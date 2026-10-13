Han gick på dödsboförsäljning för att leta efter vinyl och möbler från 1950-talet. I en mörk korridor mot garaget hängde en liten tavla som kostade 30 dollar, knappt 300 kronor. Några månader senare såldes den för 1,35 miljoner dollar – omkring 13 miljoner kronor.
Köpte tavla för 290 kronor – sålde den för 13 miljoner
Det finns fynd och så finns det fynd som gör att man börjar titta misstänksamt på allt som står i föräldrarnas källare.
En amerikansk samlare besökte i somras ett dödsbo i Kalamazoo i Michigan. Han var egentligen intresserad av gamla skivor och möbler från mitten av förra seklet.
Men längst in i en mörk korridor upptäckte han en liten oljemålning med tio snäckor.
Han såg signaturen Abercrombie och bestämde sig för att chansa.
Det var ett ganska bra beslut, rapporterar CNN.
Tavlan hade varit borta i 75 år
Målningen heter ”Alderman Merriam’s Shells” och målades 1951 av den amerikanska surrealisten Gertrude Abercrombie.
Hon var en central figur i Chicagos konst- och jazzvärld och kallades ibland den amerikanska konstens ”bohemiska drottning”.
Tavlan hade inte synts offentligt på nästan 75 år.
Abercrombie sålde den aldrig. I stället gav hon målningen till läkaren John Reynolds i Kalamazoo som betalning för läkarvård.
Där blev den kvar i familjen tills den hamnade på dödsboförsäljningen.
Ett besök på museum förändrade allt
Köparen anade att hans fynd kunde vara intressant och styrde familjesemestern förbi Milwaukee Art Museum, där en stor Abercrombie-utställning visades.
I utställningskatalogen hittade han ett gammalt fotografi från Chicago Tribune från 1952.
Där fanns tavlan.
Samma motiv. Samma ram.
Nu började de där 30 dollarna se mindre ut som ett impulsköp och mer som århundradets semesterbudget.
Konsthistorikern Susan Weininger, specialist på Abercrombie, undersökte målningen och slog fast att den var äkta. Tavlan restaurerades och lämnades därefter till auktionshuset Freeman’s.
Utropet sattes till mellan 150 000 och 250 000 dollar.
Budgivarna tappade besinningen
När auktionen började öppnade budgivningen på 80 000 dollar.
Sedan tog fem telefonbudgivare och flera köpare på nätet över föreställningen.
Slutpris: 1 352 600 dollar inklusive köparprovision.
Det är nytt auktionsrekord för Gertrude Abercrombie och första gången klubbpriset för ett av hennes verk passerar en miljon dollar.
Avkastningen för mannen som betalade 30 dollar behöver vi kanske inte räkna ut. Den var hygglig.
Vi har hört historien förut
Perfect Weekend har tidigare berättat om kvinnan som köpte en liten kinesisk buddhaskulptur på loppmarknad för 20 kronor. Flera decennier senare klubbades den för 2,4 miljoner kronor.
Knut Knutson har också berättat för oss om en målning av Konstantin Makovsky som hängde bortglömd i ett gästrum. Familjen visste inte vad den var. Den såldes för 600 000 kronor.
På Stockholms Auktionsverk har vi dessutom hört historien om kräftfatet som användes år efter år innan någon upptäckte att det var värt miljoner.
Mönstret är nästan irriterande tydligt.
De stora fynden står sällan belysta på piedestal med en liten skylt där det står ”förmögenhet”.
De hänger i korridoren mot garaget.
Mormors gamla kaffeburk kan vara värd tusenlappar
Det är dags att än en gång rikta blicken mot köksskåpen, vinden och sommarstugan. Gamla kaffeburkar som för några år sedan mest betraktades som