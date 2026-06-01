Smarta AI-glasögon ökar – nu växer oron för övervakning

Kameran sitter diskret i bågen, mikrofonerna fångar ljud och AI kan tolka det användaren ser i realtid.

För användaren kan det låta som framtiden. Glasögonen kan ta bilder, spela in video, svara på frågor, översätta text, läsa upp meddelanden och fungera som en personlig assistent direkt i synfältet.

Men för alla andra i rummet är tekniken betydligt mer komplicerad. Trots osäkerheten kring integritet och övervakning fortsätter marknaden för smarta glasögon att växa snabbt.

Flera teknikbolag ser produkterna som nästa stora plattform efter smarttelefonen, och försäljningen har ökat kraftigt under det senaste året.

Den osynliga kameran

Den stora skillnaden mot mobilen är att smarta glasögon inte kräver samma tydliga handling för att filma. En telefon måste tas upp och riktas mot någon. Glasögon sitter redan på ansiktet.

Det gör gränsen mellan vardag och övervakning suddigare. Människor i butiker, på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller på restauranger kan hamna på bild utan att märka det.

Vissa modeller har små lampor som ska visa när inspelning pågår. Kritiker menar ändå att signalerna ofta är för diskreta och svåra att uppfatta.