Skillnaden mellan Europas billigaste och dyraste semesterländer har sällan varit större. I vissa delar av Balkan kostar ett semesterboende mindre än 500 kronor per natt. I andra änden av skalan får du räkna med över 2 000 kronor för samma sak.
Europas billigaste och dyraste semesterländer 2026
Nya siffror från AirDNA, som analyserar miljontals korttidsuthyrningar runt om i Europa, visar var resenärer får mest respektive minst för semesterpengarna under 2026.
Balkan dominerar lågprislistan
Billigast av alla är Nordmakedonien. Här kostar ett semesterboende i genomsnitt motsvarande cirka 440 kronor per natt.
Landet har länge levt i skuggan av grannarna Kroatien och Grekland, men allt fler upptäcker huvudstaden Skopje och den vackra Ohridsjön. För den som vill ha sydeuropeisk känsla utan sydeuropeiska priser är landet ett av kontinentens bästa fynd.
Tvåa på listan är Kosovo där en natt kostar omkring 460 kronor. Därefter följer Moldavien, Serbien och Bosnien-Hercegovina.
Gemensamt för länderna är att de erbjuder kultur, historia, natur och matupplevelser till priser som många västeuropéer knappt längre tror är möjliga.
Därför väljer svenskarna Europa i sommar
Europa fortsätter att dominera svenskarnas semesterplaner. Inte främst för att kontinenten är exotisk eller trendig, utan för att den är praktisk.
Europas fem billigaste semesterländer 2026
- Nordmakedonien – 440 kronor per natt
- Kosovo – 460 kronor per natt
- Moldavien – 500 kronor per natt
- Serbien – 560 kronor per natt
- Bosnien-Hercegovina – 620 kronor per natt
Nya siffror: Här får svenskarna mest för pengarna utomlands
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Lyxdestinationerna fortsätter dra iväg
I andra änden av listan hittar vi Europas mest exklusiva destinationer.
Dyrast är Monaco. Här avslöjar inte AirDNA de exakta genomsnittspriserna, men furstendömet toppar listan med god marginal.
Bakom Monaco kommer Island där ett semesterboende i Reykjavik kostar omkring 2 300 kronor per natt i genomsnitt.
Andorra, Schweiz och Storbritannien kompletterar topp fem-listan över Europas dyraste länder.
För den som planerar en resa till dessa destinationer gäller det att boka i god tid. Efterfrågan är hög året runt och priserna stiger snabbt när de mest attraktiva boendena försvinner.
Europas fem dyraste semesterländer 2026
- Monaco
- Island – cirka 2 300 kronor per natt
- Andorra – cirka 2 100 kronor per natt
- Schweiz – cirka 2 000 kronor per natt
- Storbritannien – cirka 1 900 kronor per natt
Prisskillnaden är större än någonsin
Den kanske mest intressanta slutsatsen är hur stora skillnaderna har blivit inom Europa.
För priset av två nätter på Island kan en resenär tillbringa en hel vecka i Nordmakedonien. Samtidigt erbjuder många av de billigaste länderna upplevelser som fortfarande är relativt oupptäckta av massturismen.
När allt fler europeiska destinationer kämpar med överturism, höga hotellpriser och fullbokade stränder kan Balkan mycket väl bli sommarens stora vinnare.
Perfect Weekend Guide
Billigast 2026:
Nordmakedonien, Kosovo, Moldavien, Serbien och Bosnien-Hercegovina.
Dyrast 2026:
Monaco, Island, Andorra, Schweiz och Storbritannien.
Undersökningen bygger på genomsnittliga dygnspriser för korttidsuthyrning i Europa under 2026.
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