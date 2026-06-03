TikTok-grundaren Zhang Yiming stärker sig ekonomiska makt inom techsektorn. Han är nu Asiens näst rikaste person och Kinas ohotade etta på rikemanslistan.
TikTok-kungens sanslösa miljardlyft – kliver förbi oljebaronen
Zhang Yimings nettoförmögenhet beräknas nu uppgå till 92,8 miljarder dollar, motsvarande drygt 980 miljarder svenska kronor.
Därmed passerar den kinesiske techpionjären den indiske industrimagnaten Mukesh Ambani, som halkar ner till tredje plats i regionen med sina 86,9 miljarder dollar.
Rikast i Asien är den indiske affärsmannen Gautam Adani.
Allt enligt en uppdatering av Bloomberg Billionaires Index.
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Därför växer TikTok-skaparens förmögenhet
Att Zhang Yimings portfölj har vuxit med över 24 miljarder dollar på kort tid har flera förklaringar, men tyngst väger en förändrad syn på bolagets riskfaktorer i USA samt tunga institutionella investerares senaste värderingar.
Tidigare applicerade Bloomberg en riskrabatt på 25 procent på ByteDance till följd av de amerikanska hoten om ett nationellt TikTok-förbud. Denna rabatt har nu skruvats ner till 10 procent. Det sker i spåren av att delar av den amerikanska verksamheten har flyttats över till investerare i USA, samt färska regulatoriska rapporter från tunga aktörer som BlackRock, Fidelity och T. Rowe Price.
De nya dokumenten visar på ett betydligt starkare fundament och ett grundmurat förtroende för bolagets långsiktiga tillväxt.
ByteDance gör megasuccé på hemmamarknaden
Samtidigt skördar ByteDance stora framgångar på hemmaplan genom att rida på den rådande AI-vågen. Vid sidan av flaggskeppet TikTok har bolagets kinesiska AI-chattbot Douba snabbt blivit landets mest populära samtalsverktyg med över 300 miljoner aktiva användare i månaden. Techjätten planerar enligt uppgifter att plöja ned närmare 70 miljarder dollar under året för att säkra sin ledande position på AI-marknaden och ta upp kampen med de amerikanska giganterna.
Amy Lin, analytiker vid Capital Securities i Shanghai, noterar att värderingslyftet speglar bolagets starka fundamenta och framgångarna med Doubao och bedömer att de storpolitiska turerna i USA inte längre utgör något hot.
”Utvecklingen i USA kommer sannolikt inte att ha någon större negativ inverkan”, säger analytikern, uppger Bloomberg.
Den i dag 43-årige Zhang Yiming hade tillgångar värda 13 miljarder dollar på våren 2019. Sedan dess har hans förmögenhet vuxit mer än sju gånger om.