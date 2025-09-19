Detta kan vi lära av New Yorks bästa restauratör - mannen bakom Nobu

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Talang går före allt

Nieporent var mästare på att hitta rätt kock i rätt tid: David Bouley, Markus Glocker och förstås Nobu Matsuhisa. Men att behålla dem var en annan femma. Så fort stjärnorna kom, försvann ofta kocken och startade eget. Svenska krögare som PG Nilsson eller Stureplansgruppen brottas med samma fråga: hur skapar man lojalitet när alla vill glänsa på egen hand.

De Niro och Nobu Matsuhisa – men Nieporent höll i nycklarna. (Foto: AP)

När Drew träffade De Niro

Samarbetet med Robert De Niro är kanske Nieporents största bedrift. Skådespelaren hade flyttat till Tribeca, köpt gamla industribyggnader och ville ge kvarteren nytt liv. Tillsammans öppnade de Tribeca Grill 1990, en krog som snabbt blev en mötesplats för både filmstjärnor och finansfolk.

Fyra år senare tog Nieporent nästa steg: han förde ihop De Niro med Nobu Matsuhisa. Resultatet blev Nobu – en restaurang som inte bara serverade sushi, utan skapade en ny global livsstil. Nieporent tog in designern David Rockwell, skalade bort allt onödigt och gjorde konceptet tillgängligt för en internationell publik. Nobu blev en världssuccé. De Niro kallar det ”a no-brainer”. Nieporent själv påminner gärna om att det var hans hjärna som satte ihop allt.

Nobu innan det blev en global franchise: bara en liten idé i Tribeca. (Foto: AP)

Nobu: Skär bort onödigt lull-lull

Nobu blev en succé för att Nieporent strök det onödiga: inga dukar, inget bröd och smör. Bara ätpinnar och mat som slog gästerna med häpnad. I Sverige skulle det kunna vara lärdomar för hotellfrukostar som fortfarande envisas med sju sorters marmelad när gästerna bara vill ha bra kaffe och en croissant.

Självförtroende kan ta dig långt

Nieporent erkänner själv att han pratar för mycket och alltid tror att han har rätt. Men utan det drivet hade han aldrig byggt 40 restauranger och ett av världens starkaste varumärken. Svensk jantelag kan vara en bromskloss – ibland krävs det lite amerikansk hybris för att lyckas.

Nobu-konceptet: dyrt, men ändå känns det som att alla vill vara där. (Foto: Wikipedia)

Perfect Weekend Guide till Nobu

Tre Nobu-restauranger nära dig:

London: Nobu Hotel London Shoreditch, 10–50 Willow Street.

Marbella: Nobu Marbella, Plaza de Antonio Banderas.

Ibiza: Nobu Hotel Ibiza Bay, Talamanca.

Källa: New York Times