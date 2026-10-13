Köpte tavla för 290 kronor – sålde den för 13 miljoner

Ett besök på museum förändrade allt

Köparen anade att hans fynd kunde vara intressant och styrde familjesemestern förbi Milwaukee Art Museum, där en stor Abercrombie-utställning visades.

I utställningskatalogen hittade han ett gammalt fotografi från Chicago Tribune från 1952.

Där fanns tavlan.

Samma motiv. Samma ram.

Nu började de där 30 dollarna se mindre ut som ett impulsköp och mer som århundradets semesterbudget.

Konsthistorikern Susan Weininger, specialist på Abercrombie, undersökte målningen och slog fast att den var äkta. Tavlan restaurerades och lämnades därefter till auktionshuset Freeman’s.

Utropet sattes till mellan 150 000 och 250 000 dollar.

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Budgivarna tappade besinningen

När auktionen började öppnade budgivningen på 80 000 dollar.

Sedan tog fem telefonbudgivare och flera köpare på nätet över föreställningen.

Slutpris: 1 352 600 dollar inklusive köparprovision.

Det är nytt auktionsrekord för Gertrude Abercrombie och första gången klubbpriset för ett av hennes verk passerar en miljon dollar.

Avkastningen för mannen som betalade 30 dollar behöver vi kanske inte räkna ut. Den var hygglig.

Vi har hört historien förut

Perfect Weekend har tidigare berättat om kvinnan som köpte en liten kinesisk buddhaskulptur på loppmarknad för 20 kronor. Flera decennier senare klubbades den för 2,4 miljoner kronor.

Knut Knutson har också berättat för oss om en målning av Konstantin Makovsky som hängde bortglömd i ett gästrum. Familjen visste inte vad den var. Den såldes för 600 000 kronor.

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På Stockholms Auktionsverk har vi dessutom hört historien om kräftfatet som användes år efter år innan någon upptäckte att det var värt miljoner.

Mönstret är nästan irriterande tydligt.

De stora fynden står sällan belysta på piedestal med en liten skylt där det står ”förmögenhet”.

De hänger i korridoren mot garaget.

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