Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Birkinindex: konstens nya valuta

Kulturjournalisten Orlando Whitfield påpekar att Birkin-handväskans värde idag fungerar som ett slags index för konstmarknaden. Ju fler väskor, desto högre pris på tavlorna. Ett verk av Tracey Emin målar man inte längre med olja – utan med kapital.

Den nya publiken är inte konstskolans rebeller, utan Emily in Paris-generationens arvtagare. De vet mer om färgkoder än färgteori. Selfies framför en Kusama-spegel ger mer kulturellt kapital än att förstå varför hon gjorde den.

ANNONS

Paris: samma cirkus, dyrare champagne

Och som om det inte räckte: Art Basel Paris, som just avslutats i Grand Palais, tog konceptet ännu längre. Enligt Le Monde var stämningen ”nothing short of euphoric”. Över 90 miljoner dollar bytte ägare första dagarna, och mässan beskrivs som ”Luxury Theatre” – ett spektakel där konsten mest fungerar som scenografi.

WWD står för Women’s Wear Daily – ofta kallad ”modevärldens bibel” noterade hur modehusen flätats in i konstvärlden: Dior, Louis Vuitton och Cartier var lika närvarande som Hirst och Kusama. Vogue Business rapporterade samtidigt att samlarna blivit försiktigare – man satsar på säkra kort, inte på nya idéer. ”Avantgardet är uppstoppat och upplyst”, skrev en kritiker, ”och det står till salu.”

Läs även: Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro

Det mest avantgardistiska i rummet? Priset på kaffe. (Foto: AP)

Art is something nobody needs

Citatet som ekar från Frieze kunde lika gärna gälla Paris: ”Konst är något ingen behöver, köpt av människor som har råd att inte bry sig.”

Whitfield beskriver publiken som ”en artform i sig”. Kanske är det sant. För medan de dyraste målningarna hänger orörda på väggarna, står publiken och poserar som levande installationer – klädda i The Row och försäkrade mot regn.

Konstnärerna i skuggan

ANNONS

Och mitt i allt detta: konstnärerna. De som faktiskt skapat verken. De står i hörnen, ofta obekväma, ibland ironiska, alltid lite bortglömda. En av dem säger: ”Jag känner mig som en DJ som spelar protestsånger på en bankfest.”

Det är svårt att inte förstå honom. Samtidskonsten har blivit ett system som belönar de som kan paketera budskapet, inte de som vågar spränga det.

När du inte vet om du ser konst eller en influencer i naturlig miljö. (Foto: AP)

Från Damien till Dior

Årets konstscen är ett konglomerat av kapital, kultur och catwalk. Damien Hirsts prickar, Kusamas prickar och Diors prickiga kjolar – allt smälter samman i ett gemensamt glitter. Från tavlor till tyg, från idé till image.

Det är inte längre konstnären som har sista ordet, utan kuratorn, varumärkeschefen och PR-strategen.

Slutet på verkligheten

När man lämnar Frieze – 32 pund fattigare efter en flaska Evian – eller Art Basel Paris – där prosecco kostar som ett flyg till Lyon – inser man att konsten blivit en spegel av sin publik. Det är bara det att spegeln kostar 1,2 miljoner dollar och någon just köpte den.

”Den representerar konsumtionens tomhet.” ”Eller så är det bara en ballong.” (Foto: AP)

ANNONS

Perfect Weekend Guide: När konst blev lyxens catwalk

Om du ändå vill gå på Frieze London eller Art Basel Paris nästa år:

– Köp biljetten tidigt (eller känn någon med gallerist-ID).

– Drick prosecco på The Standard Hotel i London eller Hôtel Costes i Paris.

– Låtsas som du förstår samtidskonst. Det gör ingen annan heller.

Källor: The Observer, Le Monde, Vogue Business, WWD, Art Basel Press, Medium (oktober 2025)

Läs även: Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt