25-åringar driver 100-miljonersfond – letar nordiska enhörningar

Läs mer: Oljefonden passerar 22 000 miljarder – ändrar hela Norges ekonomi

”Artificiell intelligens lika naturligt som internet”

Sedan starten 2016 har bolaget genomfört över 50 investeringar och etablerat sig som en betydande aktör inom nordisk pre-seed och ängelinvesteringar. Teamet består i dag av sju personer med verksamhet i Finland, Sverige och Estland.

Läs mer: Index-fällan i Sivers: Nu tvingas fonderna köpa på toppen

”Vi tror att nästa Wolt eller Supercell kommer att byggas av unga entreprenörer som vuxit upp i AI-eran. För dem är artificiell intelligens lika naturligt som internet var för den tidigare generationen”, säger vd:n Johannes Korpela, till finska Talouselämä.

Samtidigt som fonden ska drivas av unga investerare har verksamheten kompletterats med en styrelse bestående av personer med lång erfarenhet från branschen.

Nytt är också att man ökar investeringstaket i 100-miljonersfonden till motsvarande cirka 3 miljoner kronor per bolag.

Läs mer: Pensionsråden gynnar bara banken och förmedlarna – inte dig

Man kommer också bredda den geografiska horisonten något. Tidigare har fonden främst investerat i nordiska bolag, men framåt kommer man även vända sig mot entreprenörer med nordisk bakgrund som bygger företag utanför Norden.

ANNONS

Enligt Korpela är intresset särskilt stort för unga grundare som studerar eller startar företag i USA.