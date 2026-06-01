AI-glasögon är på väg att bli nästa stora konsumentprodukt. Men när kameror, mikrofoner och artificiell intelligens flyttar in i vanliga glasögon växer frågan om vem som egentligen blir övervakad.
Smarta AI-glasögon ökar – nu växer oron för övervakning
Smarta glasögon har länge framstått som en teknikdröm som aldrig riktigt slog igenom. Nu förändras bilden snabbt.
Med produkter som Ray-Ban Meta och nya AI-drivna glasögon från flera tillverkare håller tekniken på att gå från nischpryl till vardagsprodukt.
Kameran sitter diskret i bågen, mikrofonerna fångar ljud och AI kan tolka det användaren ser i realtid.
För användaren kan det låta som framtiden. Glasögonen kan ta bilder, spela in video, svara på frågor, översätta text, läsa upp meddelanden och fungera som en personlig assistent direkt i synfältet.
Men för alla andra i rummet är tekniken betydligt mer komplicerad. Trots osäkerheten kring integritet och övervakning fortsätter marknaden för smarta glasögon att växa snabbt.
Flera teknikbolag ser produkterna som nästa stora plattform efter smarttelefonen, och försäljningen har ökat kraftigt under det senaste året.
Den osynliga kameran
Den stora skillnaden mot mobilen är att smarta glasögon inte kräver samma tydliga handling för att filma. En telefon måste tas upp och riktas mot någon. Glasögon sitter redan på ansiktet.
Det gör gränsen mellan vardag och övervakning suddigare. Människor i butiker, på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller på restauranger kan hamna på bild utan att märka det.
Vissa modeller har små lampor som ska visa när inspelning pågår. Kritiker menar ändå att signalerna ofta är för diskreta och svåra att uppfatta.
AI gör frågan större
Oron handlar inte bara om inspelning. När AI kopplas till kameran kan informationen analyseras, sammanfattas och i vissa fall användas för att känna igen objekt, platser eller beteenden.
Det gör tekniken betydligt kraftfullare än äldre kameraglasögon. Den ser inte bara. Den tolkar. För techbolagen öppnar det en enorm marknad för reklam, tjänster och data.
För lagstiftare skapar det däremot ett nytt dilemma, eftersom reglerna ofta byggdes för en tid då kameror var tydliga och synliga.
Bekvämlighet mot integritet
AI-glasögon kan ge verklig nytta. De kan hjälpa personer med synnedsättning, effektivisera arbete och göra digital information mer tillgänglig.
Men tekniken kräver tydliga gränser. Annars riskerar den att normalisera ständig inspelning i vardagen.
Nästa stora teknikskifte sitter kanske inte i fickan. Det sitter i ansiktet. Och just därför blir frågan om integritet svårare än någonsin.
