HD sista hoppet för Swedbanks dömda ex-vd

Swedbank
Fängelsedömda Birgitte Bonnesen, Swedbanks tidigare vd, får sitt fall prövat i Högsta domstolen men det blev ändå inte riktigt som hon hade önskat. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

I Svea hovrätt fälldes Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen för grovt svindleri. Påföljden blev ett år och tre månaders fängelse.

Nu har Högsta domstolen meddelat att huvudförhandling hålls i målet. Däremot kommer HD inte som Bonnesen hoppats att förhöra henne. Det är med andra ord en halv seger för Swedbanks tidigare vd, konstaterar Dagens PS systertidning Realtid, som i sin tur hänvisar till Dagens Industri om att Birgitte Bonnesen får ny rättegång men nekas förhör.

I Juni rapporterade Dagens PS att Högsta domstolen beviljat Bonnesen prövningstillstånd efter fängelsedomen i hovrätten.

Läs mer: HD beviljar Swedbanks ex-vd prövningstillstånd DagensPS

Tingsrätten friade Swedbanks ex-vd

När tingsrätten tidigare avhandlade målet blev Swedbanks före detta vd frikänd, men åklagarna överklagade då till Svea hovrätt som dömde henne till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri.

Birgitte Bonnesen var vd för den svenska storbanken Swedbank (börskurs) under penningtvättsskandalen i Estland och har åtalats för att ha spridit vilseledande uppgifter till media om Swedbanks kopplingar till Danske Banks penningtvätt.

Läs vidare: Swedbanks ex-ledning i Estland anklagas för penningtvätt DagensPS

Läs mer: SVT avslöjar “massiv skandal” i Swedbank DagensPS

Inför HD-förhandlingarna, som nu alltså blir av, begärde Bonnesen genom sina advokater att det skulle hållas ett nytt förhör med henne i huvudförhandlingen.

Får lägga fram sina argument i rätten

Hon har anfört att hovrätten i samband med fängelsedomen inte rett ut de kritiserade uttalanden som hon gjort. Därför krävde hon att Högsta domstolen skulle tillåta ett tilläggsförhör.

Men detta avvisar HD. Dock kommer parterna i målet att få lägga fram sina argument muntligt i domstolen.

Alternativet hade varit att HD avgjorde målet enbart på skriftligt material, vilket är det vanligaste. 

Läs även: Bankdirektören: “Jag ångrar det djupt” DagensPS

Bonnesens advokat: En framgång

Nu anser Högsta domstolen att det saknas synnerliga skäl för att ta upp de bevis på nytt som lagts fram i lägre instanser. Därför får Swedbanks tidigare vd nobben på sitt önskemål om att bli förhörd på nytt.

Bonnesens försvarsadvokat Per E Samuelsson är ändå glad över att HD nu tar upp målet.

”Vi ser beslutet som en framgång. Viktigt för oss att få lägga fram vår talan vid en förhandling”, skriver han i en kommentar till Di.

Läs vidare: Bonnesen får sista ordet – vad betyder ”vilseledande”? Realtid

Läs även: Swedbank i blåsväder: Formellt misstänkt för penningtvätt DagensPS

Läs mer: Kommentar: Härvan skuggar Swedbank DagensPS

Birgitte BonnesenDanske BankEstlandfängelseHögsta domstolenPenningtvättStockholms tingsrättSvea hovrättSvindleriSwedbankvd
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

