Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk

Art Basel Paris – där priset på vattnet är ett konstverk i sig. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det inte längre målningarna som stjäl showen, utan publiken. Välkommen till 2025 års konstvärld, där kreativiteten bär klackar och kapitalet klär sig i couture.

På Frieze är publiken mer kuraterad än konsten. (Foto: Pressbild)

Samtidskonstens nya verklighet

Det var länge sedan samtidskonsten handlade om att provocera. I dag handlar det om att investera. Frieze London – oktoberregnets mest välklädda begivenhet – är inte längre en konstmässa utan ett socialt börsgolv. Här säljs inte bara verk, utan status.

”Du glömmer hur rika människor egentligen är”, säger en konstnär till The Observer. Och han har rätt. En snabb blick runt Regent’s Park avslöjar att Hermès-väskor och Richard Mille-klockor numera hör lika mycket till mässan som Damien Hirsts prickar.

”Konst är något ingen behöver” – men alla här vill ha kvitto. (Foto: Pressbild)
Birkinindex: konstens nya valuta

Kulturjournalisten Orlando Whitfield påpekar att Birkin-handväskans värde idag fungerar som ett slags index för konstmarknaden. Ju fler väskor, desto högre pris på tavlorna. Ett verk av Tracey Emin målar man inte längre med olja – utan med kapital.

Den nya publiken är inte konstskolans rebeller, utan Emily in Paris-generationens arvtagare. De vet mer om färgkoder än färgteori. Selfies framför en Kusama-spegel ger mer kulturellt kapital än att förstå varför hon gjorde den.

Paris: samma cirkus, dyrare champagne

Och som om det inte räckte: Art Basel Paris, som just avslutats i Grand Palais, tog konceptet ännu längre. Enligt Le Monde var stämningen ”nothing short of euphoric”. Över 90 miljoner dollar bytte ägare första dagarna, och mässan beskrivs som ”Luxury Theatre” – ett spektakel där konsten mest fungerar som scenografi.

WWD står för Women’s Wear Daily – ofta kallad ”modevärldens bibel” noterade hur modehusen flätats in i konstvärlden: Dior, Louis Vuitton och Cartier var lika närvarande som Hirst och Kusama. Vogue Business rapporterade samtidigt att samlarna blivit försiktigare – man satsar på säkra kort, inte på nya idéer. ”Avantgardet är uppstoppat och upplyst”, skrev en kritiker, ”och det står till salu.”

Det mest avantgardistiska i rummet? Priset på kaffe. (Foto: AP)

Art is something nobody needs

Citatet som ekar från Frieze kunde lika gärna gälla Paris: ”Konst är något ingen behöver, köpt av människor som har råd att inte bry sig.”

Whitfield beskriver publiken som ”en artform i sig”. Kanske är det sant. För medan de dyraste målningarna hänger orörda på väggarna, står publiken och poserar som levande installationer – klädda i The Row och försäkrade mot regn.

Konstnärerna i skuggan

Och mitt i allt detta: konstnärerna. De som faktiskt skapat verken. De står i hörnen, ofta obekväma, ibland ironiska, alltid lite bortglömda. En av dem säger: ”Jag känner mig som en DJ som spelar protestsånger på en bankfest.”

Det är svårt att inte förstå honom. Samtidskonsten har blivit ett system som belönar de som kan paketera budskapet, inte de som vågar spränga det.

När du inte vet om du ser konst eller en influencer i naturlig miljö. (Foto: AP)

Från Damien till Dior

Årets konstscen är ett konglomerat av kapital, kultur och catwalk. Damien Hirsts prickar, Kusamas prickar och Diors prickiga kjolar – allt smälter samman i ett gemensamt glitter. Från tavlor till tyg, från idé till image.

Det är inte längre konstnären som har sista ordet, utan kuratorn, varumärkeschefen och PR-strategen.

Slutet på verkligheten

När man lämnar Frieze – 32 pund fattigare efter en flaska Evian – eller Art Basel Paris – där prosecco kostar som ett flyg till Lyon – inser man att konsten blivit en spegel av sin publik. Det är bara det att spegeln kostar 1,2 miljoner dollar och någon just köpte den.

”Den representerar konsumtionens tomhet.” ”Eller så är det bara en ballong.” (Foto: AP)
Perfect Weekend Guide: När konst blev lyxens catwalk

Om du ändå vill gå på Frieze London eller Art Basel Paris nästa år:
– Köp biljetten tidigt (eller känn någon med gallerist-ID).
– Drick prosecco på The Standard Hotel i London eller Hôtel Costes i Paris.
– Låtsas som du förstår samtidskonst. Det gör ingen annan heller.

Källor: The Observer, Le Monde, Vogue Business, WWD, Art Basel Press, Medium (oktober 2025)

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

