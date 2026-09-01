Amazon stäms för dolt påslag: Så drabbas svenska säljare

Vad påslaget innebär i rena kronor

FTC anger inget belopp utan skriver tiotals miljarder dollar. Medierapporteringen talar om över 20 miljarder, enligt Axios. Det motsvarar cirka 191 miljarder svenska kronor.

Enligt PS beräkning fördelat jämnt över sju år blir det 2,9 miljarder dollar per år, alltså omkring fyra procent av annonsaffärens omsättning på 68,6 miljarder under 2025. Det är litet nog att undgå upptäckt hos en enskild annonsör, men stort nog att synas i marginalen om det försvinner.

Investeringsprognosen för 2026 är höjd till omkring 220 miljarder dollar, eller 2 108 miljarder kronor.

Så påverkas svenska säljare av utgången

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Enligt Amazons egen Sverigerapport exporterade svenska små och medelstora företag på plattformen för över 2,6 miljarder kronor under 2025, och mer än 80 procent säljer utomlands, enligt Ehandel.se.

När en svensk möbeltillverkare vill synas på exempelvis Amazon i Tyskland lägger den ett bud på ett sökord, exempelvis ”matbord ek”. Amazon har i åratal beskrivit det som en andraprisauktion. Vinner du budgivningen betalar du en cent mer än den som bjöd näst mest, inte hela ditt eget bud.

Skillnaden är avgörande för att annonsören i det systemet vågar lägga sitt högsta bud utan att riskera att betala för mycket, tror dem.

FTC hävdar att det slutade fungera så 2019. Om myndigheten får rätt har annonsörer i flera år lagt bud utifrån ett löfte som inte hölls.

Skulle Amazon tvingas berätta att man ofta tar ut hela budet, sänker annonsörerna sina bud. Det är precis vad bolagets egna interna dokument varnar för, enligt FTC, som citerar en formulering om en nedåtspiral.

Ett skadestånd biter inte på ett bolag som tjänade 27,5 miljarder dollar på ett enda kvartal. Pengarna är inte problemet. Det som står på spel är intäkten per klick, år efter år, i den del av Amazon som växer snabbt och tjänar mycket.

Dagens PS beskrev i juli hur Amazon stämts i Australien och att en liknande EU-linje kan påverka tusentals svenska kunder.

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