De gör konst av ostron och gift

Ostron, guld och en giftmörderska

Charlotte Birnbaum, som sitter på stol nummer nio i Gastronomiska akademien, beskriver sin del av utställningen som ”en lek med måltidens symboler”.

”Jag är fascinerad av tiden då konst faktiskt ställdes på bordet – när Leonardo da Vinci designade sockerskulpturer och barockens hov skapade fyrverkerier av socker och marsipan”, säger hon.

I utställningen visar Birnbaum sina fantasifulla platåer – bordsdekorationer som flirtar med renässansens överdåd. En av dem heter Lucrezia Borgia, efter den ökända giftmörderskan. I dess mitt står en flaska fylld med något grönt och farligt.

”Det handlar om makt vid bordet”, säger Birnbaum med ett skratt. ”Mordet vid måltiden, men också njutningen.”

Svanen på Nordiska museet

Idén till samarbetet uppstod när de båda upptäckte sin gemensamma kärlek till en uppstoppad svan i Nordiska museets 1700-talsdukning.

”Vi älskade den båda två. Där föddes tanken på att måltiden är en föreställning, där allt på bordet – glas, mat, gäster – blir del av dramat”, berättar Birnbaum.

Utställningen blandar hennes ornamentala värld av ostronskal i bladguld och smycken med Lagerbielkes sensuella glas i blåst kristall från Kosta. Resultatet är ett möte mellan historia och samtidsdesign, mellan teater och vardag.

Glas, guld och samtal – så ser det ut när måltiden blir teater. (Foto: Pressbild)

Skåla, smaka, samtala

De två konstnärerna har arbetat utifrån fem ledord: skåla, smaka, smycka, samtala och samla – allt som händer vid ett bord.

”Man behöver inte ställa en svan på bordet, men man kan tända ett ljus, stänga av tv:n och njuta av maten. Det är också konst”, säger Birnbaum.

Måltidens teater är därför inte bara en utställning – utan en påminnelse om att varje måltid, även den framför tv:n, är ett uttryck för vem vi är.

Måltiden som konstverk – här möts barockens överdåd och svensk design. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Måltidens teater

Vad: Utställningen ”Måltidens teater – glas för alla sinnen”

Var: Galleri Glas, Nybrogatan 34, Stockholm

När: Vernissage torsdag 13 november kl. 16–19 (konstnärerna presenterar kl. 17.30)

Medverkande: Charlotte Birnbaum och Erika Lagerbielke

