedom Capital Markets oroar sig i stället för de stigande priserna på minneskretsar, som pressar Apples marginaler. ”Kostnaden för sålda varor går upp, bruttomarginalen går ned. Och det är ett verkligt problem”, sa han i en intervju med CNBC som 24/7 Wall St återger.
Marknadens snitt ger Apple betyget behåll.
Av 44 analytiker rekommenderar 25 köp, 13 behåll och 6 sälj, men snittriktkursen på 327,84 dollar ligger 3,5 procent under stängningskursen 339,75 dollar den 22 september.