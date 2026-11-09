Armanis arvingar kan nobba lyxjättarna – 75 miljarder kronor står på spel

Börsnotering kan säkra oberoendet

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Banker och rådgivare som Reuters har talat med uppskattar Armanikoncernens värde till mellan fem och sju miljarder euro, motsvarande ungefär 54–75 miljarder kronor.

En försäljning av hela företaget skulle därmed bli en av lyxbranschens största affärer på många år.

Men arvingarna behöver enligt Reuters källor inte sälja för att snabbt få in pengar. Företaget står inte under någon akut finansiell press, vilket ger dem möjlighet att förhandla om både pris och framtida inflytande.

Det är här börsnoteringen blir intressant. En notering skulle kunna öppna för nya ägare utan att Armani nödvändigtvis behöver hamna under en enda konkurrerande lyxkoncerns kontroll.

Testamentet ger utrymme för en börsnotering inom tre till åtta år efter grundarens död. Alternativet är att sälja ytterligare en betydande aktiepost till en industriell köpare.

Någon börsnotering är ännu inte beslutad, och förhandlingarna om den första minoritetsposten pågår fortfarande.

Arvet som ska skydda Armanis namn

Bland de centrala arvtagarna finns brorsdottern Silvana Armani (vä), samarbetspartner Leo Dell’Orco (mitten) och systersonen Andrea Camerana (hö). Foto: Antonio Calanni/AP/TT

Giorgio Armani fick inga egna barn. Bland de centrala arvtagarna finns hans mångårige samarbetspartner Leo Dell’Orco, brorsdottern Silvana Armani och systersonen Andrea Camerana.

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En särskild stiftelse har också en viktig roll i ägarstrukturen. Fondazione Giorgio Armani ska enligt testamentet behålla minst 30 procent av bolaget och bidra till att grundarens principer lever vidare.

Det påminner om hur andra exklusiva varumärken har organiserat sitt ägande för att skydda oberoendet. Schweiziska Rolex ägs exempelvis av Hans Wilsdorf-stiftelsen, som grundaren skapade redan 1945. Även klocktillverkaren Patek Philippe har valt att förbli familjeägd, under familjen Stern.

För Armani är situationen annorlunda eftersom grundaren själv krävde att nya investerare skulle släppas in. Arvingarnas uppgift blir att förena det kravet med hans önskan att bevara modehusets identitet.

Ett modehus i förändring

Ägarfrågan kommer vid en tidpunkt då lyxindustrin möter hårdare tider, med dämpad efterfrågan på flera viktiga marknader. Det märks även hos Armani, där omsättningen sjönk med 2,8 procent under 2025 till knappt 2,2 miljarder euro, enligt TheIndustry.fashion.

Modehuset genomgår dessutom ett generationsskifte på den kreativa sidan. Silvana Armani ansvarar för dammodet och Leo Dell’Orco för herrmodet. I september utsågs även Dario Vitale, tidigare kreativ chef på Versace, till kreativ chef för Emporio Armani och Giorgio Armani Accessories. Han är den första designern utanför grundarens närmaste krets som får ett så omfattande kreativt ansvar.

För arvingarna handlar det därmed inte enbart om vem som ska äga företaget. De måste också värna det formspråk som gjort Armani till ett av världens mest igenkännliga lyxvarumärken, samtidigt som nya designers ska locka nästa generation kunder.

Förhandlingarna om ägandet fortsätter under de kommande månaderna. Testamentet kräver att en första aktiepost på omkring 15 procent säljs senast i början av mars 2027, men arvingarna uppges vilja fördela den mellan flera investerare. Enligt Reuters ger aktieposten rätt till en styrelseplats. Om den delas mellan exempelvis L’Oréal och EssilorLuxottica återstår frågan hur representationen ska fördelas och vilket inflytande de nya delägarna får.

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