Mångmiljonsmäll för indisk miljardär
Gautam Adani, världens 17:e rikaste person, har gått med på att betala totalt 18 miljoner dollar i en förlikning i amerikansk domstol.
Detta efter att han åtalades för två år sedan, anklagad för att betalat ut miljardmutor och vilselett amerikanska investerare i ett energiprojekt i Indien.
Adani åtalades i anslutning till förre presidenten Joe Bidens administration. The New York Times rapporterar nu att han tagit hjälp av Robert Giuffra, en av president Donald Trumps personliga advokater. Adani som för närvarande är på 17:e plats på Bloombergs lista över världens absolut rikaste personer har byggt sin förmögenhet genom industrikonglomeratet Adani Group. Från början inriktad mot råvaruhandel utvecklade man en av Indiens största privata hamnar för att därefter expandera inom energisektorn.