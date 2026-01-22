Jim Cramer: Så gör du fynd på nyckfulla Trump

Köplägen uppstår genom att marknaden dippar i spåren av Trumps galna utspel och det gäller enligt Jim Cramer, programledare för CNBC:s ”Mad Money” att lära sig navigera på börsen på den amerikanska presidentens oförutsägbara uppträdande.

”Det finns enorma konsekvenser för aktiemarknaden i nästan allt en president gör, och jag tror att han vet det”, säger Cramer i programmet ”Mad Money”.

Han konstaterar också att Trump tycks vara mer till freds nu än under sin första mandatperiod att dra ner aktiemarknaden.

Och för investerare kan det bana väg för börsfynd.

“Borde få gott om köptillfällen”

”Var bara beredd. Ni borde få gott om bra köptillfällen under de kommande tre åren”, säger Jim Cramer.

Det är inget snack om att Trumps politik sätter djupa spår på utvecklingen på Wall Street. Det spelar ingen roll om presidenten bara skramlar med hot eller om dessa blir verklighet.

”Från handelspolitik till skattepolitik, kapitalåterföringspolitik eller militärpolitik är konsekvenserna för aktiemarknaden viktigare än något annat än ränteriktningen”, konstaterar Cramer, skriver CNBC och påpekar att detta märktes under onsdagen när Trump plötsligt deklarerade att militära åtgärder är uteslutna i USA:s försök att överta Grönland.

Trump hävdar nu att ett ”ramverk” nåtts om Grönland efter en överenskommelse med Nato-chefen Mark Rutte.

