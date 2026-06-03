TikTok-kungens sanslösa miljardlyft – kliver förbi oljebaronen

Rikast i Asien är den indiske affärsmannen Gautam Adani.

Allt enligt en uppdatering av Bloomberg Billionaires Index.

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Därför växer TikTok-skaparens förmögenhet

Att Zhang Yimings portfölj har vuxit med över 24 miljarder dollar på kort tid har flera förklaringar, men tyngst väger en förändrad syn på bolagets riskfaktorer i USA samt tunga institutionella investerares senaste värderingar.

Tidigare applicerade Bloomberg en riskrabatt på 25 procent på ByteDance till följd av de amerikanska hoten om ett nationellt TikTok-förbud. Denna rabatt har nu skruvats ner till 10 procent. Det sker i spåren av att delar av den amerikanska verksamheten har flyttats över till investerare i USA, samt färska regulatoriska rapporter från tunga aktörer som BlackRock, Fidelity och T. Rowe Price.

De nya dokumenten visar på ett betydligt starkare fundament och ett grundmurat förtroende för bolagets långsiktiga tillväxt.