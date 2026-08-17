AstraZeneca: Fas 3-studie om lungcancer läggs ner

För investerare är det ett bakslag i just den del av cancerportföljen som ska utmana Keytrukas dominans. Samtidigt lever volrustomig vidare i studier mot livmoderhalscancer, huvud- och halscancer samt mesoteliom, enligt Astra Zeneca.

Tidigare i somras sänkte hjärtläkemedlet Wainua aktien drygt 9 procent och raderade omkring 250 miljarder kronor i börsvärde på en förmiddag, enligt Infront. Nu kan det hända igen.

Börsen reagerar svalt på beskedet

Reaktionen är påfallande mild. Kursen står under måndagen i 1 488,50 kronor, ner cirka 0,6 procent från öppningen på 1 497,50 kronor. Förklaringen ligger i timingen.

AstraZeneca kommunicerade i samma veva två positiva lungcancerbesked, dels Tagrisso i kombination med Orpathys, dels Enhertu som utvecklas med Daiichi Sankyo. Motgången i ett enskilt immunonkologiskt spår vägs alltså upp av framgångar i kärnportföljen.

Efter den strandade jätteaffären med Bristol Myers Squibb och en rad studiemissar prisas varje nyhet in mot en aktie som redan handlas till rabatt.

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