Riskkapitalbolaget Wave Ventures, som vuxit från studentprojekt till en av Nordens mest aktiva investerare i tidiga skeden, har lanserat sin hittills största fond.
25-åringar driver 100-miljonersfond – letar nordiska enhörningar
Den nya fonden är hittills bolagets största – cirka fem gånger större än den den föregående.
Unikt är att det fortfarande är ett team från Finland, Sverige och Estland som förvaltar fonden, och samtliga är under 25 år gamla.
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”Artificiell intelligens lika naturligt som internet”
Sedan starten 2016 har bolaget genomfört över 50 investeringar och etablerat sig som en betydande aktör inom nordisk pre-seed och ängelinvesteringar. Teamet består i dag av sju personer med verksamhet i Finland, Sverige och Estland.
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”Vi tror att nästa Wolt eller Supercell kommer att byggas av unga entreprenörer som vuxit upp i AI-eran. För dem är artificiell intelligens lika naturligt som internet var för den tidigare generationen”, säger vd:n Johannes Korpela, till finska Talouselämä.
Samtidigt som fonden ska drivas av unga investerare har verksamheten kompletterats med en styrelse bestående av personer med lång erfarenhet från branschen.
Nytt är också att man ökar investeringstaket i 100-miljonersfonden till motsvarande cirka 3 miljoner kronor per bolag.
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Man kommer också bredda den geografiska horisonten något. Tidigare har fonden främst investerat i nordiska bolag, men framåt kommer man även vända sig mot entreprenörer med nordisk bakgrund som bygger företag utanför Norden.
Enligt Korpela är intresset särskilt stort för unga grundare som studerar eller startar företag i USA.
”Statistiskt sett kommer många startupbolag att misslyckas”
Wave Ventures har flera uppmärksammade investeringar i portföljen. Man var bland annat den första institutionella investeraren i AI-bolaget Inven, som senare tog in en bit över 100 miljoner kronor i en serie A-runda.
I svenska Tzafon deltog Wave redan under en tidig ängelrunda, innan bolaget säkrade vad som då var Sveriges största pre-seed-finansiering på motsvarande cirka 92 miljoner kronor.
Samtidigt är fondförvaltarna medvetna om riskerna.
”Vårt mål är att göra så bra investeringar som möjligt och skapa hög avkastning för våra investerare. Men vi måste också vara realistiska – statistiskt sett kommer många startupbolag att misslyckas.”
Trots det är Johannes Korpela optimistisk om framtiden.
”Vi tror att det kommer att skapas flera nya enhörningsbolag, inte bara ett eller två.”
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