Den globala turismen tappar fart efter en stark inledning på året. Krig, stigande resekostnader och ekonomisk osäkerhet pressar resandet.
Turismen bromsar in globalt – men inte för Sverige
Den internationella turismen fortsätter att växa, men betydligt långsammare än tidigare. Under första halvåret 2026 ökade antalet internationella turistankomster globalt med 0,4 procent, enligt FN-organet UN Tourism.
”Turismen har inte slutat växa, men tillväxten är skör”, säger UN Tourism generalsekreterare Shaikha Al Nuwais i samband med rapporten.
Tapp i juni
Utvecklingen är dessutom negativ. Efter en ökning på omkring 2 procent under årets första kvartal minskade de internationella turistankomsterna med 1 procent under andra kvartalet. I juni föll de globala turistankomsterna med 3 procent.
Europa klarade sig bättre. UN Tourism uppger att internationell turism i Europa ökade med 3 procent under första halvåret 2026, till omkring 350 miljoner internationella ankomster.
Fördelningen över kontinenten är ojämn. Västeuropa tappar en procent efter värmeböljor och skogsbränder, södra Medelhavsområdet och Central- och Östeuropa uppvisade en tillväxt på 4 procent och norra Europa växte med 3 procent.
Grekland och Irland vinnare
Det finns stora vinnare, som Grekland och Irland där de utländska turistövernattningarna ökade med 15 procent under första halvåret. Störst ökning i Europa hade Moldavien, på 25 procent, rapporterar Euronews.
Den stora förloraren är Mellanöstern där krig och konflikter lett till ett tapp på 22 procent. Krigen får effekter även utanför närområdet då UN Tourism ser en trend med resor till mer tillgängliga resmål och mer prisvärda alternativ.
Turistboom även i Sverige
Sverige hade en turistboom under det första halvåret 2026, de utländska gästnätterna i Sverige ökade med 6,6 procent jämfört med samma period 2025. Det kan jämföras med att antalet turistövernattningar i EU totalt ökade 1,7 procent.
Utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 58,3 miljarder kronor under första halvåret, en ökning på omkring 11 procent, enligt data från Visit Sweden.
Även sommaren har fortsatt starkt. I juli registrerades 14,25 miljoner gästnätter i Sverige, vilket var den starkaste julimånaden som hittills uppmätts. De utländska gästnätterna ökade med 9,9 procent jämfört med juli 2025.
El Salvador (upp 37 procent), Paraguay (34 procent), Bhutan (31 procent), Vanuatu (30 procent) steg mest globalt enligt UN Tourism.
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