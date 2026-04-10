Norge tryggar svensk olja – trots globalt kaos
Mitt i den globala oljekrisen klarar sig Sverige relativt väl tack vare grannen Norge. Men länderna kan behöva banta sin energiförbrukning, varnar Nordeas chefsanalytiker Thina Margrethe Saltvedt.
Det är ett gemensamt problem, säger den norska analytikern.
En stor del av Sveriges oljeimport kommer från det rika grannlandet i väst. Ett gynnsamt läge, eftersom Norge till skillnad från andra producenter inte använder den eftertraktade råvaran som ett maktmedel, menar Saltvedt.
Norge är en stabil och politiskt säker leverantör – det är en stor fördel jämfört med många andra producenter av fossil energi. Norge kommer att fortsätta leverera det de kan till Sverige, säger hon.
Trogna Sverige
En stor del av råoljan som säljs av norska aktörer till raffinaderier i Sverige styrs av långsiktiga avtal för att säkerställa förutsägbara leveranser, förklarar hon.
Därför är jag inte så orolig för att norska bolag på kort sikt kommer att föredra nya kunder till följd av kriget i Iran och de leveransproblem det medför.
Men oavsett affärsrelationen mellan grannarna påverkar situationen i Mellanöstern tillgängligheten på den globala marknaden.
Vi i Norge bekymrar oss också för det här. Vi säljer ju mestadels oljan, men vi behöver lite själva också och vi är också beroende av att importera.
Oljetransporter har fastnat vid det strategiskt viktiga Hormuzsundet sedan Irankriget bröt ut den 28 februari. Och nu har de asiatiska kunderna, som vanligtvis köper från aktörerna omkring Persiska viken, börjat märka att leveranserna inte kommer.
Man har redan börjat ransonera bränsle i Sydostasien. Frågan är vad som sker om det här fortsätter. Det kan hända att även vi i de nordiska länderna behöver ändra vår förbrukning.
Följer pengarna
Stoppet vid Hormuzsundet har ökat efterfrågan på andra producenter – olja som inte är uppbunden i långsiktiga kontrakt, som säljs på den så kallade spotmarknaden, blir eftertraktad.
Vi har sett att fartyg med oljeprodukter som var på väg mot Europa från USA har ändrat riktning mot asiatiska marknader för att de betalar mer, säger Saltvedt.
Flera asiatiska länder söker nu med ljus och lykta efter nya affärsrelationer.
De vill såklart vända sig till andra leverantörer, USA är en av dem. Och så ser vi att Ryssland säljer mer till Indien och Kina, säger hon.
Natten till onsdagen kom Iran och USA överens om en vapenvila. USA:s krigsminister Pete Hegseth sade vid en presskonferens under onsdagen att Iran kommer att tillåta skepp att passera genom Hormuzsundet.
Under 2025 importerade Sverige drygt 15 miljoner ton råolja, en minskning jämfört med toppnoteringen på 18,8 miljoner ton 2022.
Majoriteten av oljan kommer från Norge. Importen fördelas enligt följande:
Norge, 57 procent. USA, 16 procent. Storbritannien och Nordirland, 13 procent. Guyana, 11 procent. Nigeria, 3 procent.
Källa: SCB