Turismen bromsar in globalt – men inte för Sverige

”Turismen har inte slutat växa, men tillväxten är skör”, säger UN Tourism generalsekreterare Shaikha Al Nuwais i samband med rapporten.

Tapp i juni

Utvecklingen är dessutom negativ. Efter en ökning på omkring 2 procent under årets första kvartal minskade de internationella turistankomsterna med 1 procent under andra kvartalet. I juni föll de globala turistankomsterna med 3 procent.

Europa klarade sig bättre. UN Tourism uppger att internationell turism i Europa ökade med 3 procent under första halvåret 2026, till omkring 350 miljoner internationella ankomster.

Fördelningen över kontinenten är ojämn. Västeuropa tappar en procent efter värmeböljor och skogsbränder, södra Medelhavsområdet och Central- och Östeuropa uppvisade en tillväxt på 4 procent och norra Europa växte med 3 procent.