Det är det högsta pris som någonsin betalats för ett verk av Vincent van Gogh på auktion. Men bakom försäljningen av Châtaigniers en fleurs, en målning av blommande kastanjeträd från 1890, låg en ägarkonflikt som hotade hela affären.

Förlikningen kom dagen före auktionen

Så sent som tisdagen den 17 november meddelade auktionshuset att en förlikning nåtts mellan tavlans ägare, den argentinska familjen Blaquier-Arrieta, och arvingarna till den judiske förläggaren Samuel Fischer och hans hustru Hedwig.

Fischer hade köpt målningen i Paris 1909. Efter hans död 1934 ärvdes den inom familjen och såldes 1936, när nazisternas förföljelse av judar hade fått allvarliga ekonomiska konsekvenser för familjen.

Arvingarna hävdade att försäljningen skett under tvångsliknande omständigheter. Deras Berlinbaserade ombud Gunnar Schnabel krävde att auktionshuset skulle visa att tavlan sålts till marknadspris och att familjen skulle ha avyttrat den även utan nazisternas förföljelse.

Enligt Wall Street Journal hade arvingarna begärt att auktionen skulle stoppas. I ett officiellt besked meddelade Sotheby’s att parterna nått en uppgörelse som tog hänsyn till målningens komplicerade ägarhistoria och det lidande Fischerfamiljen utsattes för under Förintelsen. Uppgörelsens ekonomiska villkor har inte offentliggjorts.

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