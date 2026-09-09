SAS lanserar kreditkort, men guldstatusen kommer med en nedsida

Så står sig de svenska alternativen

Eurocard Corporate Platinum kostar 2 095 kronor per år med personligt betalningsansvar, med 13,05 procents årsränta och 2 procents valutapåslag, enligt Eurocard. Kortet ger varken cashback eller poäng.

Qred är kostnadsfritt utan månadsavgift och ger 1 procent cashback på alla köp. I snitt 30 räntefria dagar, och räntan börjar på 1,95 procent per månad, enligt Qred.

SAS egna privatkort ger 20 poäng per hundralapp på Amex Elite och 15 poäng på Mastercard Premium, mot Executive-kortets 25 poäng, enligt SAS.

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Ett exempel på 100 000 kronor

Ett företag som använder 100 000 kronor i månaden får 25 000 bonuspoäng om året, men betalar 7 188 kronor för kortet. Samma summa på Qred ger 12 000 kronor i cashback utan avgift. Skillnaden är drygt 19 000 kronor till Qreds fördel, vilket kräver att en EuroBonuspoäng är värd 77 öre för att SAS ska gå jämnt ut.

Poängen krediteras enligt villkoren den enskilda kortinnehavarens EuroBonus-konto, inte ett konto som tillhör bolaget. Kortet måste kopplas till kontot innan köpet, och poäng för tidigare köp läggs inte till i efterhand. SAS anger också att bolaget självt ansvarar för att bedöma förmånsbeskattning och rapportering, enligt AwardFares genomgång av villkoren.

Vår bedömning är att kortet är gjorda för ägarledda bolag där grundaren själv reser mycket med SAS och där gränsen mellan bolagets och personens nytta ändå är otydlig. För ett företag med anställda blir 7 188 kronor per kort svårt att försvara utan att själv kunna dra nytta av förmånerna.

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