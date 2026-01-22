I en CNBC-intervju i Davos varnar Trump Fed-chefen Jerome Powell att hans liv inte blir ”särskilt lyckligt” om han stannar kvar i styrelsen.
Trump hotar Fed-bossen igen – blir olycklig
Mest läst i kategorin
Ny EU-rapport: Klyftorna sliter isär Europa
De ekonomiska klyftor som ökar sliter isär Europa och får oss att må allt sämre. Det visar en ny rapport som vill se kraftfulla åtgärder. Eurofound är ett EU-organ som samlar och sprider kunskap för att bidra till utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. En del i det är återkommande e-undersökningar om hur det …
Proffsen viktar ned USA – förtroendet faller
I sak har Söderberg & Partners syn på amerikanska bolag inte försämrats, däremot naggas förtroendet för världens största ekonomi i kanten på grund av Trump och därför läggs börskursen om. I årets första strategirapport från Söderberg & Partners framgår det att USA viktas ned till neutral nivå medan tillväxtmarknader viktas upp till övervikt. USA ses …
Guld och platina stiger till nya rekord
Silver är nära en ny rekordnivå medan guld och silver når nya toppnivåer i spåren av en förvärrad Grönlandskris. Men det är inte bara det som får investerare att vända sig till tryggare hamnar, även rädsla över ”en härdsmälta i den japanska statsskulden” bidrar till stigande efterfrågan på tillflyktsorter då det ökar oron för finanspolitiken …
Handelsbanken: Trump enda hotet mot svensk ekonomi
Senaste tullhotet kan ställa allt på ända, men annars är prognosen från Handelsbanken att svensk ekonomi nu vänder upp på allvar. ”Vi kan konstatera att svensk ekonomi svänger mer än euroområdet både upp och ner men att Sverige underliggande är starkare än många tror”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman. Riskerna har ökat med den amerikanska …
Så slåss danskarna mot USA – här också
Danmark i kamp mot USA? Ja, men inte den. Här handlar det om den intensiva danska kampen mot de amerikanska Big Tech-bolagen. I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, …
”Vi får se hur det går”, säger Trump som återkommande riktat hård kritik mot den amerikanska centralbankschefen och kallat honom “dumskalle”.
Jerome Powells mandatperiod löper ut i maj och om han väljer att sitta kvar i styrelsen i Federal Reserve efter det kommer han inte njuta av sin tid, menar USA-presidenten Donald Trump i den CNBC-sända intervjun.
Läs även: Världens centralbanker sluter upp bakom Powell Realtid/TT
Trump vill klämma åt Fed-ordföranden
Hans administration har trappat upp kampen mot Fed-bossen och utfärdat stämningar som antyder en möjlig brottsutredning sedan centralbanken rustat upp sitt huvudkontor i Washington.
Powell har kallat detta för ett försök till ”politisk påtryckning.
Om Fed-toppen blir kvar i styrelsen kommer han fortsatt ha stort inflytande över besluten i världens mäktigaste centralbank.
Det skulle också innebära att han stoppar Trump från ytterligare en ledig plats i centralbanksstyrelsen.
”Om inte en annan nuvarande guvernör väljs till nästa ordförande skulle det tvinga Vita huset att använda den position som för närvarande innehas av guvernör Stephen Miran för att installera Trumps valde i centralbanken”, konstaterar Bloomberg.
Läs mer: Trump kallar Fed-bossen för “dumskalle” DagensPS
Läs också: Nu vill Trump åtala Fed-chefen DagensPS
På Bybit samlar du alla dina kryptotillgångar på ett och samma konto. Handla, låna och använd ditt saldo utan att flytta värde mellan plånböcker. En enklare, tydligare och mer flexibel handelsupplevelse. En ny standard.
Senaste nytt
Nödrop: Elskatten hotar småföretags existens
Villkoren på den svenska elmarknaden är orättvis mot småföretag medan storföretag gynnas – det drabbar näringslivet hårt, enligt ny rapport. ”Sverige hade länge ett elsystem som levererade stabil och konkurrenskraftig el till hela landet. I dag är elförsörjningen starkt politiserad, vilket skapat ett system där kostnadsbördan hamnar ojämnt”, säger Sten Lindgren, förbundssekreterare i Småföretagarnas riksförbund, …
Slår larm: Svenska hushåll riskerar chockhöjningar
Avgifterna i svenska bostadsrättsföreningar fortsätter att stiga – men i allt långsammare takt. Det kan vid första anblicken uppfattas som en lättnad för hushållen. Men bakom siffrorna döljer sig en växande risk för framtida chockhöjningar.? Efter flera kvartal av höga räntekostnader har vinden vänt för landets bostadsrättsföreningar. Enligt BRF-index från SBC minskade föreningarnas totala kostnader …
Tog barnens Lego för att få in en tusenlapp
Vi ser rubrikerna om hur Kronofogden nöjt berättar om lyxbilar och guldtackor man plockat från kriminella. Men vad är det billigaste man tar? Sedan en lagändring i augusti 2022 kan Kronofogden besluta om utmätning direkt, när polisen slår till mot misstänkta brottslingar. Det har gett oss mängder av bilder och rubriker på hur man plockar …
Fällan många svenskar går rakt i – handlar om tusentals kronor
Många svenskar vaknar sent när det gäller pensionen. Men även den som har tio-femton år kvar till pensionen kan fortfarande påverka sin framtida ekonomi. Det finns dock fallgropar. Enligt Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, är de sista åren i arbetslivet ofta de bästa för pensionssparande. Det berättar hon för News55. Lönen är som högst, barnen …
Rekordår för folkölen: "Möter efterfrågan"
Försäljningen av folköl har slagit nya rekord i Sverige enligt en undersökning från Delfi Marknadspartner. Totalt sett ökade bryggeribranschens försäljning med 2 procent under 2025, men den största ökningen står de alkoholsvaga dryckerna för: folköl, mellanöl och alkoholfri öl har fått sig ett rejält uppsving. "Vi ser nu en tydlig rörelse mot alkoholsvagare alternativ. Konsumenterna …