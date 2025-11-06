HD sista hoppet för Swedbanks dömda ex-vd

Nu har Högsta domstolen meddelat att huvudförhandling hålls i målet. Däremot kommer HD inte som Bonnesen hoppats att förhöra henne. Det är med andra ord en halv seger för Swedbanks tidigare vd, konstaterar Dagens PS systertidning Realtid, som i sin tur hänvisar till Dagens Industri om att Birgitte Bonnesen får ny rättegång men nekas förhör.

I Juni rapporterade Dagens PS att Högsta domstolen beviljat Bonnesen prövningstillstånd efter fängelsedomen i hovrätten.

Tingsrätten friade Swedbanks ex-vd

När tingsrätten tidigare avhandlade målet blev Swedbanks före detta vd frikänd, men åklagarna överklagade då till Svea hovrätt som dömde henne till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri.

Birgitte Bonnesen var vd för den svenska storbanken Swedbank (börskurs) under penningtvättsskandalen i Estland och har åtalats för att ha spridit vilseledande uppgifter till media om Swedbanks kopplingar till Danske Banks penningtvätt.

Inför HD-förhandlingarna, som nu alltså blir av, begärde Bonnesen genom sina advokater att det skulle hållas ett nytt förhör med henne i huvudförhandlingen.