Giorgio Armani byggde sitt modeimperium utan att släppa kontrollen till någon av lyxvärldens stora koncerner. Efter hans död såg LVMH, L’Oréal och EssilorLuxottica sin chans att köpa in sig. Men nu uppges arvingarna föredra en annan lösning för miljardbolaget.
Armanis arvingar kan nobba lyxjättarna – 75 miljarder kronor står på spel
I över ett halvt sekel var Giorgio Armani närmast synonym med sitt eget modehus. Från de mjukt skräddade kostymerna som förändrade herrmodet till de eleganta aftonklänningarna på Hollywoods röda mattor hade han ett ovanligt starkt inflytande över både design och affärer.
När han avled i september 2025, 91 år gammal, lämnade han efter sig ett av modevärldens mest eftertraktade oberoende företag. Men också ett testamente med detaljerade instruktioner om hur ägandet skulle förändras. Redan flera år före sin död hade Armani förberett hur modeimperiet skulle föras vidare. Nu har nya uppgifter förändrat bilden av vad som väntar.
Enligt Reuters föredrar arvingarna att på sikt börsnotera Armani framför att sälja företaget till en stor aktör inom lyxindustrin. Uppgifterna kommer från två personer med insyn i diskussionerna och har inte bekräftats offentligt av modehuset.
Lyxjättarna vill köpa in sig
I testamentet pekade Giorgio Armani uttryckligen ut tre tänkbara köpare: LVMH, koncernen bakom bland annat Louis Vuitton och Dior, kosmetikajätten L’Oréal och glasögontillverkaren EssilorLuxottica.
De två sistnämnda har redan nära affärsrelationer med modehuset. L’Oréal tillverkar och säljer Armanis parfymer och skönhetsprodukter på licens, medan EssilorLuxottica har ett motsvarande samarbete kring glasögon. Enligt Reuters är det också dessa två bolag som hittills visat störst intresse för att köpa en andel. För dem handlar investeringen inte bara om möjligheten att äga en del av Armani, utan även om att skydda värdefulla samarbeten.
Första steget är redan bestämt. Testamentet föreskriver att omkring 15 procent av företaget ska säljas inom 12–18 månader efter grundarens död. Det innebär att affären ska genomföras senast i början av mars 2027.
Men arvingarna uppges vilja dela upp aktieposten mellan två eller flera investerare. Därmed skulle ingen enskild köpare få ett lika tydligt försprång inför nästa stora ägarförändring.
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Börsnotering kan säkra oberoendet
Banker och rådgivare som Reuters har talat med uppskattar Armanikoncernens värde till mellan fem och sju miljarder euro, motsvarande ungefär 54–75 miljarder kronor.
En försäljning av hela företaget skulle därmed bli en av lyxbranschens största affärer på många år.
Men arvingarna behöver enligt Reuters källor inte sälja för att snabbt få in pengar. Företaget står inte under någon akut finansiell press, vilket ger dem möjlighet att förhandla om både pris och framtida inflytande.
Det är här börsnoteringen blir intressant. En notering skulle kunna öppna för nya ägare utan att Armani nödvändigtvis behöver hamna under en enda konkurrerande lyxkoncerns kontroll.
Testamentet ger utrymme för en börsnotering inom tre till åtta år efter grundarens död. Alternativet är att sälja ytterligare en betydande aktiepost till en industriell köpare.
Någon börsnotering är ännu inte beslutad, och förhandlingarna om den första minoritetsposten pågår fortfarande.
Arvet som ska skydda Armanis namn
Giorgio Armani fick inga egna barn. Bland de centrala arvtagarna finns hans mångårige samarbetspartner Leo Dell’Orco, brorsdottern Silvana Armani och systersonen Andrea Camerana.
En särskild stiftelse har också en viktig roll i ägarstrukturen. Fondazione Giorgio Armani ska enligt testamentet behålla minst 30 procent av bolaget och bidra till att grundarens principer lever vidare.
Det påminner om hur andra exklusiva varumärken har organiserat sitt ägande för att skydda oberoendet. Schweiziska Rolex ägs exempelvis av Hans Wilsdorf-stiftelsen, som grundaren skapade redan 1945. Även klocktillverkaren Patek Philippe har valt att förbli familjeägd, under familjen Stern.
För Armani är situationen annorlunda eftersom grundaren själv krävde att nya investerare skulle släppas in. Arvingarnas uppgift blir att förena det kravet med hans önskan att bevara modehusets identitet.
Ett modehus i förändring
Ägarfrågan kommer vid en tidpunkt då lyxindustrin möter hårdare tider, med dämpad efterfrågan på flera viktiga marknader. Det märks även hos Armani, där omsättningen sjönk med 2,8 procent under 2025 till knappt 2,2 miljarder euro, enligt TheIndustry.fashion.
Modehuset genomgår dessutom ett generationsskifte på den kreativa sidan. Silvana Armani ansvarar för dammodet och Leo Dell’Orco för herrmodet. I september utsågs även Dario Vitale, tidigare kreativ chef på Versace, till kreativ chef för Emporio Armani och Giorgio Armani Accessories. Han är den första designern utanför grundarens närmaste krets som får ett så omfattande kreativt ansvar.
För arvingarna handlar det därmed inte enbart om vem som ska äga företaget. De måste också värna det formspråk som gjort Armani till ett av världens mest igenkännliga lyxvarumärken, samtidigt som nya designers ska locka nästa generation kunder.
Förhandlingarna om ägandet fortsätter under de kommande månaderna. Testamentet kräver att en första aktiepost på omkring 15 procent säljs senast i början av mars 2027, men arvingarna uppges vilja fördela den mellan flera investerare. Enligt Reuters ger aktieposten rätt till en styrelseplats. Om den delas mellan exempelvis L’Oréal och EssilorLuxottica återstår frågan hur representationen ska fördelas och vilket inflytande de nya delägarna får.
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