Stein Bagger hittad i Marbella – kör Bentley och bor i lyxvilla med pool

Från Porsche i Sverige till Bentley i Spanien

Stein Bagger har inte varit helt försvunnen under åren efter fängelsestraffet.

Redan 2017 hittade Ekstra Bladet honom i en förort till Stockholm. Då körde han Porsche och bar en exklusiv klocka. År 2023 publicerade danska Se og Hør bilder på Bagger och Stocazi på en restaurang i Marbella.

Hans tidigare livvakt Brian Sandberg har också berättat att han via bekanta kände till att Bagger höll till i Spanien.

Det nya i Frihedsbrevets granskning är framför allt dokumentationen av hans nuvarande tillvaro, med den nya Bentleyn och kopplingen till den stora villan.

För den danska allmänheten är Baggers namn fortfarande förknippat med en av landets mest uppmärksammade ekonomiska skandaler. Hans fall har skildrats i böcker, dokumentärer och senast i TV 2 dokudrama Stein Bagger og grådighedens ansigter från 2026.

Hyllades som årets entreprenör – dagen därpå föll allt

I november 2008 stod Stein Bagger på toppen av sin karriär. IT Factory framstod som ett av Danmarks snabbast växande teknikföretag, med stora internationella ambitioner och en omsättning som imponerade på både investerare och banker.

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Den 29 november utsågs han till årets entreprenör av revisionsjätten Ernst & Young. Priset delades ut inför omkring 1 000 personer i Bella Center i Köpenhamn, men Bagger själv var inte där. Han befann sig på resa i Dubai.

Dagen därpå började bedrägeriet avslöjas.

Enligt det danska uppslagsverket Lex hade IT Factory byggt upp ett omfattande system med falska avtal. Banker och leasingbolag finansierade it-utrustning och programvara som aldrig existerade. Nya affärer användes bland annat för att betala tidigare leasingåtaganden, medan pengar också fördes vidare till andra personer i upplägget.

Bedrägeriet omfattade minst 831 miljoner danska kronor, motsvarande omkring 1,2 miljarder svenska kronor med en ungefärlig nutida växelkurs.

Bagger lämnade Dubai och tog sig till USA. Efter att ha rest tvärs över landet överlämnade han sig till polisen i Los Angeles i december 2008.

Året därpå dömdes han till sju års fängelse för grovt bedrägeri och dokumentförfalskning. Han frigavs villkorligt 2014, efter att ha avtjänat omkring fem år.

Frågan om de 200 miljonerna lever kvar

En av de mest uppmärksammade frågorna efter IT Factory-konkursen har varit vart omkring 200 miljoner danska kronor tog vägen.

Pengarna, motsvarande ungefär 290 miljoner svenska kronor med en nutida växelkurs, har varit föremål för omfattande granskningar. År 2015 gjorde Danmarks Radio dokumentärserien Find Stein Baggers penge, där jakten på de försvunna miljonerna stod i centrum.

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Under åren har konkursförvaltare och andra berörda parter försökt spåra och återvinna tillgångar från IT Factory-härvan. Det har också förekommit rättsprocesser mot andra personer som varit inblandade i bedrägeriet. Enligt Lex har danska myndigheter bland annat lyckats spåra och beslagta delar av den svenske affärsmannen Mikael Ljungmans utbyte från bedrägeriet på konton i Hongkong och Jersey.

Hur mycket som totalt har återvunnits och vilka krav som fortfarande är möjliga att driva in framgår inte av de tillgängliga uppgifterna om Baggers nuvarande tillvaro.

Inte heller finns det verifierade belägg för att Bentleyn eller villan i Marbella har finansierats med pengar från IT Factory. Frihedsbrevet har ännu inte kunnat klarlägga fastighetens ägare eller vilka ekonomiska tillgångar som finns i Stocazis fastighetsbolag.

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