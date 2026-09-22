Från den 23 september vill USA i praktiken göra det nästan omöjligt för iranska flygbolag att flyga internationellt. Flygplatser, tankbolag och biljettförsäljare som hjälper dem riskerar att själva straffas av Washington. För resenärer kan resultatet bli inställda flyg, försvunna förbindelser och ännu ett hårt slag mot Irans redan pressade flygindustri.
USA vill ställa Irans flygplan på marken – från onsdag kan bränslet ta slut
Det krävs varken luftvärnsrobotar eller stängda luftrum för att hålla ett flygplan på marken.
Ibland räcker det att ingen vågar fylla tanken.
USA:s finansminister Scott Bessent säger att iranska flygbolag från och med onsdagen den 23 september ska få mycket svårt att fortsätta sina internationella operationer. Washington hotar företag som ger de iranska bolagen bränsle, marktjänster eller hjälp med biljettförsäljning med så kallade sekundära sanktioner.
Dollarn blir USA:s vapen
USA kan förstås inte bokstavligen beordra varje flygplats i världen att stänga gaten för ett iranskt plan.
Men landet har ett annat och ofta effektivare påtryckningsmedel: tillgången till det amerikanska finansiella systemet.
Företag som fortsätter göra affärer med svartlistade iranska verksamheter kan själva riskera att stängas ute från dollartransaktioner och amerikanska banker.
Bessents budskap är därför ovanligt enkelt: tankar du planet kan ditt eget företag få problem.
Det gäller även marktjänster och biljettförsäljning.
Flygen har redan börjat försvinna
Effekten märks redan.
Mahan Air, ett av Irans största flygbolag, har dragit ned på internationella förbindelser när amerikanska sanktioner även börjat träffa bolag runt omkring flygtrafiken. Flyg till bland annat Turkiet och Oman har påverkats och omkring en tredjedel av den internationella trafiken till Iran hade nyligen försvunnit, enligt Financial Times.
Iran Air har samtidigt en kraftigt begränsad operativ flotta efter årtionden av sanktioner, brist på reservdelar och svårigheter att köpa moderna västerländska flygplan.
Det nya är alltså inte att Irans flygindustri är pressad.
Det nya är att USA försöker göra även omvärldens flygplatser och serviceföretag till en del av sanktionerna.
Svenskar flyger redan via andra länder
För svenska resenärer finns i dag inga reguljära direktflyg mellan Teheran och Stockholm. Resan sker normalt med byte på exempelvis Istanbul, Frankfurt, Wien, Doha eller Dubai.
Just därför kan de nya reglerna ändå få betydelse.
Om iranska flygbolag inte längre kan landa, tankas eller få marktjänster på viktiga internationella flygplatser försvinner fler möjligheter att resa in och ut ur landet.
De stora utländska bolagen blir då ännu viktigare.
Ett ekonomiskt flygförbud
Washington beskriver offensiven som ytterligare ett sätt att öka det ekonomiska trycket på Iran. Samtidigt pågår diplomatiska kontakter kring konflikten och Irans relation till omvärlden, vilket gör utvecklingen svår att förutse från dag till dag.
Men från onsdag ska USA försöka genomföra något ganska anmärkningsvärt:
Att ställa en stor del av ett lands internationella flygtrafik på marken – utan att själv behöva stänga en enda flygplats.
Det moderna flygets akilleshäl visar sig ännu en gång.
Ett flygplan kan kosta två miljarder kronor. Utan någon som vågar koppla in bränsleslangen är det ändå mest en väldigt dyr parkerad buss.