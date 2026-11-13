Stordalen gav 23 miljoner extra för grannvillan – kan vara nordiskt rekord

Bygger vidare på familjens fastigheter

Stordalens dotter Emilie bor på Christian Benneches vei 12A, en annan av familjens strandfastigheter. Enligt norska medier har hotellmiljardären under flera år letat efter bostäder i området för att samla familjen på samma plats. Tidningens källor uppger att det senaste köpet är tänkt för sonen Henrik, men Stordalen har inte själv bekräftat planerna.

Familjens stora tillgångar finns även i hotellkoncernen Strawberry. Tidigare i år föreslogs en utdelning på drygt en halv miljard norska kronor från ägarbolaget, där vart och ett av Stordalens tre barn skulle få omkring 138 miljoner.

Ett av Nordens största budpåslag?

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De 23 miljoner norska kronor som Stordalen betalade över utgångspriset är ett ovanligt stort belopp, även för exklusiva strandfastigheter.

När en nedgången villa vid Frognerparken i Oslo såldes 2021 steg priset från 22,9 till 39 miljoner norska kronor. Budpåslaget på drygt 16 miljoner väckte stor uppmärksamhet, och affären beskrevs då som ett nordiskt rekord i kvadratmeterpris.

Stordalens budpåslag är nästan sju miljoner norska kronor större. Något nordiskt rekord i just antalet miljoner över utgångspriset har däremot inte kunnat bekräftas.

Köpet sticker också ut mot dagens bostadsmarknad på Bygdøy. Enligt en kartläggning i Finansavisen låg 22 bostäder ute till försäljning i början av november, till ett sammanlagt utgångspris på 655 miljoner norska kronor. Mäklare beskriver ett ovanligt stort utbud och säljare som hellre väntar än sänker priset.

Stordalen har inte velat kommentera varför han köpte grannvillan, när Dagens Næringsliv ställde frågan blev svaret ett kort nej.

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