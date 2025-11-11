Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en intervju med Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke – två av Sveriges mest egensinniga formgivare – som med start på torsdag ställer ut på Galleri Glas i Stockholm. I deras universum blir måltiden en scen, glasen skådespelare och varje dukning en berättelse om liv, lust och identitet. Resultatet är utställningen ”Måltidens teater”, där konst, kulturhistoria och design möts i ett glittrande samspel.
De gör konst av ostron och gift
En teater på liv och död
”Måltiden är en teater på liv och död. Äter och dricker man inte, så dör man. Därför har måltiden alltid varit en symbol för liv, gemenskap och identitet”, säger Erika Lagerbielke.
Hon är mest känd för den svenska designklassikern Intermezzo för Orrefors – vinglaset med den berömda blå droppen – men visar här nya verk med det hon kallar ”vild optik”. Glaset veckar sig, skrynklar sig och fångar ljuset som levande materia. Det ser nästan ut att andas.
Ostron, guld och en giftmörderska
Charlotte Birnbaum, som sitter på stol nummer nio i Gastronomiska akademien, beskriver sin del av utställningen som ”en lek med måltidens symboler”.
”Jag är fascinerad av tiden då konst faktiskt ställdes på bordet – när Leonardo da Vinci designade sockerskulpturer och barockens hov skapade fyrverkerier av socker och marsipan”, säger hon.
I utställningen visar Birnbaum sina fantasifulla platåer – bordsdekorationer som flirtar med renässansens överdåd. En av dem heter Lucrezia Borgia, efter den ökända giftmörderskan. I dess mitt står en flaska fylld med något grönt och farligt.
”Det handlar om makt vid bordet”, säger Birnbaum med ett skratt. ”Mordet vid måltiden, men också njutningen.”
Svanen på Nordiska museet
Idén till samarbetet uppstod när de båda upptäckte sin gemensamma kärlek till en uppstoppad svan i Nordiska museets 1700-talsdukning.
”Vi älskade den båda två. Där föddes tanken på att måltiden är en föreställning, där allt på bordet – glas, mat, gäster – blir del av dramat”, berättar Birnbaum.
Utställningen blandar hennes ornamentala värld av ostronskal i bladguld och smycken med Lagerbielkes sensuella glas i blåst kristall från Kosta. Resultatet är ett möte mellan historia och samtidsdesign, mellan teater och vardag.
Skåla, smaka, samtala
De två konstnärerna har arbetat utifrån fem ledord: skåla, smaka, smycka, samtala och samla – allt som händer vid ett bord.
”Man behöver inte ställa en svan på bordet, men man kan tända ett ljus, stänga av tv:n och njuta av maten. Det är också konst”, säger Birnbaum.
Måltidens teater är därför inte bara en utställning – utan en påminnelse om att varje måltid, även den framför tv:n, är ett uttryck för vem vi är.
Perfect Weekend Guide: Måltidens teater
Vad: Utställningen ”Måltidens teater – glas för alla sinnen”
Var: Galleri Glas, Nybrogatan 34, Stockholm
När: Vernissage torsdag 13 november kl. 16–19 (konstnärerna presenterar kl. 17.30)
Medverkande: Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
