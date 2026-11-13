Miljardärernas skilsmässor: Nu kan 740 miljarder kronor stå på spel

MacKenzie Scott fick Amazonaktier för hundratals miljarder

När Jeff Bezos och MacKenzie Scott skilde sig 2019 fick Scott omkring fyra procent av aktierna i Amazon, då värda ungefär 36 miljarder dollar. Med dagens ungefärliga valutakurs motsvarar det 360 miljarder kronor.

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Hon hade varit med under Amazons första år, när företaget fortfarande drevs från parets garage. Efter skilsmässan valde hon att använda sin förmögenhet på ett sätt som skilde sig från många traditionella miljardärsstiftelser.

Genom Yield Giving har Scott skänkt enorma belopp till skolor, bostadsorganisationer, sjukvård och sociala verksamheter. Många donationer har lämnats utan detaljerade krav på hur mottagarna ska använda pengarna.

Det har gjort henne till en av världens mest uppmärksammade filantroper, samtidigt som hennes kvarvarande förmögenhet fortsatt att påverkas av Amazons börskurs.

Melinda French Gates lämnade sin gemensamma stiftelse

Melinda French Gates och Microsoftgrundaren Bill Gates gick skilda vägar 2021 efter 27 års äktenskap. Den exakta ekonomiska uppgörelsen offentliggjordes aldrig.

Tre år senare lämnade hon den stiftelse som paret hade byggt upp tillsammans. Hon fick då tillgång till ytterligare 12,5 miljarder dollar, cirka 125 miljarder kronor, för sitt självständiga välgörenhetsarbete.

Hon har sedan dess koncentrerat stora resurser till kvinnors hälsa, ekonomiska möjligheter och inflytande. Pengarna gav henne möjlighet att fortsätta arbetet utan att behöva dela besluten med sin tidigare make.

Lori Huang förvaltar redan en miljardförmögenhet

Lori Huang har hittills hållit en betydligt lägre offentlig profil än Scott och French Gates. Men bakom kulisserna har hon en central roll i familjens ekonomiska verksamhet. Hon är ordförande för Jen-Hsun & Lori Huang Foundation, som hade tillgångar på omkring 9,2 miljarder dollar vid utgången av 2024. Det motsvarar cirka 92 miljarder kronor.

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Hon är dessutom medförvaltare av familjetruster som äger stora aktieposter i Nvidia. Stiftelsens tillgångar är däremot avsedda för välgörande ändamål och ska inte förväxlas med parets privata förmögenhet. Genom stiftelsen har makarna bland annat donerat 50 miljoner dollar, omkring 500 miljoner kronor, till Oregon State University för forskning och utbildning inom artificiell intelligens, robotik och materialvetenskap.

Det är universitetet där deras gemensamma historia började för mer än fyra decennier sedan.

Lori Huang har ännu inte offentligt kommenterat makens otrohet eller berättat hur hon ser på äktenskapets framtid.

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