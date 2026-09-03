Nvidia köper Hugging Face för motsvarande 124 miljarder kronor. Det är ett strategiskt köp av plattformen där miljontals AI-utvecklare delar modeller, data och verktyg.
Nvidia köper Hugging Face – får kontroll om AI-distributionen
Hugging Face har på kort tid blivit en central del av AI-ekosystemet. Plattformen fungerar ungefär som GitHub för AI, där utvecklare kan publicera, testa och ladda ned modeller och dataset. Nvidia betalar 12,93 miljarder dollar för bolaget, enligt Reuters, motsvarande 124 miljarder kronor.
Genom köpet får Nvidia kontroll över en av de viktigaste distributionsplatserna för så kallade open-weight-modeller. Reuters beskriver affären som ett sätt för Nvidia att få direkt tillgång till en plattform där utvecklare samarbetar, testar och delar AI-verktyg – något som också kan ge bolaget värdefulla insikter och data.
Nvidia att Hugging Face ska fortsätta vara en öppen plattform. Utvecklare ska även fortsättningsvis kunna ladda upp och ladda ned modeller och dataset efter eget val och använda andra leverantörers chip, rapporterar Bloomberg.
Bygger ekosystem runt storsäljaren
Nvidia har länge dominerat den tekniska infrastrukturen bakom AI genom sina GPU:er. Men nu försöker flera av de företag som köper mest Nvidia-chip bygga egna alternativ.
Meta, OpenAI och Microsoft utvecklar egna AI-chip för att minska beroendet av Nvidias dyra och begränsade hårdvara, enligt Reuters.
Nvidia försöker därför bygga ett bredare ekosystem runt sina chip.
Hugging Face passar perfekt in i den strategin. Plattformen blir länken mellan utvecklarna och hårdvaran.
”AI:s GitHub” är dessutom en allt viktigare del av marknaden. Financial Times uppger att Hugging Face har mer än 3 miljoner modeller och 500 000 dataset samt omkring 18 miljoner utvecklare på plattformen.
The Information beskriver utvecklingen som en bredare strategi där Nvidia investerar i allt från AI-applikationer och modeller till datacenter och molninfrastruktur.
Tre gånger dyrare än offentlig värdering
Men smakar det så kostar det.
Hugging Face värderades till 4,5 miljarder dollar i en finansieringsrunda 2023, där bland andra Nvidia, Google, Amazon, Intel och Salesforce deltog. Det innebär att Nvidia nu betalar nästan tre gånger den senaste offentliga värderingen.
Hugging Face har tidigare nobbat ett investeringsförslag från Nvidia på 500 miljoner dollar, som skulle ha värderat bolaget till omkring 7 miljarder dollar. Enligt TechCrunch ville Hugging Face då undvika att få en enskild dominerande investerare som kunde påverka bolagets beslut. Så då fick Nvidia köpa hela bolaget för att få till en affär.
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