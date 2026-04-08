VM slår geopolitiken – svenskar bokar USA-resor trots allt

Bokningarna till USA och Mexiko ökade med 93 procent samma dag. Inte veckan efter. Samma dag, enligt ett pressmeddelande från Ticket.

Det här är inte första gången vi ser det. När världen bråkar, moraliserar eller bojkottar på sociala medier – då bokar folk ändå. VM i Qatar var skolboksexemplet. Kritiken var massiv. Publiken kom ändå.

Nu är det USA:s tur att vara både ifrågasatt och eftertraktat på samma gång.

Fotboll slår allt

Det finns något nästan befriande ärligt i siffrorna. Svenskar vill se landslaget spela. Punkt.

Premiären i Monterrey, matcherna i Houston och Dallas – och redan nu planeras det för Philadelphia. Inte för att någon vet hur det går. Utan för att man hoppas.

Och hopp säljer resor bättre än alla kampanjer i världen.

Under påskhelgen fortsatte trycket. Bokningarna låg 29 procent över veckan innan. Sökningarna steg först med 33 procent direkt efter kvalet och höll sig sedan kvar på en nivå runt 16 procent över det normala.

Det är så efterfrågan ser ut när den är driven av känslor och inte av pris.