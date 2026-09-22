USA vill ställa Irans flygplan på marken – från onsdag kan bränslet ta slut

Flygen har redan börjat försvinna

Effekten märks redan.

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Mahan Air, ett av Irans största flygbolag, har dragit ned på internationella förbindelser när amerikanska sanktioner även börjat träffa bolag runt omkring flygtrafiken. Flyg till bland annat Turkiet och Oman har påverkats och omkring en tredjedel av den internationella trafiken till Iran hade nyligen försvunnit, enligt Financial Times.

Iran Air har samtidigt en kraftigt begränsad operativ flotta efter årtionden av sanktioner, brist på reservdelar och svårigheter att köpa moderna västerländska flygplan.

Det nya är alltså inte att Irans flygindustri är pressad.

Det nya är att USA försöker göra även omvärldens flygplatser och serviceföretag till en del av sanktionerna.

Svenskar flyger redan via andra länder

För svenska resenärer finns i dag inga reguljära direktflyg mellan Teheran och Stockholm. Resan sker normalt med byte på exempelvis Istanbul, Frankfurt, Wien, Doha eller Dubai.

Just därför kan de nya reglerna ändå få betydelse.

Om iranska flygbolag inte längre kan landa, tankas eller få marktjänster på viktiga internationella flygplatser försvinner fler möjligheter att resa in och ut ur landet.

De stora utländska bolagen blir då ännu viktigare.

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Ett ekonomiskt flygförbud

Washington beskriver offensiven som ytterligare ett sätt att öka det ekonomiska trycket på Iran. Samtidigt pågår diplomatiska kontakter kring konflikten och Irans relation till omvärlden, vilket gör utvecklingen svår att förutse från dag till dag.

Men från onsdag ska USA försöka genomföra något ganska anmärkningsvärt:

Att ställa en stor del av ett lands internationella flygtrafik på marken – utan att själv behöva stänga en enda flygplats.

Det moderna flygets akilleshäl visar sig ännu en gång.

Ett flygplan kan kosta två miljarder kronor. Utan någon som vågar koppla in bränsleslangen är det ändå mest en väldigt dyr parkerad buss.