Sverige till VM och plötsligt spelar det mindre roll vad man tycker om USA. Fotboll slår principer. I alla fall i bokningssystemen.
VM slår geopolitiken – svenskar bokar USA-resor trots allt
När Sverige säkrade sin VM-plats den 31 mars hände något som resebranschen känner igen. Det tog ungefär lika lång tid som att öppna en öl. Sedan small det till.
Bokningarna till USA och Mexiko ökade med 93 procent samma dag. Inte veckan efter. Samma dag, enligt ett pressmeddelande från Ticket.
Det här är inte första gången vi ser det. När världen bråkar, moraliserar eller bojkottar på sociala medier – då bokar folk ändå. VM i Qatar var skolboksexemplet. Kritiken var massiv. Publiken kom ändå.
Nu är det USA:s tur att vara både ifrågasatt och eftertraktat på samma gång.
Läs även: USA tappar turister – världen reser mer än någonsin
Fotboll slår allt
Det finns något nästan befriande ärligt i siffrorna. Svenskar vill se landslaget spela. Punkt.
Premiären i Monterrey, matcherna i Houston och Dallas – och redan nu planeras det för Philadelphia. Inte för att någon vet hur det går. Utan för att man hoppas.
Och hopp säljer resor bättre än alla kampanjer i världen.
Under påskhelgen fortsatte trycket. Bokningarna låg 29 procent över veckan innan. Sökningarna steg först med 33 procent direkt efter kvalet och höll sig sedan kvar på en nivå runt 16 procent över det normala.
Det är så efterfrågan ser ut när den är driven av känslor och inte av pris.
Trump-effekten: svenskarna ratar New York
Trump-effekten: svenskarna ratar New York
Sportwashing, fast tvärtom
Begreppet sportwashing brukar handla om att länder använder sport för att putsa sitt rykte. Här är det nästan omvänt.
Resenärerna bryr sig helt enkelt inte.
USA har haft ett par tuffa år i turiststatistiken. Retorik, politik och en svalare internationell efterfrågan har dragit ned siffrorna. New York nådde till exempel inte sina egna mål för 2025.
Men ett VM ändrar spelplanen.
Plötsligt är det inte tullar eller geopolitik som styr. Det är startelvan.
Dyrare – och det går fort
Det finns dock en hake, och den är lika gammal som charterresan: priserna.
När efterfrågan drar iväg på det här sättet stiger priserna direkt. Flyg blir dyrare. Hotell fylls. Och de bästa alternativen försvinner först.
Resebranschen säger samma sak varje gång – och det är faktiskt sant: den som vill åka bör boka tidigt.
Det gäller särskilt när hela Sverige försöker göra samma sak samtidigt.
Perfect Weekend Guide: Så tänker du om du vill åka
Boka tidigt. VM-resor är inte som en weekend till Berlin – priserna rör sig snabbt och uppåt.
Tänk i steg. Gruppspel är en sak, slutspel en annan. Många bokar flexibelt eller planerar flera stopp.
Välj stad smart. Monterrey, Houston och Dallas är givna – men Philadelphia är redan en joker för den som tror på avancemang.
Läs även: Miljontals turister väljer bort USA