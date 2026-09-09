SAS ger sig in på kreditkortsmarknaden med ett eget företagskort för små och medelstora bolag i Skandinavien. Vi jämför SAS kort med andra svenska kreditkort.
SAS lanserar kreditkort, men guldstatusen kommer med en nedsida
Uppgifterna kommer från Di, och kortet ges ut som ett Mastercard World Elite av den svenska banken Nordiska, enligt SAS pressmeddelande.
Priset är 599 kronor per kort och månad. I fotnoten framgår att hela avgiften för tolv månader faktureras årsvis i förskott, alltså 7 188 kronor. Avgiften gäller per kort och inte per företag, enligt SAS egen sida.
Erbjudandet gäller till 20 september
Företag som slutför onboarding senast den 20 september får 25 000 extra nivåpoäng. Med de 20 000 kortet ger varje år blir det 45 000, tröskeln för EuroBonus Guld. Grundintjäningen är 25 bonuspoäng per hundralapp, vilket SAS kallar för marknadens högsta.
Poängen går dock till den enskilda kortinnehavarens EuroBonus-konto, inte till bolaget. Loungetillgången är begränsad till tio SAS-vouchers och fem Priority Pass-besök per år, enligt AwardFares genomgång av villkoren.
I ett mail till Dagens PS skriver SAS att:
Det stämmer att bonuspoäng och nivåpoäng registreras på den enskilda kortinnehavarens EuroBonus-konto. Kortet riktar sig till små och medelstora företag generellt och är alltså inte begränsat till ägarledda bolag.
Det är upp till varje företag att avgöra vilka medarbetare som ska ha kortet och att fastställa hur poäng och andra förmåner som tjänas in genom tjänsteutlägg får användas. Poängen kan exempelvis användas för uppgraderingar, hotellnätter eller hyrbil i samband med tjänsteresor.
Så står sig de svenska alternativen
Eurocard Corporate Platinum kostar 2 095 kronor per år med personligt betalningsansvar, med 13,05 procents årsränta och 2 procents valutapåslag, enligt Eurocard. Kortet ger varken cashback eller poäng.
Qred är kostnadsfritt utan månadsavgift och ger 1 procent cashback på alla köp. I snitt 30 räntefria dagar, och räntan börjar på 1,95 procent per månad, enligt Qred.
SAS egna privatkort ger 20 poäng per hundralapp på Amex Elite och 15 poäng på Mastercard Premium, mot Executive-kortets 25 poäng, enligt SAS.
Ett exempel på 100 000 kronor
Ett företag som använder 100 000 kronor i månaden får 25 000 bonuspoäng om året, men betalar 7 188 kronor för kortet. Samma summa på Qred ger 12 000 kronor i cashback utan avgift. Skillnaden är drygt 19 000 kronor till Qreds fördel, vilket kräver att en EuroBonuspoäng är värd 77 öre för att SAS ska gå jämnt ut.
Poängen krediteras enligt villkoren den enskilda kortinnehavarens EuroBonus-konto, inte ett konto som tillhör bolaget. Kortet måste kopplas till kontot innan köpet, och poäng för tidigare köp läggs inte till i efterhand. SAS anger också att bolaget självt ansvarar för att bedöma förmånsbeskattning och rapportering, enligt AwardFares genomgång av villkoren.
Vår bedömning är att kortet är gjorda för ägarledda bolag där grundaren själv reser mycket med SAS och där gränsen mellan bolagets och personens nytta ändå är otydlig. För ett företag med anställda blir 7 188 kronor per kort svårt att försvara utan att själv kunna dra nytta av förmånerna.
Läs även: 12 miljoner bilköpare får 97,5 miljarder tillbaka från banken
Läs även: Elbilarna som blir 37 500 kronor dyrare vid årsskiftet