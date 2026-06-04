Europas billigaste och dyraste semesterländer 2026

Balkan dominerar lågprislistan

Billigast av alla är Nordmakedonien. Här kostar ett semesterboende i genomsnitt motsvarande cirka 440 kronor per natt.

Landet har länge levt i skuggan av grannarna Kroatien och Grekland, men allt fler upptäcker huvudstaden Skopje och den vackra Ohridsjön. För den som vill ha sydeuropeisk känsla utan sydeuropeiska priser är landet ett av kontinentens bästa fynd.

Tvåa på listan är Kosovo där en natt kostar omkring 460 kronor. Därefter följer Moldavien, Serbien och Bosnien-Hercegovina.

Gemensamt för länderna är att de erbjuder kultur, historia, natur och matupplevelser till priser som många västeuropéer knappt längre tror är möjliga.

Sarajevo är en av Europas mest underskattade huvudstäder – med både historia, kultur och kaffe som tar tid att dricka.

Europas fem billigaste semesterländer 2026

Nordmakedonien – 440 kronor per natt Kosovo – 460 kronor per natt Moldavien – 500 kronor per natt Serbien – 560 kronor per natt Bosnien-Hercegovina – 620 kronor per natt