Världens största elflyg har lyft – flygningen kostade 46 kronor

Den 12 augusti genomförde Heart Aerospace den första flygningen med sitt experimentflygplan X1 från Plattsburgh International Airport i delstaten New York. Flygningen varade i 27 minuter och planet nådde cirka 335 meters höjd. Det helt elektriska framdrivningssystemet levererade samtidigt mer än en megawatt effekt.

X1 är inget framtida passagerarplan utan ett flygande laboratorium för Hearts kommande ES-30. Foto: Heart Aerospace

Svensk teknik i amerikansk luft

Heart Aerospace grundades i Sverige av Anders Forslund och X1 byggdes som en fullskalig testplattform för företagets kommande regionalflygplan ES-30. Flygplanet väger mer än elva ton och har ett vingspann på drygt 32 meter, vilket gör det till det största batterielektriska flygplan som hittills har flugit.

X1 ska däremot aldrig börja flyga betalande passagerare. Det är ett flygande laboratorium där Heart kan testa bland annat aerodynamik, batterier, motorer och flygegenskaper i full skala.

Men slutmålet är desto mer intressant.

Heart utvecklar ES-30, ett hybrid-elektriskt regionalflygplan för 30 passagerare. Tanken är att kortare sträckor ska kunna flygas på batterier medan en hybridlösning ökar räckvidden när det behövs.

Det ser ut som ett vanligt regionalflygplan. Skillnaden sitter under skalet: X1 drivs helt med elektricitet. Foto: Heart Aerospace