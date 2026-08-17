AstraZeneca avbryter fas 3-studien eVOLVE-Lung02, där läkemedelskandidaten volrustomig testades tillsammans med cellgifter mot spridd icke-småcellig lungcancer. Aktien spås gunga på beskedet.
AstraZeneca: Fas 3-studie om lungcancer läggs ner
En oberoende övervakningskommitté bedömde att kombinationen sannolikt inte skulle slå MSD:s storsäljare Keytruda (pembrolizumab) hos patienter utan PD-L1-uttryck, enligt AstraZeneca. Studien omfattade 895 patienter i 25 länder, och inga nya säkerhetssignaler noterades, enligt bolaget.
För investerare är det ett bakslag i just den del av cancerportföljen som ska utmana Keytrukas dominans. Samtidigt lever volrustomig vidare i studier mot livmoderhalscancer, huvud- och halscancer samt mesoteliom, enligt Astra Zeneca.
Tidigare i somras sänkte hjärtläkemedlet Wainua aktien drygt 9 procent och raderade omkring 250 miljarder kronor i börsvärde på en förmiddag, enligt Infront. Nu kan det hända igen.
Börsen reagerar svalt på beskedet
Reaktionen är påfallande mild. Kursen står under måndagen i 1 488,50 kronor, ner cirka 0,6 procent från öppningen på 1 497,50 kronor. Förklaringen ligger i timingen.
AstraZeneca kommunicerade i samma veva två positiva lungcancerbesked, dels Tagrisso i kombination med Orpathys, dels Enhertu som utvecklas med Daiichi Sankyo. Motgången i ett enskilt immunonkologiskt spår vägs alltså upp av framgångar i kärnportföljen.
Efter den strandade jätteaffären med Bristol Myers Squibb och en rad studiemissar prisas varje nyhet in mot en aktie som redan handlas till rabatt.
Läs även: Sparare överger tech-aktierna – investerar i AstraZeneca
PS analys
Volrustomig var aldrig portföljens tyngsta kort och det syns i kursen som knappt rört sig.
Det som avgör kursen framåt handlar om huruvida de goda nyheterna kan väga upp de sämre, och hur konkurrensen utvecklar sig på marknaden. Kursen tål en törn till, och har samtidigt goda förutsättningar att svänga uppåt trots motgångar.
Når bolaget målet om 80 miljarder dollar, eller motsvarande cirka 759 miljarder kronor, i intäkter år 2030 så ser vi en helt annan aktiekurs som står klart högre än den vi ser idag.
Nästa test blir camizestrant-data i Serena-4 under andra halvåret.
Läs även: Fyra veckor efter börsdebuten: 38 procent av börslikviden borta
Läs även: Trög elbilsomställning kan kosta Sverige 50 miljarder