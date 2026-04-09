Hotellens värsta trend just nu – gästerna rasar

Recensionerna säger allt

Mönstret är tydligt. Läsarna accepterar mycket – små rum, slitna möbler, medioker frukost. Men inte att bli av med sin integritet.

Kommentarerna är ovanligt eniga. “Integritetskränkande”. “Avbokar direkt”. “Djävulens påfund”.

Särskilt kvinnor reagerar starkt. Inte för att de är känsligare, utan för att de oftare reser i sällskap där gränserna blir tydliga. Vänner, kollegor, barn. Alla vill inte dela allt.

Läs även: Duschtrenden som startade på hotell — nu sköljer den över oss

ANNONS

När handduken blir arkitektur

När hotellrummet saknar lösning får gästen uppfinna en egen. Handdukar som tätar springor. Musik som maskerar ljud. Vattenkranar som får stå på.

Det är nästan kreativt. Men mest ett tecken på att något gått fel.

Eller så gör man det enkla. Tar hissen ner och använder toaletten i lobbyn. Där finns oftast en dörr. Det säger mer än alla designpriser i världen.

Läs även: 500 hotellgäster pekar ut mest irriterande detaljen i rummet

Ett uppror i siffror

Det här är inte en liten detalj. I undersökningen framträder badrummet som hotellrummets domstol. Det är där helhetsintrycket avgörs.

Data från analysplattformen Loopon, som samlar gästfeedback från både enkäter och recensioner, pekar åt samma håll. Badrummets funktion, hygien och avskildhet väger tungt i helhetsbetyget.

När det brister där spelar det mindre roll hur snygg receptionen är.

ANNONS

Läs även: Designfiasko på hotell: ”Byter hellre hotell än delar toalett”

När blev toaletten ett designobjekt

Trenden har funnits länge, men accelererat. Glas, öppna lösningar och badkar mitt i rummet har blivit standard i jakten på känslan av rymd.

Problemet är att man optimerat för bild, inte för användning.

Ett hotellrum är inte ett showroom. Det är en plats där människor bor, sover och lever. Ibland samtidigt.

När man bor på anrika Grand Hôtel i Stockholm slipper man glasväggar på toaletten. Foto: Pressbild.

De gamla hotellen skrattar sist

Gå in på ett klassiskt hotell och skillnaden är tydlig. Där finns dörrar. Tjocka. Rejäla. De stänger ute både ljud och stress.

Det är ingen slump att de ofta upplevs som mer lyxiga. Inte trots sin ålder, utan tack vare den.

ANNONS

En revolution i all enkelhet

Hotellbranschen älskar att prata om upplevelser och flöden. Fint. Men Perfect Weekends läsare är tydliga: börja med grunderna.

En säng. En dusch. En toalett bakom en stängd dörr.

Allt annat är bonus. Och just nu är tålamodet slut.

Läs även: Ny hotelltrend får gäster att fly