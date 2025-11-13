I decennier styrde de konsten i New York från sina kontor på Park Avenue. Barbara Guggenheim och Abigail Asher byggde upp Guggenheim Asher Associates till världens mest inflytelserika rådgivningsfirma för konst. De parade miljardärer med mästerverk, kurerade samlingar åt Spielberg och Tom Cruise, och fick konst att låta som pensionssparande med bättre avkastning.
När konsten i New York blev krig
Mest läst i kategorin
Duschtrenden som startade på hotell – nu sköljer den över oss
Den nya duschtrenden började på ett hotellrum. När de stora kedjorna tröttnade på fladdrande plast, mögelkanter och gäster som skrek efter uppgradering, bytte de ut duschdraperiet mot glittrande glasdörrar. Resten är badrumshistoria. Nu sköljer samma trend in över svenska hem – och plötsligt står draperiet där som en relik från en tid då vi inte …
Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden
Det har mullrat på solens yta vilket lett till en kraftig rymdstorm. Under de senaste dagarna har flera enorma explosioner – så kallade koronamassutkastningar – slungat ut miljarder ton laddade partiklar rakt ut i rymden. Space Weather Prediction Center (NOAA) varnar nu för en av de kraftigaste solstormarna hittills i år. Kulmen väntas under torsdagen. …
Kärlek på notan – De dejtar för att äta gratis
”Har du någonsin gått på dejt bara för att äta en gratis måltid?” frågar en TikTok-användare med perfekt eyeliner och tomt kylskåp. Det låter som ett skämt – men är det inte. En ny trend sveper över dejtingapparna, och den är lika mycket ekonomi som romantik. Generation Z, alltså de som föddes mellan 1997 och …
De gör konst av ostron och gift
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en intervju med Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke – två av Sveriges mest egensinniga formgivare – som med start på torsdag ställer ut på Galleri Glas i Stockholm. I deras universum blir måltiden en scen, glasen skådespelare och varje dukning en berättelse om liv, lust och identitet. Resultatet är …
Forskarnas larm: AI och TikTok gör oss dummare för varje scroll
Minns du livet för TikTok och AI när du kunde komma ihåg ett telefonnummer, eller när Google-sökning krävde mer än att bara skriva “bästa restaurang nära mig”? Det var innan hjärnan började ruttna. Nu visar en rad nya studier att vi bokstavligen håller på att tänka bort oss själva – med hjälp av våra mest …
Men nu är allt över. 37 års partnerskap har förvandlats till en rättsstrid värdig ett HBO-manus. Dokument från New York Supreme Court visar hur Guggenheim anklagar sin tidigare partner för bedrägeri, illojal konkurrens och för att ha “förskingrat över 20 miljoner dollar”. Asher svarar med egna stämningar – och anklagar Guggenheim för hot, förnedring och manipulation.
Det är Succession möter Frasier, men med Jeff Koons och Giacometti som huvudrollsinnehavare.
Från champagne till stämningar
Historien börjar 1981, då Guggenheim startade sin rådgivningsfirma. 1995 kom Asher in – ung, briljant, charmig. De kompletterade varandra perfekt. Guggenheim var den akademiska strategen, Asher den sociala fixaren. I nästan fyra decennier sålde de exklusivitet, diskretion och smak till världens rikaste människor.
Men under ytan pyrde en maktkamp. Enligt Vanity Fair ska Guggenheim ha försökt kontrollera Asher på ett sätt som gränsade till förnedring: hon ska ha “satt upp henne på dejter med äldre män som potentiella klienter” och uppmanat henne att “bära läder” för att verka mer provocerande.
När Asher protesterade, svarade Guggenheim med hot: ”Jag är gift med mitt hemliga vapen”, ska hon ha sagt, syftande på sin advokat, ”och jag kommer att dränka dig i juridiska kostnader.”
Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch
Den globala marknaden för samtida konst har varit med om ett miljardras och tappat en fjärdedel av sitt värde i konstvärlden. De riktigt dyra verken
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
När allt rasar
2024 kom brytpunkten. Asher lämnade bolaget – och tog med sig flera av deras största klienter. Enligt Artnet News ska hon samtidigt ha startat en ny rådgivningsverksamhet i Los Angeles. Guggenheim svarade med en stämning där hon hävdar att Asher “planerat flykten i hemlighet, förstört data och stulit affärshemligheter.”
