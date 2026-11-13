Petter Stordalen ville ha grannens strandvilla på Oslos exklusiva Bygdøy. Fyra budgivare drev upp priset till motsvarande 96 miljoner svenska kronor, drygt 23 miljoner över utgångspriset. Nu väcks frågan om hotellmiljardärens köp kan vara en av Nordens mest extrema budgivningar.
Stordalen gav 23 miljoner extra för grannvillan – kan vara nordiskt rekord
Att få grannen att sälja är en sak. Att vinna budgivningen mot tre andra spekulanter är något annat, särskilt när huset ligger vid vattnet i ett av Norges dyraste bostadsområden. För Petter Stordalen slutade jakten på grannvillan med en nota på 92 miljoner norska kronor, motsvarande omkring 96 miljoner svenska. Utgångspriset var 69 miljoner norska kronor. På bara två veckor steg priset med drygt 33 procent.
Köpet genomfördes i slutet av augusti, men först nu har dokument som lämnats till Oslo kommun bekräftat vem som stod bakom affären., enligt norska Dagens Næringsliv.
Strandtomt med egen brygga
Villan på Christian Benneches vei 6B ligger ovanför Langviksbukta, med egen strandlinje, brygga och utsikt över vattnet. Huset, ritat av arkitekten Ernst Torp, har omkring 370 kvadratmeter boyta och ligger på en tomt om cirka 2 200 kvadratmeter.
I mäklarfirman Tinholts försäljningsannons lyfts det insynsskyddade läget, terrasserna och dubbelgaraget fram. Men för Stordalen är adressen minst lika intressant som själva huset.
Han bor redan i den slottsliknande Pausvillan på nummer 6, alldeles intill. Strandtomten köpte han 1997 för 12 miljoner norska kronor och sedan dess har han fortsatt att köpa fastigheter i grannskapet.
Bygger vidare på familjens fastigheter
Stordalens dotter Emilie bor på Christian Benneches vei 12A, en annan av familjens strandfastigheter. Enligt norska medier har hotellmiljardären under flera år letat efter bostäder i området för att samla familjen på samma plats. Tidningens källor uppger att det senaste köpet är tänkt för sonen Henrik, men Stordalen har inte själv bekräftat planerna.
Familjens stora tillgångar finns även i hotellkoncernen Strawberry. Tidigare i år föreslogs en utdelning på drygt en halv miljard norska kronor från ägarbolaget, där vart och ett av Stordalens tre barn skulle få omkring 138 miljoner.
Ett av Nordens största budpåslag?
De 23 miljoner norska kronor som Stordalen betalade över utgångspriset är ett ovanligt stort belopp, även för exklusiva strandfastigheter.
När en nedgången villa vid Frognerparken i Oslo såldes 2021 steg priset från 22,9 till 39 miljoner norska kronor. Budpåslaget på drygt 16 miljoner väckte stor uppmärksamhet, och affären beskrevs då som ett nordiskt rekord i kvadratmeterpris.
Stordalens budpåslag är nästan sju miljoner norska kronor större. Något nordiskt rekord i just antalet miljoner över utgångspriset har däremot inte kunnat bekräftas.
Köpet sticker också ut mot dagens bostadsmarknad på Bygdøy. Enligt en kartläggning i Finansavisen låg 22 bostäder ute till försäljning i början av november, till ett sammanlagt utgångspris på 655 miljoner norska kronor. Mäklare beskriver ett ovanligt stort utbud och säljare som hellre väntar än sänker priset.
Stordalen har inte velat kommentera varför han köpte grannvillan, när Dagens Næringsliv ställde frågan blev svaret ett kort nej.
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