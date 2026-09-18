SAS bygger superlounge på Kastrup – hemlig zon för eliten

Öppnar nästa sommar

Den nya SAS-loungen på Köpenhamns flygplats blir den största i flygbolagets historia. På 3 700 kvadratmeter ska resenärer kunna äta, arbeta, sova och koppla av med utsikt över flygplatsens start- och landningsbanor.

Öppningsdatum är satt till 1 juni 2027.

Sittkapaciteten ökar med mer än 60 procent jämfört med dagens lounge. SAS planerar dessutom sovmöjligheter, en större bar, baristakaffe, ett skandinaviskt bageri och en särskild familjeavdelning.

Men alla gäster kommer inte att få tillgång till hela loungen.

SAS kommersiella chef Paul Verhagen beskriver en särskild exklusiv del för bolagets ”mest lojala frekventa flygresenärer” i ett inlägg på Linkedin.