Tre minuters budgivning räckte för att sälja en av Vincent van Goghs sista målningar för motsvarande 1,9 miljarder kronor. Men bara ett dygn tidigare var rekordaffären hotad, sedan arvingarna till en judisk förläggare ifrågasatt hur tavlan såldes under nazitiden.
Van Gogh såld för rekordbelopp – hemligt avtal löste nazitvist
När auktionsförrättaren Oliver Barker slog klubban i auktionssalen hos Sotheby’s i New York på onsdagskvällen hade budgivningen nått 165 miljoner dollar, drygt 1,6 miljarder kronor. Med köparavgifter landade slutsumman på 190,4 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,9 miljarder kronor.
Det är det högsta pris som någonsin betalats för ett verk av Vincent van Gogh på auktion. Men bakom försäljningen av Châtaigniers en fleurs, en målning av blommande kastanjeträd från 1890, låg en ägarkonflikt som hotade hela affären.
Förlikningen kom dagen före auktionen
Så sent som tisdagen den 17 november meddelade auktionshuset att en förlikning nåtts mellan tavlans ägare, den argentinska familjen Blaquier-Arrieta, och arvingarna till den judiske förläggaren Samuel Fischer och hans hustru Hedwig.
Fischer hade köpt målningen i Paris 1909. Efter hans död 1934 ärvdes den inom familjen och såldes 1936, när nazisternas förföljelse av judar hade fått allvarliga ekonomiska konsekvenser för familjen.
Arvingarna hävdade att försäljningen skett under tvångsliknande omständigheter. Deras Berlinbaserade ombud Gunnar Schnabel krävde att auktionshuset skulle visa att tavlan sålts till marknadspris och att familjen skulle ha avyttrat den även utan nazisternas förföljelse.
Enligt Wall Street Journal hade arvingarna begärt att auktionen skulle stoppas. I ett officiellt besked meddelade Sotheby’s att parterna nått en uppgörelse som tog hänsyn till målningens komplicerade ägarhistoria och det lidande Fischerfamiljen utsattes för under Förintelsen. Uppgörelsens ekonomiska villkor har inte offentliggjorts.
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Budgivningen avgjordes på minuter
Efter förlikningen kunde målningen ropas ut som planerat den 18 november. Enligt Artnet öppnade budgivningen på 135 miljoner dollar, omkring 1,35 miljarder kronor, och steg i kliv om fem miljoner dollar innan klubban föll vid 165 miljoner dollar. Hela budstriden var över på omkring tre minuter.
Köparen har inte officiellt presenterats av auktionshuset, men flera branschmedier pekar ut konsthandlaren William Acquavella, chef för Acquavella Galleries i New York.
Slutpriset överträffade Van Goghs tidigare auktionsrekord på 117,2 miljoner dollar, omkring 1,16 miljarder kronor, som sattes 2022 när Orchard with Cypresses såldes hos Christie’s. Enligt The Art Newspaper blev målningen dessutom det näst dyraste föremål som någonsin sålts via Sotheby’s.
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Kastanjeträden målades under Van Goghs sista månader
Châtaigniers en fleurs, ungefär Blommande kastanjeträd, målades den 24 maj 1890 i Auvers-sur-Oise utanför Paris. Van Gogh hade nyligen lämnat Saint-Rémy-de-Provence och tillbringade sina sista levnadsmånader i den franska byn.
På den förhållandevis lilla duken, som mäter 70 gånger 58 centimeter, syns blommande kastanjeträd längs en väg med promenerande figurer och kvinnor med parasoller. Penseldragen är kraftiga och färgerna intensiva, vilket framgår av auktionshusets katalogbeskrivning.
Målningen har tillhört familjen Blaquier-Arrieta sedan 1975 och har inte visats offentligt på flera decennier. Familjens konstsamling byggdes upp av Nelly Arrieta de Blaquier och hennes make Carlos Pedro Blaquier, vars förmögenhet hade sin grund i Argentinas sockerindustri.
Sammanlagt såldes tolv verk ur samlingen för 412 miljoner dollar inklusive avgifter, motsvarande omkring 4,1 miljarder kronor. Det var under förhandsvärderingen på omkring 450 miljoner dollar, cirka 4,5 miljarder kronor, rapporterar Reuters.
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