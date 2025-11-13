Dagensps.se
Weekend
Trend

När konsten i New York blev krig

Världens dyraste vänskapsbevis: 20 miljoner dollar i rättegångskostnader. (Illustration: ChatGPT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

I decennier styrde de konsten i New York från sina kontor på Park Avenue. Barbara Guggenheim och Abigail Asher byggde upp Guggenheim Asher Associates till världens mest inflytelserika rådgivningsfirma för konst. De parade miljardärer med mästerverk, kurerade samlingar åt Spielberg och Tom Cruise, och fick konst att låta som pensionssparande med bättre avkastning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Men nu är allt över. 37 års partnerskap har förvandlats till en rättsstrid värdig ett HBO-manus. Dokument från New York Supreme Court visar hur Guggenheim anklagar sin tidigare partner för bedrägeri, illojal konkurrens och för att ha “förskingrat över 20 miljoner dollar”. Asher svarar med egna stämningar – och anklagar Guggenheim för hot, förnedring och manipulation.

Det är Succession möter Frasier, men med Jeff Koons och Giacometti som huvudrollsinnehavare.

På Park Avenue kallas det inte svek – det kallas affärsstrategi. (Illustration: ChatGPT)

Från champagne till stämningar

Historien börjar 1981, då Guggenheim startade sin rådgivningsfirma. 1995 kom Asher in – ung, briljant, charmig. De kompletterade varandra perfekt. Guggenheim var den akademiska strategen, Asher den sociala fixaren. I nästan fyra decennier sålde de exklusivitet, diskretion och smak till världens rikaste människor.

Men under ytan pyrde en maktkamp. Enligt Vanity Fair ska Guggenheim ha försökt kontrollera Asher på ett sätt som gränsade till förnedring: hon ska ha “satt upp henne på dejter med äldre män som potentiella klienter” och uppmanat henne att “bära läder” för att verka mer provocerande.
När Asher protesterade, svarade Guggenheim med hot: ”Jag är gift med mitt hemliga vapen”, ska hon ha sagt, syftande på sin advokat, ”och jag kommer att dränka dig i juridiska kostnader.”

Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch

Den globala marknaden för samtida konst har varit med om ett miljardras och tappat en fjärdedel av sitt värde i konstvärlden. De riktigt dyra verken
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

När allt rasar

2024 kom brytpunkten. Asher lämnade bolaget – och tog med sig flera av deras största klienter. Enligt Artnet News ska hon samtidigt ha startat en ny rådgivningsverksamhet i Los Angeles. Guggenheim svarade med en stämning där hon hävdar att Asher “planerat flykten i hemlighet, förstört data och stulit affärshemligheter.”

ANNONS

Asher slog tillbaka: hon påstår att Guggenheim i åratal utsatt henne för psykisk misshandel, grova förolämpningar och hot om offentlig förnedring. I dokument från Trellis Law citeras Guggenheim: ”Om du inte betalar mig 150 000 dollar inom en timme, kommer jag avslöja namnen på dina två största klienter och förstöra ditt rykte.”

Andy Warhol försöker spela cool, men Jeff Koons har redan sålt ballongen till Steven Speilberg… (Illustration: ChatGPT)

När konsten blir kapital

Historien blottar hur makt och pengar fungerar i konstvärlden. Här handlar allt om relationer, tillgång och status. Rådgivarna är diskreta mellanhänder mellan miljardärer och mästerverk, med provisioner som gör hedgefonder bleka av avund.

Enligt Heni Art News förmedlade Guggenheim Asher Associates konst till ett värde av hundratals miljoner dollar per år. Det är en värld där en tavla inte bara är en investering – utan ett bevis på tillhörighet.

Men när vänskap blir valuta, är steget kort till katastrof.

Ett partnerskap byggt på champagne, prestige och latent aggression. (Illustration: ChatGPT)

En varningsklocka för konstvärlden

Fallet Guggenheim–Asher är inte bara en personlig tragedi. Det är också ett tecken på hur konstmarknaden allt mer liknar finansvärlden – med samma brutalitet, samma beroende av nätverk, samma hunger efter kontroll.

ANNONS

När två av branschens mest framgångsrika kvinnor nu slåss i domstol om pengar, heder och rykte, är det inte bara deras arv som står på spel. Det är hela föreställningen om att konstvärlden är civiliserad.

Bakom varje vit Chanel-kavaj döljer sig ett stål som kan skära genom marmor.

Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk

På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det
Deras vänskap var värd miljoner. Nu är den bara bevismaterial. (Illustration: ChatGPT)

Perfect Weekend Guide: När konsten blev krig

  • Barbara Guggenheim: Doktor i konsthistoria, rådgivare åt Tom Cruise, Spielberg och Coca-Cola. Bor på Park Avenue.
  • Abigail Asher: Före detta partner, verksam i Los Angeles. Har arbetat med miljardärer som Donald Sussman och Pierre Valentin.
  • Tvisten: Guggenheim kräver över 20 miljoner dollar. Asher svarar med egna krav och hotbildsdokumentation.
  • Konstmarknaden globalt: Omsatte 67 miljarder dollar 2024 enligt UBS/Art Basel

Källa: Vanity Fair

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GalleriJuridikKonstNew York
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS