Genom köpet får Nvidia kontroll över en av de viktigaste distributionsplatserna för så kallade open-weight-modeller. Reuters beskriver affären som ett sätt för Nvidia att få direkt tillgång till en plattform där utvecklare samarbetar, testar och delar AI-verktyg – något som också kan ge bolaget värdefulla insikter och data.

Nvidia att Hugging Face ska fortsätta vara en öppen plattform. Utvecklare ska även fortsättningsvis kunna ladda upp och ladda ned modeller och dataset efter eget val och använda andra leverantörers chip, rapporterar Bloomberg.

Bygger ekosystem runt storsäljaren

Nvidia har länge dominerat den tekniska infrastrukturen bakom AI genom sina GPU:er. Men nu försöker flera av de företag som köper mest Nvidia-chip bygga egna alternativ.

Meta, OpenAI och Microsoft utvecklar egna AI-chip för att minska beroendet av Nvidias dyra och begränsade hårdvara, enligt Reuters.

Nvidia försöker därför bygga ett bredare ekosystem runt sina chip.

Hugging Face passar perfekt in i den strategin. Plattformen blir länken mellan utvecklarna och hårdvaran.

”AI:s GitHub” är dessutom en allt viktigare del av marknaden. Financial Times uppger att Hugging Face har mer än 3 miljoner modeller och 500 000 dataset samt omkring 18 miljoner utvecklare på plattformen.

The Information beskriver utvecklingen som en bredare strategi där Nvidia investerar i allt från AI-applikationer och modeller till datacenter och molninfrastruktur.