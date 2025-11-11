Dagensps.se
Weekend
Trend

De gör konst av ostron och gift

Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke skålar i glas, konst och vänskap. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en intervju med Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke – två av Sveriges mest egensinniga formgivare – som med start på torsdag ställer ut på Galleri Glas i Stockholm. I deras universum blir måltiden en scen, glasen skådespelare och varje dukning en berättelse om liv, lust och identitet. Resultatet är utställningen ”Måltidens teater”, där konst, kulturhistoria och design möts i ett glittrande samspel.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En teater på liv och död

”Måltiden är en teater på liv och död. Äter och dricker man inte, så dör man. Därför har måltiden alltid varit en symbol för liv, gemenskap och identitet”, säger Erika Lagerbielke.

Hon är mest känd för den svenska designklassikern Intermezzo för Orrefors – vinglaset med den berömda blå droppen – men visar här nya verk med det hon kallar ”vild optik”. Glaset veckar sig, skrynklar sig och fångar ljuset som levande materia. Det ser nästan ut att andas.

Kanada varnar: Stockholm lika riskfyllt som Istanbul

Sverige och speciellt Stockholm har fått en ny sorts exportvara: oro.
Charlotte Birnbaum inspireras av renässansens sockerskulpturer och hovens dramatik.
Erika Lagerbielkes glas i blåst kristall tycks andas och röra sig i ljuset. (Foto: Pressbild)
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

Ostron, guld och en giftmörderska

Charlotte Birnbaum, som sitter på stol nummer nio i Gastronomiska akademien, beskriver sin del av utställningen som ”en lek med måltidens symboler”.

”Jag är fascinerad av tiden då konst faktiskt ställdes på bordet – när Leonardo da Vinci designade sockerskulpturer och barockens hov skapade fyrverkerier av socker och marsipan”, säger hon.

I utställningen visar Birnbaum sina fantasifulla platåer – bordsdekorationer som flirtar med renässansens överdåd. En av dem heter Lucrezia Borgia, efter den ökända giftmörderskan. I dess mitt står en flaska fylld med något grönt och farligt.

ANNONS

”Det handlar om makt vid bordet”, säger Birnbaum med ett skratt. ”Mordet vid måltiden, men också njutningen.”

Forskarnas larm: AI och TikTok gör oss dummare för varje scroll

Minns du livet för TikTok och AI när du kunde komma ihåg ett telefonnummer, eller när Google-sökning krävde mer än att bara skriva “bästa restaurang nära

Svanen på Nordiska museet

Idén till samarbetet uppstod när de båda upptäckte sin gemensamma kärlek till en uppstoppad svan i Nordiska museets 1700-talsdukning.

”Vi älskade den båda två. Där föddes tanken på att måltiden är en föreställning, där allt på bordet – glas, mat, gäster – blir del av dramat”, berättar Birnbaum.

Utställningen blandar hennes ornamentala värld av ostronskal i bladguld och smycken med Lagerbielkes sensuella glas i blåst kristall från Kosta. Resultatet är ett möte mellan historia och samtidsdesign, mellan teater och vardag.

Glas, guld och samtal – så ser det ut när måltiden blir teater. (Foto: Pressbild)

Skåla, smaka, samtala

De två konstnärerna har arbetat utifrån fem ledord: skåla, smaka, smycka, samtala och samla – allt som händer vid ett bord.

ANNONS

”Man behöver inte ställa en svan på bordet, men man kan tända ett ljus, stänga av tv:n och njuta av maten. Det är också konst”, säger Birnbaum.

Måltidens teater är därför inte bara en utställning – utan en påminnelse om att varje måltid, även den framför tv:n, är ett uttryck för vem vi är.

Måltiden som konstverk – här möts barockens överdåd och svensk design. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Måltidens teater

Vad: Utställningen ”Måltidens teater – glas för alla sinnen”

Var: Galleri Glas, Nybrogatan 34, Stockholm

När: Vernissage torsdag 13 november kl. 16–19 (konstnärerna presenterar kl. 17.30)

Medverkande: Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke

Vill du läsa mer om hälsa och trender? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa omSå undviker du en ekonomisk psykopat och Han gör socialism sexigt igen.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DesignklassikerGalleriKonstStockholm
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS