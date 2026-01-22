CNBC:s börsorakel Jim Cramer rekommenderar investerare att klippa till när marknaden skakar som mest av Donald Trumps lynnighet.
Jim Cramer: Så gör du fynd på nyckfulla Trump
Köplägen uppstår genom att marknaden dippar i spåren av Trumps galna utspel och det gäller enligt Jim Cramer, programledare för CNBC:s ”Mad Money” att lära sig navigera på börsen på den amerikanska presidentens oförutsägbara uppträdande.
”Det finns enorma konsekvenser för aktiemarknaden i nästan allt en president gör, och jag tror att han vet det”, säger Cramer i programmet ”Mad Money”.
Han konstaterar också att Trump tycks vara mer till freds nu än under sin första mandatperiod att dra ner aktiemarknaden.
Och för investerare kan det bana väg för börsfynd.
“Borde få gott om köptillfällen”
”Var bara beredd. Ni borde få gott om bra köptillfällen under de kommande tre åren”, säger Jim Cramer.
Det är inget snack om att Trumps politik sätter djupa spår på utvecklingen på Wall Street. Det spelar ingen roll om presidenten bara skramlar med hot eller om dessa blir verklighet.
”Från handelspolitik till skattepolitik, kapitalåterföringspolitik eller militärpolitik är konsekvenserna för aktiemarknaden viktigare än något annat än ränteriktningen”, konstaterar Cramer, skriver CNBC och påpekar att detta märktes under onsdagen när Trump plötsligt deklarerade att militära åtgärder är uteslutna i USA:s försök att överta Grönland.
Trump hävdar nu att ett ”ramverk” nåtts om Grönland efter en överenskommelse med Nato-chefen Mark Rutte.
Läs mer: Nytt “ramverk” kring Grönland – tullhot borta DagensPS
Läs vidare: Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad DagensPS
I går steg börsen på Trumps tal
Det här fick alla tre ledande index i New York, S&P 500, Nasdaq Composite och Dow Jones, att stiga i går med mer än 1 procent.
När det gäller börsen säger Jim Cramer att han sett det här förut, kopplat till Trumps utspel. Inte minst i samband med den så kallade befrielsedagen.
Då svängde Trump snabbt efter att ha flaggat för en rejäl tullsmocka och i samband med det skrev presidenten på Truth Social att det var dags att köpa aktier.
Cramer: Fantastisk köpmöjlighet
Dess för innan hade de dramatiska tullarna, som Trump precis infört, utlöst panikförsäljningar i aktier och vedergällningar från Kina.
”Det visade sig vara en fantastisk köpmöjlighet”, minns Jim Cramer som manar investerare att också fortsätta tanka kvalitetsaktier till rabatterade priser.
Läs även: Trump hotar Fed-bossen igen – blir olycklig DagensPS
Missa inte: Börsgurun Jim Cramer: Dessa aktier ska du rata DagensPS
Se klippet: Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade Realtid
