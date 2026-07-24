Läkemedel och biotech har blivit tillflykten för kapital som lämnar AI-hajpen och techbolagen. Historiskt sett går dessa branscher uppåt när tech faller. Här är börsfyndet du istället ska hålla ögonen på.
Sparare överger tech-aktierna – investerar i Astra Zeneca
Om man ska tro på historisk statistik är Astra Zeneca är ett fynd. Den tyska tidningen Focus Money sätter exempelvis riktkursen till 180 euro, motsvarande cirka 1 992 kronor. SB1 Markets har kvar köp med riktkurs 2 100 kronor Det är en bit upp från dagskursen under fredagen på 1 633 kronor.
Dagens PS rapporterade om kurskollapsen i Astra Zeneca den 9 juli, när fas 3-studien Cardio-TTRansform med Wainua missade sitt primära effektmått.
Så stor var nedjusteringen egentligen
Aktien föll drygt 9 procent och omkring 250 miljarder kronor i börsvärde raderades under torsdagsförmiddagen, enligt Infront. Även under fredagen hade aktien gått ner 0,85 procent.
Analytikerna som räknade om sina modeller kom fram till betydligt mindre.
Wainua stod för 2,1 av de 82,9 miljarder dollar som konsensus väntade sig i försäljning 2030, alltså omkring 2,5 procent, enligt Danske Bank.
Barclays strök cirka 3 procent av försäljningen 2032.
Morgan Stanley sänkte vinstprognoserna längre fram med det som på analytikerspråk heter medelhög ensiffrig procent, ungefär 4 till 6, enligt Finwire.
Kursen föll därmed i vissa fall dubbelt så mycket som vinsten skrevs ned. Skillnaden är att investerare nu betalar mindre för varje intjänad krona.
Så träffar det svenska ägare
Sedan den 2 februari 2026 är Astras stamaktier noterade direkt på Nasdaq Stockholm, London och New York. Svenska sparare äger alltså aktien rakt av.
Investor kontrollerar 3,3 procent enligt sin årsredovisning, vilket på pappret motsvarar drygt 8 miljarder kronor av förmiddagens tapp.
PS analys: Läkemedel handlas på framtiden
Vid halvårsskiftet hade läkemedelsbolagen köpt fler biotechbolag för över en miljard dollar styck än under något av de sex föregående åren, enligt Biopharma Dive.
Premierna har nått 140 procent över den senaste kursen. Realtid har beskrivit hur AI-investeringar driver M&A till globalt rekord. I läkemedel handlar köpen om att säkra framtida tillväxt, och aktier handlas på förhoppning om att de klarar alla faser och tester.
Astra straffades hårdare på grund av trovärdigheten än för intäktsbortfallet. Bolaget hade talat om över 5 miljarder dollar i toppförsäljning medan SB1 Markets räknade med runt 2. Aktien lär fortsätta handlas till rabatt till camizestrant-data i Serena-4 kommer in under andra halvåret nu.
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