Nvidia, världens ledande tillverkare av AI-chip, faller 8,6 procent kort efter öppningen i New York. Konkurrenten AMD backar 9,4 procent medan Broadcom är ned 6,7 procent, rapporterar TT.

Enligt nyhetsbyrån pressas även AI-bolaget Anthropic kraftigt.

Nasdaq faller tungt

Nedgången märks tydligt i de amerikanska börsindexen.

Tekniktunga Nasdaq Composite backar 3,5 procent. S&P 500 är ned 2,5 procent medan Dow Jones industriindex tappar 1,7 procent strax efter öppningen.

Utförsäljningen kommer i ett läge där investerarna börjat ifrågasätta de enorma investeringarna i AI-infrastruktur och om satsningarna kommer att ge tillräckligt god avkastning.

Reuters rapporterar att oron bland annat gäller de höga kostnaderna för att bygga ut AI-kapaciteten. Flera av investeringarna finansieras med lån, något som har ökat marknadens fokus på hur snabbt bolagen kan få tillbaka pengarna.

Anthropic under introduktionskursen

Även Anthropic fortsätter nedåt efter förra veckans börsintroduktion.

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Aktien introducerades till 83 dollar men handlas nu kring 76,17 dollar. Det motsvarar en nedgång på 7 procent jämfört med tisdagens stängningskurs.

Därmed har AI-bolaget fått en skakig start på börsen. Aktien handlas redan under introduktionskursen – samtidigt som nedgången i tekniksektorn tilltar.

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