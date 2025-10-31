När miljardärerna hotar att lämna New York på grund av stigande skatter och en socialistisk borgmästarkandidat – då flyttar Sigge Eklund in. Den svenske författaren och poddprofilen har precis bosatt sig i staden som fortsätter att trollbinda allt från bankirer till bohemer. För oavsett hur höga hyror, råttor eller skattesatser – finns det fortfarande bara ett New York.
Sigge Eklund flyttar till New York när miljardärerna hotar flytta ut
”Jag hatar New Yorks skatter. Men Central Park är värd varenda dollar.”
Orden kommer från David Bahnsen, miljardförvaltare och motvillig New York-bo med åtta miljarder dollar under förvaltning, rapporterar Blomberg. Han svär över skatten, klagar på politiken – och letar samtidigt ny lägenhet i Gramercy Park. För trots råttor, tunnelbanekaos och en borgmästarkandidat som kallar sig demokratisk socialist, kan de rika inte slita sig.
När 34-årige Zohran Mamdani nu ser ut att vinna borgmästarvalet, går paniken genom Manhattan. Hedgefondkungen Bill Ackman spår att New York ska förvandlas till ”Chicago eller värre”. Andra rika New York-bor ringer sina revisorer och mäklare i West Palm Beach. Men medan miljardärerna hotar att fly – flyttar svenskarna in.
Sigge och Sinatra
Den senaste i raden är Sigge Eklund, författare, poddare och kulturprofil som lämnat Los Angeles för Manhattan. Ett beslut som säger mer om New Yorks magi än tusen skattetabeller.
För precis som Frank Sinatra sjöng: “If I can make it there, I’ll make it anywhere.”
Eklund är långt ifrån ensam. Trots pandemi, inflation och politiska vindar dras kreatörer, entreprenörer och finansfolk till staden som aldrig slutar testa sina invånare. New York är fortfarande världens mest intensiva arena för idéer, pengar och drömmar – ett ställe där allt kan hända, helst klockan tre på natten.
Staden som äter sina rika – men föder dem igen
New Yorks rikaste en procent betalar 40 procent av stadens inkomstskatt. Bara 35 000 personer tjänar över en miljon dollar om året. En ny rapport från Fiscal Policy Institute visar dock att dessa personer inte flyttar i någon större utsträckning. Faktum är att de är mindre rörliga än vanliga löntagare. Två av tusen lämnar staten varje år – trots att skatten är bland de högsta i världen.
”Det är lättare att hota med Florida än att faktiskt stå ut med Florida”, som en skattejurist uttryckte det.
Miami må ha sol, men New York har själ.
Eller som en annan rapport från Center for an Urban Future konstaterar: stadens andel av USA:s miljonärshushåll har visserligen sjunkit från 12,7 till 8,7 procent på tio år – men de som blir kvar tjänar mer, konsumerar mer och investerar mer än någon annanstans i landet.
En motor som aldrig stannar
Broadway är fullsatt. Tunnelbanan blir säkrare. Fastighetspriserna når nya rekord.
Bankerna bygger skrytpalats igen – JPMorgan, Citadel och Barclays tävlar om att ha det glansigaste huvudkontoret.
”Den riktiga regeringen i New York är fastighetssektorn”, säger professor Stijn Van Nieuwerburgh vid Columbia Business School. Och det är sant: oavsett vem som styr staden politiskt är det kvadratmetrarna som bestämmer.
För även om New Yorks politiska vindar blåser åt vänster, kommer ingen borgmästare undan sitt beroende av Wall Street.
Även en socialist måste ha någon som betalar notan.
Ett beroende man inte vill bli fri från
Det är det som gör staden oemotståndlig. Du flyttar inte till New York för att leva billigt, bekvämt eller rationellt. Du flyttar hit för att känna dig levande.
Restaurangentreprenören Nur Kahn, som driver nattklubben Maison Nur på Lower East Side, säger det bäst: ”Jag kan göra vad jag vill, när jag vill – det går inte någon annanstans.”
Och visst, New York kan vara tufft, dyrt och ibland orimligt. Men det är också världens mest koncentrerade ekosystem för kapital, kultur och kaviar.
Det är därför Sigge Eklund, och tusentals andra, fortsätter att flytta hit – medan miljardärerna bara säger att de ska flytta.
• Antal dollarmiljonärer i New York: 35 000
• Stadens rikaste 1 procent betalar 40 procent av inkomstskatten
• Andel av USA:s miljonärshushåll: 8,7 procent (2022, tidigare 12,7 procent)
• Medellön för finansanställda: 413 000 dollar per år
• Högsta marginalskatt enligt nya förslag: 17 procent
• Flyttfrekvens för de rikaste 0,1 procenten: 0,2 procent per år
• Nyinflyttade kändisar: Sigge Eklund (2025)
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sveriges popdrottning hatar ordet entreprenör – men tjänar miljoner ändå och ”Jag har cancer men är inte sjuk”, säger Claes Malmberg.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Sigge Eklund flyttar till New York när miljardärerna hotar flytta ut
