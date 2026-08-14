Vårt grannland varnar Turkietresenärer – så säger svenska UD

Så säger svenska UD

För svenska resenärer är det svenska UD:s rekommendationer som är relevanta – och de är mer geografiskt preciserade.

UD avråder från alla resor inom tio kilometer från Turkiets gränser mot Syrien och Irak. Dessutom avråder UD från icke nödvändiga resor till gränsprovinserna Hatay, Kilis, Şırnak och Hakkari. Den svenska avrådan gäller tills vidare. skriver Sweden Abroad.

Den svenska ambassadens reseinformation uppdaterades senast den 26 juli 2026. På grund av regional oro och militära incidenter kopplade till konflikten i Iran rekommenderas dessutom särskild försiktighet nära gränsen mellan Turkiet och Iran.

Turkiet försäkrar att turismen fungerar normalt trots oron i regionen. (Foto: Pixabay)

Ingen avrådan från semesterorterna

Det betyder samtidigt att svenska UD inte avråder från resor till Turkiet som helhet.

De stora semesterorterna Antalya, Alanya och Bodrum omfattas inte av avrådan. Inte heller Istanbul gör det.

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Det är en viktig skillnad. Turkiet är enormt och avståndet mellan badorterna vid Medelhavet och de oroligare gränsområdena i sydost kan vara över 100 mil.

UD beskriver också säkerhetsläget som något som varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Polisnärvaron är generellt hög i storstäder och turistområden.

Terrorrisk och demonstrationer

Det finns ändå skäl att vara vaksam även långt från gränsen.

Svenska resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på större turistattraktioner, offentliga byggnader och i kollektivtrafiken på grund av risken för terrorattentat. Demonstrationer förekommer regelbundet, framför allt i större städer, och kan bli våldsamma. UD rekommenderar därför att resenärer håller sig borta från dem.

Svenskar rekommenderas också att följa lokala myndigheters instruktioner, hålla koll på UD:s reseinformation, registrera sig på Svensklistan och använda appen UD Resklar.

För den som bokat en vecka vid poolen i Antalya är beskedet alltså betydligt mindre dramatiskt än rubriken från Finland kan antyda. Men hyr man bil och tänker att en spontan roadtrip mot den syriska gränsen låter spännande finns det bättre semesteridéer.

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