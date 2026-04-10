Tulpanerna som får holländarna att tappa det – och turisterna att köa i diket

Paraden som alla låtsas vara spontana på

ANNONS

En gång om året går blomsterkarnevalen Bloemencorso genom Bollenstreek, området mellan Haarlem och Leiden.

Tänk dig en Disneyparad, fast med hyacinter och en lätt doft av öl.

Proffstipset är att stå i Noordwijk. Alla andra tränger ihop sig vid Keukenhof. Där ser du mest nackar och mobiltelefoner.

Vill du vara riktigt ambitiös går du kvällen innan på nattparaden. Samma vagnar. Bättre ljus. Mindre trängsel.

Vill du gå i fältet – gör det lagligt

Att springa ut i tulpanfälten för en bild är ungefär lika populärt som att parkera på någons vardagsrumsgolv. Det är förbjudet. Och rätt rimligt.

Lösningen är att åka till en odling som faktiskt vill ha dig där.

Vid Tulip Experience Amsterdam får du se hundratals sorter och plocka egna blommor. Ja, det finns tulpanöl också. Ingen bad om det, men nu finns det.

ANNONS

Tulip Barn satsar mer på Instagram. Mindre jord under naglarna, mer perfekta vinklar.

Och på De Tulperij får du följa med odlaren ut i fältet och faktiskt förstå vad som händer under ytan. Mer kunskap, mindre filter.

För barn och rastlösa vuxna

Vill du plocka själv åker du till en plockträdgård, till exempel Annemieke’s Pluktuin.

Här får du dra upp hela blomman med lök och ta med hem. Det är pedagogiskt, smutsigt och förvånansvärt tillfredsställande.

Barn älskar det. Vuxna också, men de erkänner det inte.

På Tulip Experience Amsterdam får du gå nära tulpanerna utan att bli hatad av en bonde. (Foto: Pressbild)

För nördar och romantiker

ANNONS

Vill du slippa folkmassor och istället känna dig som en botanisk arkeolog, åker du till Hortus Bulborum.

Här finns tulpaner från 1500-talet. Levande historia. Och äppelpaj.

Det är mindre Instagram och mer eftertanke. Vilket i dag nästan känns radikalt.

Den lilla detaljen alla missar

Tulpanen är inte ens holländsk från början. Den kommer från Himalaya, via Turkiet, och landade i Nederländerna på 1500-talet.

Resten är marknadsföring. Väldigt bra marknadsföring.

