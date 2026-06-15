Index-fällan i Sivers: Nu tvingas fonderna köpa på toppen

Samtidigt som aktien rusat har bolagets närmaste krets sålt sina innehav, och mönstret upprepar sig nu i fondstatistiken.

De fonder som köpt in sig i aktien under maj och inledningen av juni är passiva indexfonder, och de hade inget val då det ligger i deras natur.

Bara tvångsköp, inga smarta pengar

Förespråkarna har lyft fram flaggningar från JP Morgan, Blackrock och Fidelity som bevis på institutionellt intresse. JP Morgans innehav passerade tillfälligt fem procent, men krympte i fredags åter under gränsen och bär drag av ren trading.

Blackrocks ägande ligger uteslutande i indexfonder och ETF:er. Fidelitys position är liten och köptes redan i april, enligt Di.

Passivt förvaltade fonder sitter nu på 5,9 procent av kapitalet, upp från 3,1 procent vid utgången av första kvartalet. Aktivt förvaltade fonder, de som faktiskt väger värdering mot risk, har samtidigt backat från 2,2 till 0,35 procent, enligt Holdings.

Indexlistningen är ingen kvalitetsstämpel

Att Sivers tagits in i index från MSCI och Nasdaq, samt i svenska indexfonder, är en konsekvens av det uppblåsta börsvärdet. Det är inte ett skäl att äga aktien.

Passiva fonder köper utan hänsyn till pris, en dynamik som Realtid tidigare pekat ut som en växande systemrisk på börsen.

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Den som äger en bred Sverigefond äger nu sannolikt en liten bit Sivers, oavsett vad du anser om värderingen eller företaget.

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