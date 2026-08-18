Elflyget har plötsligt tagit två rejäla kliv på bara några dagar. Nyligen skrev flygmedier om det nya hybridflygplanet Eco Otter SX – nu har svenskgrundade Heart Aerospace fått världens största batteridrivna flygplan i luften. Och elräkningen för den 27 minuter långa flygningen landade på ungefär fem dollar.
Världens största elflyg har lyft – flygningen kostade 46 kronor
Det motsvarar knappt 50 svenska kronor. Det är ungefär vad en kaffe kan kosta efter säkerhetskontrollen – fast här räckte pengarna till att hålla ett elva ton tungt flygplan i luften i nästan en halvtimme.
Den 12 augusti genomförde Heart Aerospace den första flygningen med sitt experimentflygplan X1 från Plattsburgh International Airport i delstaten New York. Flygningen varade i 27 minuter och planet nådde cirka 335 meters höjd. Det helt elektriska framdrivningssystemet levererade samtidigt mer än en megawatt effekt.
Svensk teknik i amerikansk luft
Heart Aerospace grundades i Sverige av Anders Forslund och X1 byggdes som en fullskalig testplattform för företagets kommande regionalflygplan ES-30. Flygplanet väger mer än elva ton och har ett vingspann på drygt 32 meter, vilket gör det till det största batterielektriska flygplan som hittills har flugit.
X1 ska däremot aldrig börja flyga betalande passagerare. Det är ett flygande laboratorium där Heart kan testa bland annat aerodynamik, batterier, motorer och flygegenskaper i full skala.
Men slutmålet är desto mer intressant.
Heart utvecklar ES-30, ett hybrid-elektriskt regionalflygplan för 30 passagerare. Tanken är att kortare sträckor ska kunna flygas på batterier medan en hybridlösning ökar räckvidden när det behövs.
Svenska Heart Aerospace har lyft – nu ska elflyget pressa kostnaderna med 50 procent
Svenskgrundade Heart Aerospace har genomfört den första flygningen med sitt elflygplan X1. Bakom klimatargumenten finns en
Två elflyg på några dagar
Flygmedier skrev nyligen om amerikanska Ampaires Eco Otter SX, som också tagit steget från ritbord till verklig flygning.
Där är lösningen något annorlunda. Eco Otter SX bygger på ett mindre niopassagerarplan där en traditionell motor kombineras med elektrisk drift. Poängen är att minska bränsleförbrukningen utan att vara helt beroende av dagens fortfarande tunga batterier.
Heart går betydligt större.
X1 visar att elektrisk framdrivning faktiskt fungerar i en storlek som börjar närma sig dagens kommersiella regionalflyg.
Heart hoppas dessutom att tekniken ska kunna pressa flygbolagens kostnader. Enligt företaget kan ES-30 på sikt ge betydligt lägre driftskostnader än konventionella regionalflygplan. Det är naturligtvis fortfarande tillverkarens egen kalkyl – vägen från lyckad testflygning till reguljär trafik är lång.
Men utvecklingen går snabbt.
För några år sedan handlade elflyg mest om powerpointbilder och optimistiska pressmeddelanden. Nu flyger maskinerna.
Och 46 kronor för 27 minuter i luften är åtminstone en elräkning som flygbranschen kan leva med. Utvecklingskostnaderna däremot är många miljarder. Dollar.
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