Trump hotar Fed-bossen igen – blir olycklig

”Vi får se hur det går”, säger Trump som återkommande riktat hård kritik mot den amerikanska centralbankschefen och kallat honom “dumskalle”.

Jerome Powells mandatperiod löper ut i maj och om han väljer att sitta kvar i styrelsen i Federal Reserve efter det kommer han inte njuta av sin tid, menar USA-presidenten Donald Trump i den CNBC-sända intervjun.

Trump vill klämma åt Fed-ordföranden

Hans administration har trappat upp kampen mot Fed-bossen och utfärdat stämningar som antyder en möjlig brottsutredning sedan centralbanken rustat upp sitt huvudkontor i Washington.

Powell har kallat detta för ett försök till ”politisk påtryckning.

Om Fed-toppen blir kvar i styrelsen kommer han fortsatt ha stort inflytande över besluten i världens mäktigaste centralbank.

Det skulle också innebära att han stoppar Trump från ytterligare en ledig plats i centralbanksstyrelsen.

”Om inte en annan nuvarande guvernör väljs till nästa ordförande skulle det tvinga Vita huset att använda den position som för närvarande innehas av guvernör Stephen Miran för att installera Trumps valde i centralbanken”, konstaterar Bloomberg.

