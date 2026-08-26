400 år gammal förening för borgare vill bli nya Soho House

Från borgargarde till entreprenörsklubb

Borgerskapets historia är tätt sammanflätad med Stockholms.

Borgarna var ursprungligen människorna som levde av handeln och hantverket kring staden. De organiserade brandvakter, omsorg och till och med ett borgargarde som kunde försvara Stockholm.

Genom århundradena har förmögna medlemmar också lämnat efter sig donationer och stiftelser. I dag förvaltar organisationen 18 juridiska enheter med olika ändamål.

En del pengar går till stipendier och utbildning. Annat används för bostäder och omsorg för äldre stockholmare.

Clark beskriver konstruktionen som ett slags generationskontrakt.

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”Borgare genom tiderna har donerat, skapat saker och genererat resurser för att borgare ska kunna använda det. Och då har man sagt att Borgerskapet ska vara en garant för att det här sköts i generationer.”

Den senaste större donationen som Clark nämner i intervjun var på 1,2 miljoner kronor till stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som arbetar med äldreomsorg.

Genom donationer och stiftelser har Borgerskapet byggt upp tillgångar som används till bland annat stipendier, bostäder och äldreomsorg.

Vill föryngra Borgerskapet

Ungefär 1 200–1 500 av medlemmarna är enligt Pia Clark under 65 år.

Det är framför allt dem hon vill aktivera.

Under förra året deltog omkring 1 000 personer i Borgerskapets aktiviteter, från företagsbesök och föredrag till stadsvandringar och fester.

”För 50 år sedan var det farbröder som tyckte att det här håller vi för oss. Vi ska vara lite mer av ett ordenssällskap.”

Den tiden är över, menar hon.

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I stället ska varje generation få forma sitt eget Borgerskap.

”Ju fler yngre människor vi kan bli desto roligare kan vi bli ett Soho Club för Stockholms entreprenörer.”

Skillnaden mot Soho House är förstås att Stockholms Borgerskap är ideellt. Överskottet ska tillbaka till verksamheten.

Mer pengar betyder enligt Clark fler evenemang, företagsbesök, stadsvandringar, inspiration och fester.

På Södermalm planerar Stockholms Borgerskap nya seniorbostäder och ett modernt vård- och omsorgsboende.

Bygger för framtidens 80-åringar

Samtidigt pågår ett betydligt större projekt.

På Borgerskapets mark vid Skinnarviksberget vill organisationen bygga ett nytt vård- och omsorgsboende och nya seniorlägenheter. Det gamla Borgarhemmet ska bevaras och delvis byggas om till bostäder.

Visionen omfattar ljusa gårdar, trädgårdar, terrasser och ett modernt boende där äldre kan fortsätta leva sociala liv.

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Behovet är enligt Clark enormt.

Hon pekar på att antalet 80-åringar i Stockholm väntas öka kraftigt under det kommande decenniet samtidigt som en stor del av innerstadens bostadsbestånd är illa anpassat för äldre.

”Tillgänglighet är livsgivande.”

Men projektet illustrerar också en annan gammal Stockholmstradition: det är betydligt lättare att ha stora planer än att få bygga dem.

Borgerskapet har arbetat med projektet i omkring tio år. Detaljplanen har överklagats och processen har fått tas om efter ett formfel hos staden.

Clark räknar med fortsatta juridiska processer och säger att projektet knappast kan börja byggas före slutet av 2020-talet.

”Frihetens intelligens”

Efter tio år som vd tycks Pia Clark framför allt fascineras av människorna som driver företag.

Hon kallar entreprenörskap för en särskild sorts intelligens.

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”Det är frihetens intelligens att klara av att vara entreprenör och bygga sin egen business.”

Det är kanske där Stockholms Borgerskap hittar sin moderna uppgift.

En förening som en gång bestämde vem som fick bedriva handel i huvudstaden ska inte längre vakta stadsporten.

Den ska försöka få människorna innanför den att vilja träffa varandra.

Och om Pia Clark får som hon vill blir Stockholms äldsta företagartradition snart också en av stadens modernare klubbar.

Fakta: Viggo Cavling och Stockholms Borgerskap

Viggo Cavling är sedan ett år tillbaka medlem i Stockholms Borgerskap. Medlemskapet innebär att han själv är en del av den organisation som skildras i artikeln.