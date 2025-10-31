Sigge Eklund flyttar till New York när miljardärerna hotar flytta ut

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Staden som äter sina rika – men föder dem igen

New Yorks rikaste en procent betalar 40 procent av stadens inkomstskatt. Bara 35 000 personer tjänar över en miljon dollar om året. En ny rapport från Fiscal Policy Institute visar dock att dessa personer inte flyttar i någon större utsträckning. Faktum är att de är mindre rörliga än vanliga löntagare. Två av tusen lämnar staten varje år – trots att skatten är bland de högsta i världen.

”Det är lättare att hota med Florida än att faktiskt stå ut med Florida”, som en skattejurist uttryckte det.

Miami må ha sol, men New York har själ.

Eller som en annan rapport från Center for an Urban Future konstaterar: stadens andel av USA:s miljonärshushåll har visserligen sjunkit från 12,7 till 8,7 procent på tio år – men de som blir kvar tjänar mer, konsumerar mer och investerar mer än någon annanstans i landet.

En motor som aldrig stannar

Broadway är fullsatt. Tunnelbanan blir säkrare. Fastighetspriserna når nya rekord.

Bankerna bygger skrytpalats igen – JPMorgan, Citadel och Barclays tävlar om att ha det glansigaste huvudkontoret.

”Den riktiga regeringen i New York är fastighetssektorn”, säger professor Stijn Van Nieuwerburgh vid Columbia Business School. Och det är sant: oavsett vem som styr staden politiskt är det kvadratmetrarna som bestämmer.

För även om New Yorks politiska vindar blåser åt vänster, kommer ingen borgmästare undan sitt beroende av Wall Street.

Även en socialist måste ha någon som betalar notan.

New York – där alla hotar att flytta, men ingen vill missa fredagens bord på Balthazar.

Ett beroende man inte vill bli fri från

Det är det som gör staden oemotståndlig. Du flyttar inte till New York för att leva billigt, bekvämt eller rationellt. Du flyttar hit för att känna dig levande.

Restaurangentreprenören Nur Kahn, som driver nattklubben Maison Nur på Lower East Side, säger det bäst: ”Jag kan göra vad jag vill, när jag vill – det går inte någon annanstans.”

Och visst, New York kan vara tufft, dyrt och ibland orimligt. Men det är också världens mest koncentrerade ekosystem för kapital, kultur och kaviar.

Det är därför Sigge Eklund, och tusentals andra, fortsätter att flytta hit – medan miljardärerna bara säger att de ska flytta.

Perfect Weekend Guide: New Yorks miljardärer hotar flytta ut

• Antal dollarmiljonärer i New York: 35 000

• Stadens rikaste 1 procent betalar 40 procent av inkomstskatten

• Andel av USA:s miljonärshushåll: 8,7 procent (2022, tidigare 12,7 procent)

• Medellön för finansanställda: 413 000 dollar per år

• Högsta marginalskatt enligt nya förslag: 17 procent

• Flyttfrekvens för de rikaste 0,1 procenten: 0,2 procent per år

• Nyinflyttade kändisar: Sigge Eklund (2025)

