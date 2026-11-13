Hon fanns vid hans sida långt innan Nvidia blev en av världens mäktigaste teknikjättar. Nu har otrohetsavslöjanden fått Jensen Huang att lämna vd-posten och riktat uppmärksamheten mot hans hustru Lori. Om deras 40-åriga äktenskap spricker kan en av historiens största förmögenheter behöva delas.
Miljardärernas skilsmässor: Nu kan 740 miljarder kronor stå på spel
På San Franciscos exklusiva Billionaires’ Row har Jensen och Lori Huang ett hem värt hundratals miljoner kronor. Men fastigheten är en obetydlig del av den förmögenhet som vuxit fram under deras långa äktenskap.
När de träffades på Oregon State University under 1980-talet studerade båda elektroteknik. Lori Mills, som hon hette då, arbetade senare inom halvledarindustrin. Jensen grundade Nvidia 1993 och blev med tiden en av världens rikaste män när bolagets teknik fick en central roll i AI-boomen.
Nu har hans privata affärer fått konsekvenser långt utanför familjen.
Den 12 november meddelade Nvidia att Jensen Huang lämnar posten som vd och styrelseledamot. Han hade dessförinnan erkänt otrohet och bett sin familj om ursäkt. Det har rapporterats om ytterligare relationer, varav en med en kvinna som amerikanska underrättelseuppgifter kopplat till misstänkt kinesisk spionverksamhet. Kina har tillbakavisat anklagelserna.
En skilsmässa för 740 miljarder kronor?
Enligt The Independent uppskattades Jensen Huangs förmögenhet efter börsnedgången till omkring 148 miljarder dollar, motsvarande cirka 1 480 miljarder kronor.
Makarna bor i Kalifornien, där tillgångar som förvärvats under äktenskapet som huvudregel betraktas som gemensam egendom. Om hela den uppskattade förmögenheten skulle omfattas av en lika delning motsvarar Loris andel omkring 740 miljarder kronor.
Men mycket viktigt ät att understryka, någon skilsmässa har inte offentliggjorts. Inte heller är eventuella äktenskapsförord, tillgångarnas juridiska ägarförhållanden eller andra villkor kända.
MacKenzie Scott fick Amazonaktier för hundratals miljarder
När Jeff Bezos och MacKenzie Scott skilde sig 2019 fick Scott omkring fyra procent av aktierna i Amazon, då värda ungefär 36 miljarder dollar. Med dagens ungefärliga valutakurs motsvarar det 360 miljarder kronor.
Hon hade varit med under Amazons första år, när företaget fortfarande drevs från parets garage. Efter skilsmässan valde hon att använda sin förmögenhet på ett sätt som skilde sig från många traditionella miljardärsstiftelser.
Genom Yield Giving har Scott skänkt enorma belopp till skolor, bostadsorganisationer, sjukvård och sociala verksamheter. Många donationer har lämnats utan detaljerade krav på hur mottagarna ska använda pengarna.
Det har gjort henne till en av världens mest uppmärksammade filantroper, samtidigt som hennes kvarvarande förmögenhet fortsatt att påverkas av Amazons börskurs.
Melinda French Gates lämnade sin gemensamma stiftelse
Melinda French Gates och Microsoftgrundaren Bill Gates gick skilda vägar 2021 efter 27 års äktenskap. Den exakta ekonomiska uppgörelsen offentliggjordes aldrig.
Tre år senare lämnade hon den stiftelse som paret hade byggt upp tillsammans. Hon fick då tillgång till ytterligare 12,5 miljarder dollar, cirka 125 miljarder kronor, för sitt självständiga välgörenhetsarbete.
Hon har sedan dess koncentrerat stora resurser till kvinnors hälsa, ekonomiska möjligheter och inflytande. Pengarna gav henne möjlighet att fortsätta arbetet utan att behöva dela besluten med sin tidigare make.
Lori Huang förvaltar redan en miljardförmögenhet
Lori Huang har hittills hållit en betydligt lägre offentlig profil än Scott och French Gates. Men bakom kulisserna har hon en central roll i familjens ekonomiska verksamhet. Hon är ordförande för Jen-Hsun & Lori Huang Foundation, som hade tillgångar på omkring 9,2 miljarder dollar vid utgången av 2024. Det motsvarar cirka 92 miljarder kronor.
Hon är dessutom medförvaltare av familjetruster som äger stora aktieposter i Nvidia. Stiftelsens tillgångar är däremot avsedda för välgörande ändamål och ska inte förväxlas med parets privata förmögenhet. Genom stiftelsen har makarna bland annat donerat 50 miljoner dollar, omkring 500 miljoner kronor, till Oregon State University för forskning och utbildning inom artificiell intelligens, robotik och materialvetenskap.
Det är universitetet där deras gemensamma historia började för mer än fyra decennier sedan.
Lori Huang har ännu inte offentligt kommenterat makens otrohet eller berättat hur hon ser på äktenskapets framtid.
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