Sparare överger tech-aktierna – investerar i Astra Zeneca

Dagens PS rapporterade om kurskollapsen i Astra Zeneca den 9 juli, när fas 3-studien Cardio-TTRansform med Wainua missade sitt primära effektmått.

Så stor var nedjusteringen egentligen

Aktien föll drygt 9 procent och omkring 250 miljarder kronor i börsvärde raderades under torsdagsförmiddagen, enligt Infront. Även under fredagen hade aktien gått ner 0,85 procent.

Analytikerna som räknade om sina modeller kom fram till betydligt mindre.

Wainua stod för 2,1 av de 82,9 miljarder dollar som konsensus väntade sig i försäljning 2030, alltså omkring 2,5 procent, enligt Danske Bank.

Barclays strök cirka 3 procent av försäljningen 2032.

Morgan Stanley sänkte vinstprognoserna längre fram med det som på analytikerspråk heter medelhög ensiffrig procent, ungefär 4 till 6, enligt Finwire.

Kursen föll därmed i vissa fall dubbelt så mycket som vinsten skrevs ned. Skillnaden är att investerare nu betalar mindre för varje intjänad krona.