Asher slog tillbaka: hon påstår att Guggenheim i åratal utsatt henne för psykisk misshandel, grova förolämpningar och hot om offentlig förnedring. I dokument från Trellis Law citeras Guggenheim: ”Om du inte betalar mig 150 000 dollar inom en timme, kommer jag avslöja namnen på dina två största klienter och förstöra ditt rykte.”
När konsten blir kapital
Historien blottar hur makt och pengar fungerar i konstvärlden. Här handlar allt om relationer, tillgång och status. Rådgivarna är diskreta mellanhänder mellan miljardärer och mästerverk, med provisioner som gör hedgefonder bleka av avund.
Enligt Heni Art News förmedlade Guggenheim Asher Associates konst till ett värde av hundratals miljoner dollar per år. Det är en värld där en tavla inte bara är en investering – utan ett bevis på tillhörighet.
Men när vänskap blir valuta, är steget kort till katastrof.
En varningsklocka för konstvärlden
Fallet Guggenheim–Asher är inte bara en personlig tragedi. Det är också ett tecken på hur konstmarknaden allt mer liknar finansvärlden – med samma brutalitet, samma beroende av nätverk, samma hunger efter kontroll.
När två av branschens mest framgångsrika kvinnor nu slåss i domstol om pengar, heder och rykte, är det inte bara deras arv som står på spel. Det är hela föreställningen om att konstvärlden är civiliserad.
Bakom varje vit Chanel-kavaj döljer sig ett stål som kan skära genom marmor.
Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk
På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det
Perfect Weekend Guide: När konsten blev krig
- Barbara Guggenheim: Doktor i konsthistoria, rådgivare åt Tom Cruise, Spielberg och Coca-Cola. Bor på Park Avenue.
- Abigail Asher: Före detta partner, verksam i Los Angeles. Har arbetat med miljardärer som Donald Sussman och Pierre Valentin.
- Tvisten: Guggenheim kräver över 20 miljoner dollar. Asher svarar med egna krav och hotbildsdokumentation.
- Konstmarknaden globalt: Omsatte 67 miljarder dollar 2024 enligt UBS/Art Basel
Källa: Vanity Fair
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
Det handlar om år, inte årtionden. Många nya länder blickar mot solen, och de satsar nu på solenergi med hjälp av Kina. Priset på solceller har fortsatt att rasa i takt med att världen bygger ut den hållbara energikällan. Kina satsar på solen Det är Kina som står bakom den snabba ökningen, landet satsar själv …
Sju saker du måste göra i Miami
Miami är staden som alltid börjar om. Från orkaner till konstmässor, från cigarrdoft till japanska lyssningsrum – här är allt möjligt, hela tiden. Hundra år efter sin födelse firar staden sig själv med samma energi som en nybliven influencer på sitt första PR-event. Här är sju saker du enligt New York Times inte får missa …
Klockorna som kör ifrån allt
Enzo Ferrari, mannen bakom världens mest mytomspunna bilmärke, levde efter en enkel princip: bara det bästa är gott nog. Och det gällde inte bara motorer, utan även klockorna. Redan på 1970-talet började Ferrari samarbeta med de främsta klocktillverkarna i världen – och resultatet blev några av de mest åtråvärda tidmätarna på jorden. Från racing till …
Från Georgien till Hornstull: så blev orangevinet vår tids surdeg på flaska
Det började i Georgiens lerkrus och slutade på Hornstulls vinbarer. Orangevinet skulle bli det naturliga, ärliga alternativet – men blev istället symbolen för vår tids kollektiva självbedrägeri. Ett vin som doftar av frihet, smakar av cider och lämnar eftersmaken av kulturångest. Från munkar till mikroviner Orangevin, denna grumliga vätska som hälls upp på varenda vinbar …
När konsten i New York blev krig
I decennier styrde de konsten i New York från sina kontor på Park Avenue. Barbara Guggenheim och Abigail Asher byggde upp Guggenheim Asher Associates till världens mest inflytelserika rådgivningsfirma för konst. De parade miljardärer med mästerverk, kurerade samlingar åt Spielberg och Tom Cruise, och fick konst att låta som pensionssparande med bättre avkastning. Men nu …