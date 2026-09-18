SAS bygger en ny superlounge på Kastrup. Men bakom de 3 700 kvadratmetrarna väntar en exklusiv zon där bara de allra mest lojala resenärerna släpps in.
SAS bygger superlounge på Kastrup – hemlig zon för eliten
SAS satsar stort på sina mest lojala kunder. Nästa år ska de öppna en superlounge på Kastrup med större yta, fler sittplatser och exklusivare mat. Här byggs också en särskild zon för de allra mest frekventa resenärerna.
Öppnar nästa sommar
Den nya SAS-loungen på Köpenhamns flygplats blir den största i flygbolagets historia. På 3 700 kvadratmeter ska resenärer kunna äta, arbeta, sova och koppla av med utsikt över flygplatsens start- och landningsbanor.
Öppningsdatum är satt till 1 juni 2027.
Sittkapaciteten ökar med mer än 60 procent jämfört med dagens lounge. SAS planerar dessutom sovmöjligheter, en större bar, baristakaffe, ett skandinaviskt bageri och en särskild familjeavdelning.
Men alla gäster kommer inte att få tillgång till hela loungen.
SAS kommersiella chef Paul Verhagen beskriver en särskild exklusiv del för bolagets ”mest lojala frekventa flygresenärer” i ett inlägg på Linkedin.
Går att köpa access
E24 beskriver det som en ”hemlig zon för eliten”. Exakt vilka kriterier som krävs för att få tillträde till den särskilda delen har SAS inte offentliggjort.
Vanlig loungeaccess är däremot betydligt bredare. SAS uppger att bland annat Business-resenärer, EuroBonus Gold- och Diamond-medlemmar samt SkyTeam Elite Plus-medlemmar har tillgång till loungen under vissa villkor. Det går också att köpa loungeaccess för berättigade resenärer.
Den nya satsningen är en del av SAS större premiumoffensiv. Köpenhamn har fått en allt viktigare roll som bolagets internationella nav, och SAS har planerat en kraftig expansion av trafiken från Kastrup.
För sommaren 2026 ökade bolaget exempelvis kapaciteten från Köpenhamn med 20 procent och antalet anslutningsmöjligheter med 50 procent jämfört med föregående sommar.
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