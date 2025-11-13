När konsten i New York blev krig

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

När allt rasar

2024 kom brytpunkten. Asher lämnade bolaget – och tog med sig flera av deras största klienter. Enligt Artnet News ska hon samtidigt ha startat en ny rådgivningsverksamhet i Los Angeles. Guggenheim svarade med en stämning där hon hävdar att Asher “planerat flykten i hemlighet, förstört data och stulit affärshemligheter.”

Asher slog tillbaka: hon påstår att Guggenheim i åratal utsatt henne för psykisk misshandel, grova förolämpningar och hot om offentlig förnedring. I dokument från Trellis Law citeras Guggenheim: ”Om du inte betalar mig 150 000 dollar inom en timme, kommer jag avslöja namnen på dina två största klienter och förstöra ditt rykte.”

Andy Warhol försöker spela cool, men Jeff Koons har redan sålt ballongen till Steven Speilberg… (Illustration: ChatGPT)

När konsten blir kapital

Historien blottar hur makt och pengar fungerar i konstvärlden. Här handlar allt om relationer, tillgång och status. Rådgivarna är diskreta mellanhänder mellan miljardärer och mästerverk, med provisioner som gör hedgefonder bleka av avund.

Enligt Heni Art News förmedlade Guggenheim Asher Associates konst till ett värde av hundratals miljoner dollar per år. Det är en värld där en tavla inte bara är en investering – utan ett bevis på tillhörighet.

Men när vänskap blir valuta, är steget kort till katastrof.

Ett partnerskap byggt på champagne, prestige och latent aggression. (Illustration: ChatGPT)

En varningsklocka för konstvärlden

Fallet Guggenheim–Asher är inte bara en personlig tragedi. Det är också ett tecken på hur konstmarknaden allt mer liknar finansvärlden – med samma brutalitet, samma beroende av nätverk, samma hunger efter kontroll.

När två av branschens mest framgångsrika kvinnor nu slåss i domstol om pengar, heder och rykte, är det inte bara deras arv som står på spel. Det är hela föreställningen om att konstvärlden är civiliserad.

Bakom varje vit Chanel-kavaj döljer sig ett stål som kan skära genom marmor.

Deras vänskap var värd miljoner. Nu är den bara bevismaterial. (Illustration: ChatGPT)

Perfect Weekend Guide: När konsten blev krig

Barbara Guggenheim: Doktor i konsthistoria, rådgivare åt Tom Cruise, Spielberg och Coca-Cola. Bor på Park Avenue.

Doktor i konsthistoria, rådgivare åt Tom Cruise, Spielberg och Coca-Cola. Bor på Park Avenue. Abigail Asher: Före detta partner, verksam i Los Angeles. Har arbetat med miljardärer som Donald Sussman och Pierre Valentin.

Före detta partner, verksam i Los Angeles. Har arbetat med miljardärer som Donald Sussman och Pierre Valentin. Tvisten: Guggenheim kräver över 20 miljoner dollar. Asher svarar med egna krav och hotbildsdokumentation.

Guggenheim kräver över 20 miljoner dollar. Asher svarar med egna krav och hotbildsdokumentation. Konstmarknaden globalt: Omsatte 67 miljarder dollar 2024 enligt UBS/Art Basel

Källa: Vanity Fair

