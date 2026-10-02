Nvidia billigast sedan 2015 – 111 000 Avanzakunder äger aktien

De fyra bolagen väger också tungt i fondsparandet. I Avanza Global utgör de fyra aktierna 19,21 procent av innehavet och i Länsförsäkringar Global Index 19,10 procent, enligt fondernas innehav den 31 augusti.

När Avanza redovisade septembers fondflöden noterade börsstrategen Elin Benjaminsson att kunderna köpte brett, och hon tolkade det som ett tecken på att många vill minska sitt USA-beroende. ”Det kan också tyda på att spararna försöker komplettera sin allokering och inte ligga alltför tungt i globalindex, som vi vet är väldigt dominerat av USA”, sa hon i Avanzas pressmeddelande.

För svenska ägare har dollarn gjort en stor del av jobbet i år. En dollar kostade 9,20 kronor vid årsskiftet och 9,98 kronor den 30 september, enligt Riksbanken, och i veckan passerade dollarn 10 kronor.

Jag har räknat om kursutvecklingen med den uppgången på 8,5 procent, och i kronor har alla fyra aktierna gått klart bättre än kurserna i New York visar.

Nvidia köper tillbaka aktier för 235 miljarder dollar

Nvidia har stigit 23 procent i år vilket blir omkring 33 procent i kronor. Ändå har aktien blivit billigare, eftersom vinsten har vuxit snabbare än kursen. Den handlas i dag till 16,5 gånger väntad vinst, vilket enligt Reuters är den lägsta värderingen sedan 2015.

Den 28 september höjde Nvidia sitt återköpsprogram med 150 miljarder till totalt 235 miljarder dollar, bara några veckor efter att bolaget kommit överens om att köpa Hugging Face för 12,9 miljarder dollar.

Analytikerna läser beskedet som att ledningen anser att aktien är undervärderad.

Jensen Huangs Nvidia förnbereder sig på ett historiskt aktieåterköp. (Foto: Wikicommons).

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”Han vet att hans aktie är billig”, säger analytikern Gil Luria om vd:n Jensen Huang till Yahoo Finance.

Att aktien ändå värderas så lågt beror enligt Gene Munster på Deepwater Asset Management på att investerarna inte tror att tillväxten håller, särskilt nu när allt fler storkunder bygger egna chip.

”Den nedåtgående tillväxtkurvan är anledningen till att aktien handlas till en så pressad multipel”, säger han till CNBC.

Marknadens snitt ger Nvidia betyget köp.

Av 59 analytiker som Investing.com följer rekommenderar 58 köp, och snittriktkursen på 327,18 dollar ligger 43 procent över kursen på 229 dollar den 22 september.